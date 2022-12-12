Родинам загиблих у бою захисників не виплачують компенсації через "зникнення безвісти", а зарплату не видають через "невстановлені причини зникнення", - Бутусов
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Рідні українських захисників просять втрутитись у бюрократичну розбірку, оскільки їм не виплачують компенсації за загибель воїна, мотивуючи це "зникненням безвісти".
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Родини загиблих в бою не отримують виплати за загибель через те, що вважаються зниклими без вісті, а зарплату бійців не отримують, бо причини зникнення не встановлені, хоча є відео бою.
Після оприлюднення відео кривавої атаки бійців 56-ї бригади на Піски 5 вересня, до мене звернулась Тетяна Липитенко - мама одного з бійців, 27-річного Михайла Липитенка, розвідника бригади, мужнього та досвідченого воїна. Вона попрохала втрутитись у бюрократичну розбірку. Бійці, які не повернулись з тієї атаки, і чиї тіла не були евакуйовані, визнані зниклими безвісти", - розповів журналіст.
За словами Бутусова, родини з дітьми не отримують гроші, оскільки зниклий безвісти бюрократичною мовою означає ймовірну втечу, бо статус не визначений.
"І ні грошей за загиблих ні заплату за живих родини не мають. Вважаю за необхідне, що Міноборони та ЗСУ навели лад у роботі з родинами зниклих бійців. Їм потрібна увага та потрібно визначити особливий статус - "зник безвісти при виконанні бойового завдання через неможливість евакуації". Бо не можна ставитись до воїна як до самовільно залишивших частину.
Це має означати, що воїн вирушив на бойове завдання, і відповідальність за повернення на його командирах. І усе, що має належати бійцю та його родині має видаватись. Через певний час, наприклад 6 місяців, якщо даних про перебування нема, командування має ухвалити рішення про статус бійця - чи вважати його загиблим. А поки такого рішення нема - родина має отримувати кошти", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов також закликав нардепів розглянути питання та визначити ці процедури у законному порядку, оскільки рахунок зниклих йде на тисячі.
"Слава українським воїнам, які йдуть у бій за свій народ, ми мусимо зробити усе належне для їхніх родин, неприпустимо прирівнювати героів до дезертирів, і позбавляти родини допомоги взагалі", - підсумував він.
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Народ героически сражается на фронте. Люди в тылу поддерживают армию чем могут.
Залежный руководит ВСУ.
Украина устояла в первые дни агрессии и должна Победить.
Есть ли уроды во «власти»? Есть, как и в любой другой стране.
Нужно ли Украине сейчас делать « противостояние внутри страны» или надо бросить все силы на Победу над кацапами?
Вопрос ретортческий.
Сначала Победа. Потом «разбор полетов».
Не Украины.
Ну так нормальные деньги раздерибанить между чинушами.
По документам 15 миллионов выплачены, а на деле родственникам дуля.
После отстрела нескольких десятков чинуш до них дойдёт,
что дешевле выплатить семье положенные 15 миллионов.
Эпоха бедности Пришла, открывай воротА.... Хуже не буде.. казав Дима Гордон...и Савик Шустер
Ни какие депутаты не смогут заставить участников боевых действить выносить с поля боя тела погибших, если этого не дает сделать противник.
Законный порядок уже существует. Признать человека мертвым возможно на основании справки патологоанатома, но для этого нужно тело.
На основании генетической экспертизы, но для этого нужны части тела, причем такие, которые однозначно указывают на смерть. Если есть только часть руки или ноги, даже с опознанной татуировкой\родинкой\шрамом и т.п., то это не является подтверждением смерти.
По решению суда, но для этого нужны свидетели, которые под присягой заявят, что видели не просто неподвижное тело и кровь, а однозначно мертвое тело с ранениями не совместимыми с жизнью, например отсутсвие половины головы.
Даже в самых демократичных и справедливых США есть бюрократические правила и порядок действий.
Кірюшка Тімошенко дуже потребує на новий Порше та 1200м палац
Бо сенс ії існування ніколи не засновувався на повазі до людей.
А тепер треба стежити за руками: наші говорячі голови та пропаганда розказує, що загиблих в нас лише не більше 13 тис. На скільки це число можна помножити щоб в нього увішли зниклі без вісти... це питання. Бо платити ім "держава" не дуже й бажає.
Зездець.
Агенты Кремля это те выродки, которые в самый опасный момент войны вбрасывают наративы Мвцквы в украинское медио пространство.
Пятая колона Кремля в Украине еще жива и активна.
Родичам нічого не казали, копи відсилали до сбу, а сбу-до воєнкомату. Короче днк здавати родичам довелось як то кажуть через знайомого по блату.