Байден у розмові із Зеленським підтвердив зобов’язання США продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, - Білий дім

Президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським наголосив на постійній підтримці України.

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден підкреслив, що США надають пріоритет зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України через безпекову допомогу, включаючи оголошення 9 грудня про виділення 275 мільйонів доларів додаткових боєприпасів та обладнання, яке включало системи протидії використанню Росією безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Президент США також нагадав про виділення у листопаді 53 мільйонів доларів на підтримку енергетичної інфраструктури для зміцнення стабільності енергетичної мережі України після атак Росії.

"Байден привітав заявлену президентом Зеленським відкритість до справедливого миру, заснованого на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй. Він підтвердив зобов’язання США продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, притягнути Росію до відповідальності за її військові злочини і звірства та покласти на Росію витрати за її агресію", - підсумували у пресрелізі.

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