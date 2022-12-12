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База з ремонту військової техніки для ЗСУ розпочала свою роботу у Словаччині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ремонт,техніки

У місті Кошице на сході Словаччини розпочала роботу база з ремонту військової техніки для Збройних сил України, заявив бригадний генерал Крістіан Фройдінг, голова спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди та збройова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важких озброєнь для відбиття агресивної війни Росії", - сказав Фройдінг.

Німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) наразі організовує в регіоні ремонт великої техніки, яку було зношено або пошкоджено в боях в Україні, таких як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Правовою основою співпраці є міжурядова угода між Словаччиною та німецьким урядом.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
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12.12.2022 10:18
+6
Так,бо розвернули досить швидко. Тільки недавно був анонс,а ремонтна майстерня уже в дії.
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12.12.2022 10:24
+4
Кошіце (як мені пояснювали танкісти) у Чехословаччині був їхнім "Танкоградом" Просто після розвалу СРСР та ЧССР ремонтний центр був ліквідований (хоча корпуси зберегли) А зараз все відновили
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12.12.2022 10:45
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12.12.2022 10:18 Відповісти
Так,бо розвернули досить швидко. Тільки недавно був анонс,а ремонтна майстерня уже в дії.
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12.12.2022 10:24 Відповісти
Кошіце (як мені пояснювали танкісти) у Чехословаччині був їхнім "Танкоградом" Просто після розвалу СРСР та ЧССР ремонтний центр був ліквідований (хоча корпуси зберегли) А зараз все відновили
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12.12.2022 10:45 Відповісти
Нащо точне місце писати???
Кацапи можуть і туде дострелить, і не факт, що ППО НАТО зіб'є.
Краще видаліть
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12.12.2022 11:17 Відповісти
А нехай попробують....
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12.12.2022 11:47 Відповісти
Свинособаки дурні, але стріляти по Кошіце не будуть. Радше вони диверсію влаштують - ось тут треба пильнувати. А стосовно того, що це повинна бути секретна інформація - Більд вже про ремонтну базу перший написав.
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12.12.2022 13:29 Відповісти
Це вже буде прямий напад на країну - члена НАТО І "відмазки" щодо "случайно" - не допоможуть!
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12.12.2022 18:29 Відповісти
Та ще було в анонсi , що туди нашiх робiтникiв запрошують...Якось оформлюватись потрiбно через "Укроборонпром"...Непоганий варiан для бажаючих допомогти ЗСУ..
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12.12.2022 12:59 Відповісти
Зате Україна буде аграрною СВЕРХдержавою.
І як сказало ЗЕлене шмигло, на калині будуть Хаймарси рости!
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12.12.2022 10:28 Відповісти
дякуємо словакам, а видатного балдибілдера вЗесвіту на.уй!
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12.12.2022 10:46 Відповісти
Це треба було робити як тільки подумали про поставки зброї. Але хоч так і буде добре. Бо, наприклад, наш Миколаївский броне-танковий ремонтний завод вже давно у руїнах - орки расхерачили.
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12.12.2022 11:52 Відповісти
Молодці Словаки,на відміну від деякого сусіда,мають честь ,сміливість,гордість,та повагу від всього нашого Народу!!
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12.12.2022 12:04 Відповісти
 
 