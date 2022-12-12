ЄС поки не узгодив 9-й пакет санкцій проти РФ, необхідно вирішити низку питань, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ все ще перебуває на стадії узгодження. Успіху, ймовірно, вдасться досягти пізніше - у понеділок або у вівторок.
Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На порядку денному ... дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Ми ще не там, де б хотіли, ми не закінчили з ним", - сказав він.
"Я думав, що цього ранку ми могли б схвалити початок роботи над санкціями, але це не той випадок. Можливо, до кінця дня", - зазначив він, додавши, що, можливо, цього вдасться досягти у вівторок.
За його словами, глави МЗС країн ЄС мають різну думку щодо нових санкцій, і необхідно домогтися ще згоди щодо низки питань. Він додав, що це не буде простим завданням.
Будь ласка, зачекайте...
У окупованому Мелітополі ЗСУ "задвохсотили" аналітичний підрозділ ФСБ - Федоров.
https://tsn.ua/********/u-okupovanomu-melitopoli-zsu-zadvohsotili-analitichniy-*********-fsb-fedorov-2221027.html
Почти каждый день горят ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ и СКЛАДЫ на Московии... Старые запасы товара исчерпываются, новые из-за санкции не пополняются.
"Невидимая рука
рынкаПутина", ввела негласный запрет на уход бизнесса из России( в том числе и для больших компаний по ритейлу и сториджу), через невозможность запустить легальную процедуру банкротства для этих компаний ..
Единственный способ не работать в убыль и остаться хоть с чем-то - САМОПОДЖОГ ТЦ/СКЛАДА И ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ...
Вот так и работают санкции...