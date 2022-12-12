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ЄС поки не узгодив 9-й пакет санкцій проти РФ, необхідно вирішити низку питань, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,путін,санкції

Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ все ще перебуває на стадії узгодження. Успіху, ймовірно, вдасться досягти пізніше - у понеділок або у вівторок.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На порядку денному ... дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Ми ще не там, де б хотіли, ми не закінчили з ним", - сказав він.

"Я думав, що цього ранку ми могли б схвалити початок роботи над санкціями, але це не той випадок. Можливо, до кінця дня", - зазначив він, додавши, що, можливо, цього вдасться досягти у вівторок.

За його словами, глави МЗС країн ЄС мають різну думку щодо нових санкцій, і необхідно домогтися ще згоди щодо низки питань. Він додав, що це не буде простим завданням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із січня у ЄС з’явиться представник для контролю за дотриманням санкцій, - Financial Times

Автор: Богдан Гуньковський
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Знов бавовна. Та шош таке?

У окупованому Мелітополі ЗСУ "задвохсотили" аналітичний підрозділ ФСБ - Федоров.
https://tsn.ua/********/u-okupovanomu-melitopoli-zsu-zadvohsotili-analitichniy-*********-fsb-fedorov-2221027.html
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12.12.2022 10:36 Відповісти
вони там що, показились? після стількох місяців війни, коли вже цілий Європарламент визнав рашку терористами (це ж не просто так, до речі), такі рішення повинні вже від зубів відскакувати..., а вони досі щось мукають врізнобій, тьху...
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12.12.2022 10:54 Відповісти
Ще дуже багато в прогнилій Європі на оплаті у кремля!!!
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12.12.2022 11:04 Відповісти
Русские клоуны🤡🤡🤡 дальше будут утверждать, что санкции не работают?

Почти каждый день горят ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ и СКЛАДЫ на Московии... Старые запасы товара исчерпываются, новые из-за санкции не пополняются.
"Невидимая рука рынка Путина", ввела негласный запрет на уход бизнесса из России( в том числе и для больших компаний по ритейлу и сториджу), через невозможность запустить легальную процедуру банкротства для этих компаний ..

Единственный способ не работать в убыль и остаться хоть с чем-то - САМОПОДЖОГ ТЦ/СКЛАДА И ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ...
Вот так и работают санкции...
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12.12.2022 11:15 Відповісти
Ссуки
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12.12.2022 11:23 Відповісти
 
 