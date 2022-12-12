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Із січня у ЄС з’явиться представник для контролю за дотриманням санкцій, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Події

єс,євросоюз

Європейський Союз планує створити посаду представника з питань санкцій, який вимагатиме більш жорсткого виконання санкцій у країнах, зокрема Туреччині, для запобігання обходу заходів Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За даними джерел видання, із січня нову посаду може обійняти Девід О'Салліван, колишній посол ЄС у США. Він має очолити зусилля Єврокомісії із забезпечення повного дотримання виконання санкцій у всьому світі.

За словами високопоставленого чиновника ЄС, очікується, що комісія ухвалить рішення про призначення 13 грудня.

Серед країн, які перебувають у центрі уваги в ЄС, є Туреччина, яка відмовилася повторювати санкції ЄС, застосовані проти Кремля.

США та ЄС наполягали, зокрема, на тому, щоб Анкара припинила поставки заборонених товарів трейдерами, які прагнуть обійти жорсткий експортний контроль промислової та оборонної продукції, встановлений Росією. Серед інших країн, у центрі уваги - Сербія та Об’єднані Арабські Емірати.

Також читайте: Нафтові санкції болісно б’ють по економіці Росії, - Bloomberg

Автор: Наталя Джума
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Агент Кремля, чи...
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12.12.2022 10:52 Відповісти
 
 