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Із Зеленським обговорили відправку в Україну літаків МіГ-29, - глава МЗС Словаччини Качер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

міг

Словаччина готова, але ще не відправила в Україну винищувачі МіГ-29, це питання докладно обговорювалося з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив міністр закордонних справ Растислав Качер в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові зробити це. Ми говоримо з нашими партнерами НАТО про те, як це зробити. І сьогодні (8 грудня. - Ред.) у нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", - сказав він.

Глава МЗС зазначив, що 7 грудня Словаччина затвердила "пару тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29". Також він повідомив, що обговорював питання відправлення літаків із президентом України під час зустрічі.

"Але й із президентом Зеленським ми теж обговорили це досить докладно. І я думаю, що мені потрібно тримати у секреті, як це буде зроблено, щоб не ставити під загрозу. Але скажу, що сьогодні у нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, думаю, це також скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - додав Качер.

Читайте: База з ремонту військової техніки для ЗСУ розпочала свою роботу у Словаччині

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
а с ермаком согласовали?
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12.12.2022 12:53
+11
Таке треба обговорювати з Залужним, бо зелені нічого того не потрібно.
ПС: можете передати як Польща влітку здається, по запчастинам
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12.12.2022 12:34
+7
Знову вилами по воді. Час від часу штучно підігрівають тему, але нічого не зрушується з місця.
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12.12.2022 12:28
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Знову вилами по воді. Час від часу штучно підігрівають тему, але нічого не зрушується з місця.
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12.12.2022 12:28 Відповісти
Так і є. Жодного хаймарсу, жодної 777 нам не дали. Ні набоїв, ні снарядів.
Нам взагалі нічого не дали. І ти вже всі сльози виплакав, а вони нічого не дають.
І вже вилами по воді виписав "дайте хоч щось!" - а відповіді ніякої. Може царьова поклич і поплачте разом?
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12.12.2022 23:26 Відповісти
Ідеться виключно про літаки. Саме ці літаки, які "передають" вже багато місяців. І ні про що інше, включаючи твого царьова.
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13.12.2022 07:47 Відповісти
ми розуміємо від чого залежать ці кроки, одного бажання Словаччини мало, потрібні гарантії безпеки та заміна озброєння від старших партнерів
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12.12.2022 12:31 Відповісти
Таке треба обговорювати з Залужним, бо зелені нічого того не потрібно.
ПС: можете передати як Польща влітку здається, по запчастинам
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12.12.2022 12:34 Відповісти
Це не тільки воєнне питання, а й політичне, тому, на жаль, потрібні рішення від політичного керівництва. ІМХО, тут загальна проблема, і не з нашого боку - наші союзники поки не наважуються передати нам літаки (так само, як і далекобійні РСЗВ).
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12.12.2022 12:46 Відповісти
А союзников кроме блока НАТО не существует? Или страны блока НАТО не могут быть союзниками с кем то вне блока НАТО?) Тайвань союзник для блока НАТО?) А для США?) Или может все участники Рамштайна являются членами НАТО?) Или может участники Рамштайна не союзники Украины?)
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12.12.2022 13:20 Відповісти
ми в курсі, що вони нам не друзі - проте нема з чого вибирати та перебирати харчами)
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12.12.2022 13:30 Відповісти
а с ермаком согласовали?
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12.12.2022 12:53 Відповісти
***** как долго
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12.12.2022 12:59 Відповісти
Найсмішніше те, що після всього можуть сказати, що не поставлять.
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12.12.2022 13:08 Відповісти
поставлять, але в Швецію - за обміном по колу ...
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12.12.2022 13:31 Відповісти
У меня одного сложилось впечатление, что словак уговаривал зелю принять эти самолеты и наконец договорился о прибытии украинской делегации?
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12.12.2022 13:13 Відповісти
Тупе лайно. Ботяра кацапьске
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13.12.2022 02:06 Відповісти
Ты специально для этого зарегался?) Ради одного коментана Цензоре?))) Передай Андрюше, что пусть лучше тратит деньги на вас, в наследство все равно некому будет передавать... Кровавые деньги, кровавый расчет...
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13.12.2022 15:39 Відповісти
скільки там тих МІГів? якщо судити по кількості води, яку варять навколо них, то їх повинно бути декілька сотен...
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12.12.2022 13:35 Відповісти
по килькости воды, у нас было на крыле около 100 штук на момент вторжения... посчитай сколько осталось...
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12.12.2022 18:50 Відповісти
Wolokita!
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12.12.2022 13:37 Відповісти
Сколько ещё украинские ассы будут летать на совковом металлоломе. Им там на Западе не стыдно?
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12.12.2022 13:46 Відповісти
А почему им за вас должно быть стыдно? Тебе что стыдно за Уганду?
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12.12.2022 13:47 Відповісти
Что адепты рыжего ******** повылазили.
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12.12.2022 13:50 Відповісти
Байден где-то так и сказал Зеленскому, на его просьбу увеличить военную помощь, вы должны быть благодарны то что вам дают, а не требовать больше и больше.
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13.12.2022 04:03 Відповісти
Рудый однако куйло на поводке держал, а благодетель все санкции отменил, посольство из Киева во Львов перевел и флот американский и Черного моря вывел. Ну чтобы куйлу не мешать так на всякий случай.
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13.12.2022 04:06 Відповісти
Рыжий является путинской подстилкой работающей на развал США и НАТО.
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13.12.2022 06:34 Відповісти
Коли горить сусідська хата - допоможи її загасити, щоб вогонь не перекинувся на твою

це чудово розуміють наші найближчі сусіди, а дальні - не дуже
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12.12.2022 14:10 Відповісти
Миши прошли капремонт в Словакии их напичкали современной авионикой..тестовые полеты прошли в роде бы успешно...,кажись их девять штук...
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12.12.2022 14:35 Відповісти
Еще около тридцяти (вроде 29) у поляков.
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12.12.2022 15:15 Відповісти
@Wlad West

>Еще около тридцяти (вроде 29) у поляков.

Во! Я теж про них подумав.

Ми тут на Цензорі багато про що пам'ятаємо, але, здається, політики це питання, як і багато інших - заболтали.
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12.12.2022 22:28 Відповісти
Колись можливо-імовірно-вірогідно, ми зробимо кроки для того, щоб подумати, як наблизити передачу Україні МіГів (але перед цим спитаємо дозволу у США, щоб, не доведи Бідон, не було ескалації).
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12.12.2022 15:17 Відповісти
10 словацькизх міг 29 були б гарною допомогою.
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12.12.2022 15:42 Відповісти
более чем!
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12.12.2022 18:48 Відповісти
+++ Чудова новина: Хоч МІГ-и.; дарованому коню в зуби НЕ заглядують.../ на супер-- новітні --F-16. ніхто й НЕ сподівався. коли ж навіть США гальмували цей процес.../ Турбує інше --- потрібен час. щоб відновити/перевчитися / нашим " безлошадним" пілотам навичкам ведення повітряного бою.... Адже пілот. як і музикант має постійно тренуватися. вдосконалюватися...
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12.12.2022 16:53 Відповісти
Не США галумують, а Білий дім.
ДЯКУВАТИ Зе КЛОУНУ ЗА КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ ПРОТИ БАЙДЕНА - ПОРОШЕНКА
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12.12.2022 18:28 Відповісти
але чере 2 3 роки максимум 5
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12.12.2022 17:36 Відповісти
Може з Генштабом розмовляти про літаки, а не з малороським пацифістом.
Своє свине рило клоун і сюди всовує щоб потім розказувати що це він Перемогу наблизив.
зеленський продовжує порушувати закони і Конституцію, порушує навіть прості логічні
взаємодії.
ВОВА З КЛИКУХОЮ "ЧЕТИРЄ ПОВЄСТКІ"
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12.12.2022 18:26 Відповісти
Не просто "головнокомандувач", а "Верховний,верховний говнокомандувач" !!!
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12.12.2022 18:51 Відповісти
подкацапные олигофренические здадоботы и тут зраду из одного места выковыряли.
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12.12.2022 20:49 Відповісти
Хорошая новость, десятка модернизированных Мигов это очень серьёзно по нашим меркам...
Наши уже износились изрядно, да и модернизация у них была хуже, чем у этих словацких.
В любом случае это был бы прецендент, а что немного, это ничего, за словаками глядишь и Польша дала бы свои Миги, которые уже давно ждут очереди... А там может еще чуток туда-сюда и уже полсотни истребителей получили бы, а это ровно столько сколько у нас вообще есть на данный момент между прочим.
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12.12.2022 22:44 Відповісти
Я так понимаю там больше технические причины:везти автовозами через границу-нереально,а своим хоо=дом по воздуху-НАТОвцы сцутся что Парашка воспримет это как нападение на парашу со сторны НАТО. Могу представить как Запад будет сцатся от Китая конгда у того будет столько ядерных ракет как у параши но при более мощной промышленной базе чем даже у СССР.
Запад должен уже сейчас привлекать к себе новых военных союзников-начиная с Украины
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13.12.2022 01:04 Відповісти
Обговорили детально з зеленським і треба тримати в секреті.!!!! Ха ха ха.расіянці вже знали про все,ще телефонна трубка не захолола від обговорення.І як це так?Без дерьмака ?
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13.12.2022 07:54 Відповісти
 
 