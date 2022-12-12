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Тривоги можуть оголошувати і під час застосування балістичних ракет, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іскандер

На сьогодні існує кілька типів тривог, які можуть бути пов’язані і з повітряними загрозами, і з застосуванням балістичних ракет чи РСЗВ.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день є кілька типів тривог. Вона може бути пов'язана і з повітряними загрозами, і з інформацією, яка надходить з різних джерел, в тому числі від міжнародних партнерів щодо ракетної небезпеки, щодо можливого застосування балістичних ракет чи іншого озброєння. Повітряні тривоги також оголошуються, коли є інформація про застосування реактивних систем залпового вогню, як застосовує противних на сході України", - пояснив він.

Речник Повітряних сил вкотре наголосив, що у разі повітряної тривоги обов'язково потрібно дотримуватись правил безпеки та прямувати в укриття.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
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12.12.2022 12:49
+2
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12.12.2022 12:59
+2
і курвамать обов'язково під час неоголошеної тривоги тримати голову під водою - аби не було передчасного загоряння - щонайменше 15-20 хвилин - це має допомогти від тих, хто "каже"
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12.12.2022 13:37
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Кажуть, що сьогодні може бути обстріл о 19.00. Рекомендують запасатися водою.
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12.12.2022 12:17 Відповісти
і курвамать обов'язково під час неоголошеної тривоги тримати голову під водою - аби не було передчасного загоряння - щонайменше 15-20 хвилин - це має допомогти від тих, хто "каже"
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12.12.2022 13:37 Відповісти
Ви спеціально сьогодні зареєструвались, щоб донести до нас цю пропагандистську маячню?
В спам!
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12.12.2022 12:49 Відповісти
помог со спамом)
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12.12.2022 12:59 Відповісти
'на Украине', 'в Молдавии', 'гуманизм ВС рф'..... Йди НА *** з такою 'аналітикою'
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12.12.2022 13:20 Відповісти
Коли на Київ впала балістична ракета, то спочатку струснуло землю (як при землетрусі), через 2 секунди долинув звук вибуху, а ще через 2 секунди спрацювала повітряна тривога.
Ракета була балістичною і надзвуковою
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12.12.2022 12:52 Відповісти
Ви кольори на своєму прапорі не вірно розмістили. Мають бути: горизонтальна біла смуга, під нею горизонтально синя, а під нею горизонтально червона
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12.12.2022 13:03 Відповісти
Це до сраки. По суті,- це швабру витягни спочатку, кацапська заЩекварка.
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12.12.2022 13:17 Відповісти
Вы пишете глупости. Во первых масса у боевой части, что Искандера, что Калибра, что крылатых ракет воздушного базирования примерно одинакова-400-500 кг. Во вторых, скорость Калибра у цели составляет 2-2,9 МАХа, что равно скорости баллистических ракет у цели 2,5-3 МАХа. Сложность поражения баллистической цели представляет не сколько сама скорость, сколько большие ограничения, налагаемые на средства ПВО по времени реагирования, дальности и высоте. И возможность ракеты осуществлять подруливания на конечном участке траектории( Искандер).
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12.12.2022 14:14 Відповісти
нє курва отоді вже можна ніц не оголошувати)

подібно, що Ігнатові ось-ось дадуть коліном попід сраку - а він відтак сигналізує про свою незамінність...
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12.12.2022 13:33 Відповісти
Коли я щось напишу агресивно про рашку, то це завдяки хер/путлеру? Вже його балістичні ракети(що коштують ХХХ'- мільярдів₴) досягли своєї цілі і витрати було недаремно? Деінде вже почали знесення пам'ятників уzzької епохи. Десь активісти-фронтовики знесли пам'ятника чекістам-анкеведістам чином підриву (як роблять з будівлями-виробами колоніальної епохи, що застаріли в розвинутих країнах - підривають) десь навіть грєзять пам'ятник катьки знести. Можливо і таке. Отже кремлядське ху&ло продовжує і надалі примусову декомунізацію і деруzzифікацію, як він каже наУкраїні...
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13.12.2022 07:41 Відповісти
 
 