Байден у розмові із Зеленським підтвердив зобов’язання США продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, - Білий дім
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Президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським наголосив на постійній підтримці України.
Про це йдеться у пресрелізі Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Байден підкреслив, що США надають пріоритет зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України через безпекову допомогу, включаючи оголошення 9 грудня про виділення 275 мільйонів доларів додаткових боєприпасів та обладнання, яке включало системи протидії використанню Росією безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.
Президент США також нагадав про виділення у листопаді 53 мільйонів доларів на підтримку енергетичної інфраструктури для зміцнення стабільності енергетичної мережі України після атак Росії.
"Байден привітав заявлену президентом Зеленським відкритість до справедливого миру, заснованого на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй. Він підтвердив зобов’язання США продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, притягнути Росію до відповідальності за її військові злочини і звірства та покласти на Росію витрати за її агресію", - підсумували у пресрелізі.
Будь ласка, зачекайте...
Не подобається те, що зараз розгоняється у ЗМІ та чиновників різного рангу на Заході теза про те, що раша є ядерна держава і не все так однозначно з Кримом.
Військові успіхи України безпосередньо залежать від озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
Якщо Захід захоче "зберегти обличчя Пу", та не надаватиме нам необхідне озброєння (не дай боже) , то нам нічим буде візволяти Крим. Свого виробництва зброї та боеприпасів м'яко кажучи, мало
зброя як і гроші любить тишу
все буде Україна
СССР сдох, СНГ сдохло ОДКБ сдохло бесславно Варшавский Договор сдох Таможенный союз сдох успешно...что там ещё сооружали мавзолецные Шизофреники? ах да..Югославия сдохла...☠️☠️одни трупы из башен кремлевского Вермахта...💀😝
Сьогодні має відбутися важливий саміт G-7. Важливий саме для України. Більше того, якраз напередодні, цієї ночі, Джо Байден зателефонував Зеленському й дещо вправив йому... розуміння ситуації. Бо на саміт буде включення виступу Зеленського й важливо, щоб він знову не напартачив із якимись безглуздими "планами миру", як це було у включці на G-20.
Уже й у США, та що там американці, вже й німці з французами розуміють, що можна говорити лише про перемогу, а не про якийсь ілюзорний мир, який без реальної перемоги над рашистами неможливий в принципі. Із виступу Зеленського, де домінували стандартні фрази про вдячність за загальну підтримку, потреби в системах ППО, бла-бла-бла, можна судити, що розмова була не компліментарна й з неї взагалі нічого цитувати для внутрішнього вжитку не можна. А слова "...ми скоординували наші позиції з Америкою" вселяють якусь надію, що Байден перестав використовувати мову натяків і до Зеленського хоч щось дійшло. Чи надовго? От же ж шкода - мали президента, який міг на рівних розмовляти із світовими лідерами та розігрував гросмейстерські партії в глобальній політиці, але захотіли паржать і "в чапаєва"...