Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. Але масової хвилі біженців не буде, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Варіант повного блекауту в Україні досить реалістичний. Але навіть у цьому випадку українці не будуть масово залишати країну.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю каналу ARD, інформує Цензор.НЕТ.
"Масовані атаки Росії на об'єкти енергопостачання ставлять уряд та народ перед величезними проблемами, особливо взимку.. Щоб впоратися з цим, Україні потрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори", - зазначив Кулеба.
Повний блекаут в Україні, на думку Кулеби, є реалістичним сценарієм. Проте масового виїзду українців з країни через складну ситуацію взимку не очікується.Українці, скоріш за все, будуть виїжджати у сільську місцевість, де є можливість опалювати дровами.
Топ коментарі
+22 Eugen Mk
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+21 Літій Неоненко
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+17 Рудак Михайло
показати весь коментар12.12.2022 11:57
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Будь ласка, зачекайте...
окрім того треба навіть на вирізку дикорослого дерева (великих кущів по суті) треба брати дозвіл в сільраді. колись топили в печі кураєм з поля. сояшничиння збирали. Але піч - річ дуже економна. А вже на грубу, в кого вона є, потрібні якісні дрова. А ще краще - вугілля. А його не видно зовсім.
Пан Кулеба, очевидно,в селі давно не був і думає,що село такі собі хатки під соломою і з печами.
ці кулеби з боневтіком живуть тупо одним днем і пох шо завтра
А ещё угарный газ бывает.
"Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии. … Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств", - сказал министр в интервью испанскому радио Cadena SER.
Правильно тут пишуть. Ці люди, у котрих "скумбрія по 8 грн", повністю відірвані від реального життя.
Natalia Bokij
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Реєстрація:22.08.2022
Типичный бот, как говорят местные сторожилы
Запад выделяет миллиарды, и они должны доходить до простых граждан - вот о чём должен беспокоиться министр.
Или Кулеба тоже собирается в село ?
але мені вже 60 і домівка в мене опалюється без е/е.
а сусідній вулиці,народ вже почав збираться в групи,бо всена е/е,та діти малі...
тому повний блекаут-це навть уявити страшно.
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ну у кулеб точно буде.
не маєте хліба - їжте піроженоє
Маєток кулеб і Ко у селі та просто село - це зовсім різні речі.
А щоб будиночок нагрівся скільки треба дров і скільки часу отаплювати? А їсти за що? А працювати де? Лобода і та ще не скоро виросте, ви в курсі хохмачі про сіньор-голодомор?
в тебе мабудь є генератора на цистерна палива ?!
А ЩО МЕНІ ЩЕ РОБИТИ ЯК НЕ БІГТИ ЗВІДСІ У РАЗУ ПОНОГО ВИМЕНЕННЯ?
забеспечення мінімальних потреб - це базовий обов'язок влади