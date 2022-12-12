Із Зеленським обговорили відправку в Україну літаків МіГ-29, - глава МЗС Словаччини Качер
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Словаччина готова, але ще не відправила в Україну винищувачі МіГ-29, це питання докладно обговорювалося з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомив міністр закордонних справ Растислав Качер в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові зробити це. Ми говоримо з нашими партнерами НАТО про те, як це зробити. І сьогодні (8 грудня. - Ред.) у нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", - сказав він.
Глава МЗС зазначив, що 7 грудня Словаччина затвердила "пару тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29". Також він повідомив, що обговорював питання відправлення літаків із президентом України під час зустрічі.
"Але й із президентом Зеленським ми теж обговорили це досить докладно. І я думаю, що мені потрібно тримати у секреті, як це буде зроблено, щоб не ставити під загрозу. Але скажу, що сьогодні у нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, думаю, це також скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - додав Качер.
Будь ласка, зачекайте...
Нам взагалі нічого не дали. І ти вже всі сльози виплакав, а вони нічого не дають.
І вже вилами по воді виписав "дайте хоч щось!" - а відповіді ніякої. Може царьова поклич і поплачте разом?
ПС: можете передати як Польща влітку здається, по запчастинам
це чудово розуміють наші найближчі сусіди, а дальні - не дуже
>Еще около тридцяти (вроде 29) у поляков.
Во! Я теж про них подумав.
Ми тут на Цензорі багато про що пам'ятаємо, але, здається, політики це питання, як і багато інших - заболтали.
ДЯКУВАТИ Зе КЛОУНУ ЗА КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ ПРОТИ БАЙДЕНА - ПОРОШЕНКА
Своє свине рило клоун і сюди всовує щоб потім розказувати що це він Перемогу наблизив.
зеленський продовжує порушувати закони і Конституцію, порушує навіть прості логічні
взаємодії.
ВОВА З КЛИКУХОЮ "ЧЕТИРЄ ПОВЄСТКІ"
Наши уже износились изрядно, да и модернизация у них была хуже, чем у этих словацких.
В любом случае это был бы прецендент, а что немного, это ничего, за словаками глядишь и Польша дала бы свои Миги, которые уже давно ждут очереди... А там может еще чуток туда-сюда и уже полсотни истребителей получили бы, а это ровно столько сколько у нас вообще есть на данный момент между прочим.
Запад должен уже сейчас привлекать к себе новых военных союзников-начиная с Украины