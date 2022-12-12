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війна (56124) виплати (484) військовослужбовці (3941) Бутусов Юрій (3124) ЗСУ (5686)

Родинам загиблих у бою захисників не виплачують компенсації через "зникнення безвісти", а зарплату не видають через "невстановлені причини зникнення", - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рідні українських захисників просять втрутитись у бюрократичну розбірку, оскільки їм не виплачують компенсації за загибель воїна, мотивуючи це "зникненням безвісти".

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Родини загиблих в бою не отримують виплати за загибель через те, що вважаються зниклими без вісті, а зарплату бійців не отримують, бо причини зникнення не встановлені, хоча є відео бою.

Після оприлюднення відео кривавої атаки бійців 56-ї бригади на Піски 5 вересня, до мене звернулась Тетяна Липитенко - мама одного з бійців, 27-річного Михайла Липитенка, розвідника бригади, мужнього та досвідченого воїна. Вона попрохала втрутитись у бюрократичну розбірку. Бійці, які не повернулись з тієї атаки, і чиї тіла не були евакуйовані, визнані зниклими безвісти", - розповів журналіст.

Родинам загиблих у бою захисників не виплачують компенсації через зникнення безвісти, а зарплату не видають через невстановлені причини зникнення, - Бутусов 01

За словами Бутусова, родини з дітьми не отримують гроші, оскільки зниклий безвісти бюрократичною мовою означає ймовірну втечу, бо статус не визначений.

"І ні грошей за загиблих ні заплату за живих родини не мають. Вважаю за необхідне, що Міноборони та ЗСУ навели лад у роботі з родинами зниклих бійців. Їм потрібна увага та потрібно визначити особливий статус - "зник безвісти при виконанні бойового завдання через неможливість евакуації". Бо не можна ставитись до воїна як до самовільно залишивших частину.

Це має означати, що воїн вирушив на бойове завдання, і відповідальність за повернення на його командирах. І усе, що має належати бійцю та його родині має видаватись. Через певний час, наприклад 6 місяців, якщо даних про перебування нема, командування має ухвалити рішення про статус бійця - чи вважати його загиблим. А поки такого рішення нема - родина має отримувати кошти", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов також закликав нардепів розглянути питання та визначити ці процедури у законному порядку, оскільки рахунок зниклих йде на тисячі.

"Слава українським воїнам, які йдуть у бій за свій народ, ми мусимо зробити усе належне для їхніх родин, неприпустимо прирівнювати героів до дезертирів, і позбавляти родини допомоги взагалі", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада має використати усі важелі для негайного повернення воїна ЗСУ Зубриліна, якого затримали у Словаччині за запитом Росії, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+53
Тільки мерзенні ублюдіни можуть так віддячити українським героям які загинули за незалежність України та їх родинам...
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12.12.2022 11:27
+48
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12.12.2022 11:27
+33
Українці ще довго будуть відхаркувати отє "Хуже не будет" і "Хоть поржом"
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12.12.2022 11:32
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Тільки мерзенні ублюдіни можуть так віддячити українським героям які загинули за незалежність України та їх родинам...
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12.12.2022 11:27 Відповісти
Приклад з рашистів беруть .Скотиняки
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12.12.2022 12:47 Відповісти
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12.12.2022 11:27 Відповісти
влада трусливих та пошловатих клоунів.
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12.12.2022 11:50 Відповісти
Це не клоуни, бо тихцем, підступно намагаються підпорядкувати собі Україну. Українці-думаймо.
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12.12.2022 13:38 Відповісти
И всё-таки Слава Украине!!!
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12.12.2022 12:06 Відповісти
Слава народу Украины!

Народ героически сражается на фронте. Люди в тылу поддерживают армию чем могут.
Залежный руководит ВСУ.

Украина устояла в первые дни агрессии и должна Победить.

Есть ли уроды во «власти»? Есть, как и в любой другой стране.

Нужно ли Украине сейчас делать « противостояние внутри страны» или надо бросить все силы на Победу над кацапами?

Вопрос ретортческий.

Сначала Победа. Потом «разбор полетов».
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12.12.2022 16:15 Відповісти
« Влада моральных уродов» на фото Президента воюющей страны это лозунг Кремля.

Не Украины.
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12.12.2022 16:17 Відповісти
в 1942 под тогдашним Сталинградом былтяело раненмой дед. на левом берегу Волг его погрузили в сантарный эшелонвсё как положено сдокументами,но эшелон был разбомблен налетевшими юнкерсами. погиб и дед и пропали документы...после войны бабка нашла его однополчанина,который всё это подтвердил письменно,но МО СССР показало бабке дулю,как впрочем миллионам таких бабок!
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12.12.2022 11:29 Відповісти
ці зелені нащадки комуно-совків, "аля какая разніца" діють так само як і червоні комуно-кацапи окупанти України в період з 1918-911 рік !!!
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12.12.2022 11:54 Відповісти
практически аналогично. в конце сентября 1943 пришли "освободители" и сразу же замели дедулю "чорнопіджачником", за нахождение под оккупацией. уже 4 ноября, за 200 км от дома, он погиб добывая оружие в первом бою. покалеченный там же односельчанин рассказал бабуле, как всё было. похоронка пришла, но показали ту же дулю бабуле и отфутболили. только в 1985 году, под очередную показуху 40 летия победы ей дали за него "пенсию". аж, то ли 20, то ли 25 рублей в месяц!!! умерла в 1992. так если бы совок остался, то точно с меня бы и сегодня высчитывали те около минимум 1700 - 2100 рублей, шо ей за эти годы выдали. и то если бы ещё проценты не накрутили за них.
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12.12.2022 12:01 Відповісти
Українці ще довго будуть відхаркувати отє "Хуже не будет" і "Хоть поржом"
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12.12.2022 11:32 Відповісти
Так і є! Мого друга, який загинув від пострілу танка, всіляко намагались не впізнати (поліція)... Звісно для чого!!! За другого друга батьку з серпня місяця досі не виплатили компенсацію! Задовбують старого бігати за тисячами якихось справок, навіть про те чи був він засуджений... Всіляко підводять до того щоб людина плюнула на все та відмовилась! ГАНЬБА!!!
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12.12.2022 11:38 Відповісти
За погибшего полагается 15 миллионов ?
Ну так нормальные деньги раздерибанить между чинушами.
По документам 15 миллионов выплачены, а на деле родственникам дуля.
После отстрела нескольких десятков чинуш до них дойдёт,
что дешевле выплатить семье положенные 15 миллионов.
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12.12.2022 11:41 Відповісти
не так легко раздерибанить чинушами, там адресная банковская выплата, скорей всего этот негласный режим "экономии" спустили с самого верха
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12.12.2022 12:18 Відповісти
Не може бути. В "Єдиному марафоні" про це нічого не казали.
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12.12.2022 11:44 Відповісти
ну що сказати по даній інформації....хуженебудєт,бо ба,найганебнішої річі чим оце що відбувається просто нема в природі людської уяви.друга сторона медалі - настільки ця ганебна ***....ня підриває дух наших солдат.отакий чиновницький аппарат в влади,і Матері захистників змушені шукати правди в журналістів ? а нах нам тоді така влада ?
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12.12.2022 11:47 Відповісти
Не "влада", а конкретні люди на посадах.
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12.12.2022 11:50 Відповісти
люди на посадах,тим більш КОНКРЕТНІ,і є влада.не бомжі ж під теплотрасою ?
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12.12.2022 12:05 Відповісти
КОНКРЕТНІ люди, від КОНКРЕТНОЇ влади, на КОНКРЕТНИХ посадах КОНКРЕТНО гріють свої дупи та гаманці на загиблих та зниклих безвісти! Совок ще не викорінено, а совок - найкращий ґрунт для корупції!!!
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12.12.2022 12:28 Відповісти
Сволота зелена
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12.12.2022 11:50 Відповісти
дЕрмак и Татаров усе паришають...а ГЕТЬманцев пиЧать поставе...
Эпоха бедности Пришла, открывай воротА.... Хуже не буде.. казав Дима Гордон...и Савик Шустер
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12.12.2022 11:52 Відповісти
вибачте,але одні жид....ой,вибачаюсь - одні скоти.людей немає.
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12.12.2022 12:07 Відповісти
Так і кацапи роблять
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12.12.2022 11:52 Відповісти
Побалаки це одне, але треба знати, хто з депутатів цим конкретно займається. Бо тільки депутат має право подати депутатське звернення до відповідних органів, щоб це якимось чином рухалося. Пан Юрій же спвлкується з депутатами, він до них звертався? Що вони відповіли йому?
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12.12.2022 11:54 Відповісти
Дней 10 назад чувак купил себе за 8 млн тачку крутую..каже Гео Лерос...видос не сброшу.. самому стыдно...что такая мразь на Банковой завелась.. хотя я не голосовал за ЗеКодломойских..а все равно стыдно...☹️🙁🤭
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12.12.2022 12:01 Відповісти
Да якась хуня получается, негоже владі так робити, ми вроде не русня .
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12.12.2022 12:09 Відповісти
Русня, нажаль, при владі! Русня і ментальна і фізична( єрмак, татаров та інші)!..
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12.12.2022 12:31 Відповісти
Дело не во власти, а в невозможности эвакуации погибших и тяжело раненных участвовавших в неудачных наступательных операциях и оставшихся на территории подконтрольной противнику.
Ни какие депутаты не смогут заставить участников боевых действить выносить с поля боя тела погибших, если этого не дает сделать противник.
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12.12.2022 12:32 Відповісти
если этих сегодняшних властных тварей со всех уровней их кресел, не вышвырнут на заслуженные ими нары, то они в очередной раз украдут у народа его победу, развграбят международную помощь на восстановление страны и потом тихим сапом опять будут протягивать со всех единых телемарафетов идею братства и однонародничества с парашниками.
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12.12.2022 12:16 Відповісти
Бутусов також закликав нардепів розглянути питання та визначити ці процедури у законному порядку, оскільки рахунок зниклих йде на тисячі. Джерело: https://censor.net/ua/n3386441


Законный порядок уже существует. Признать человека мертвым возможно на основании справки патологоанатома, но для этого нужно тело.
На основании генетической экспертизы, но для этого нужны части тела, причем такие, которые однозначно указывают на смерть. Если есть только часть руки или ноги, даже с опознанной татуировкой\родинкой\шрамом и т.п., то это не является подтверждением смерти.
По решению суда, но для этого нужны свидетели, которые под присягой заявят, что видели не просто неподвижное тело и кровь, а однозначно мертвое тело с ранениями не совместимыми с жизнью, например отсутсвие половины головы.

Даже в самых демократичных и справедливых США есть бюрократические правила и порядок действий.
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12.12.2022 12:19 Відповісти
А що Ви хотіли?
Кірюшка Тімошенко дуже потребує на новий Порше та 1200м палац
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12.12.2022 12:24 Відповісти
Кирюша народився класичним гидроцефалом (див.фото)...Тому його багато это жалкуЭ й балуЭ...
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12.12.2022 13:59 Відповісти
як каже Зєльц: "головне, щоб на Єдиний Говнофон і фітнес блєдєй було"
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12.12.2022 12:27 Відповісти
Та ну? Хто б міг подумати, що навіть під час війни наша гівно-держава не дуже-то змінилася...
Бо сенс ії існування ніколи не засновувався на повазі до людей.

А тепер треба стежити за руками: наші говорячі голови та пропаганда розказує, що загиблих в нас лише не більше 13 тис. На скільки це число можна помножити щоб в нього увішли зниклі без вісти... це питання. Бо платити ім "держава" не дуже й бажає.
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12.12.2022 12:37 Відповісти
Будь ласка, змініть слово "держава" на слово "влада"! І тоді я готовий Вас підтримати!
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12.12.2022 12:53 Відповісти
В нас будь-яка влада одна й та сама - антинародна. Тому корінь не в тому.
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12.12.2022 12:59 Відповісти
Саме на цьому лайновкиді кацапо- каломойці і розвели лохів на Бубочку Боневтіка.
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12.12.2022 13:10 Відповісти
Згодний з Вами на всі 100%!Незмінний ще з есересеро-кагебешних часів принцип "ґнілой сєльодкі"! Доречі, дієвий і в наші часи!
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12.12.2022 13:22 Відповісти
І так вони "працюють"по всему,за поранення теж компенсації ніхто виплачувати не хоче
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12.12.2022 12:57 Відповісти
І це все на фоні міліардів на каломойського, "велике крадівництво ВАЗеленського", забезпечення ОПівсько- пліснявої наволочі, зЕбіЛмарафон, та "теплушок", другої світової, для перевезення захисників Бахмуту.
Зездець.
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12.12.2022 13:09 Відповісти
Ого, такі новини, мабуть, здорово мотивують бійців іти в бій. Я б, чесно кажучи, не спішив би... та й відношення до командування було б не найкраще.
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12.12.2022 14:16 Відповісти
О, знов Зелені, назвуть Бутусова агентом кремля...
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12.12.2022 14:21 Відповісти
Агент Кремля не журналист Бутусов.

Агенты Кремля это те выродки, которые в самый опасный момент войны вбрасывают наративы Мвцквы в украинское медио пространство.

Пятая колона Кремля в Украине еще жива и активна.
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12.12.2022 20:36 Відповісти
У друга батько так само під Білогоріакою в травні потрапив у полон. Його там ймовірно вбили бо фото трупа росіяни викладали в телеграмі, а ті хто був з ним - з полону вже повернулись але про його долю не знають.
Родичам нічого не казали, копи відсилали до сбу, а сбу-до воєнкомату. Короче днк здавати родичам довелось як то кажуть через знайомого по блату.
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12.12.2022 14:34 Відповісти
 
 