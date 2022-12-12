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Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі від РФ, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

павел,яблонський

Вважати, що Росія має право вимагати від будь-кого гарантій безпеки є стратегічною помилкою.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Надзвичайно важливо ні в якому разі не доводитися до таких міркувань, що Україна нібито поступиться якимись частинами своєї території Росії або що Росія має право чекати від будь-кого гарантій безпеки. Такі міркування - це просто стратегічна помилка. Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі від Росії", - наголосив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Гарантії Безпеки Європи це Перемога України і повне знищення мордора
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12.12.2022 12:01
+4
Гаразд. Дасть вам кацапія гарантії безпеки. І що? Ви повірите? Смішно.
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12.12.2022 13:10
+3
Они уже в вольере . Только с ядерным оружием .
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12.12.2022 12:12
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Гарантії Безпеки Європи це Перемога України і повне знищення мордора
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12.12.2022 12:01 Відповісти
залити бетоном от і всі гарантії
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12.12.2022 12:01 Відповісти
А що було б якби ******** не мав ядерної зброї? На жаль те ж саме що і сьогодні. В будь якому випадку дикунів потрібно заганяти в вольєр.
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12.12.2022 12:10 Відповісти
Они уже в вольере . Только с ядерным оружием .
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12.12.2022 12:12 Відповісти
На жаль ще гасають за межами вольєру...
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12.12.2022 13:28 Відповісти
А давайте смотреть на вещи реально, а не так, как нам хотелось бы!Ядерки у нас нет, уступаем во всём 1:8 минимум..Куда подевались военные аналитики??Говорить, что будет всё хорошо и прогнозировать сроки окончания войны-это ведь не компьютерные игры, а страшная и кровавая реальность!Нужно было думать в 90-х!А не "вышки-Бойко"-газ керогаз, любовь и дружба..Теперь от этой дружбы " вся ж..па в шрамах, как говорится..Только и надежды, что на ВСУ!
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12.12.2022 12:31 Відповісти
сколько соли при этом сыпать...?
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12.12.2022 13:36 Відповісти
По вкусу
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12.12.2022 15:32 Відповісти
Гаразд. Дасть вам кацапія гарантії безпеки. І що? Ви повірите? Смішно.
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12.12.2022 13:10 Відповісти
гарантії безпеки для лаптів потрібні. тільки не від агресії Європи, а від експансії Китаю і, можливо, Туреччини.
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12.12.2022 15:59 Відповісти
 
 