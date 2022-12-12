Фінансова підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно, - глава Мінфіну США Єллен

Американський уряд продовжить фінансову підтримку України на тлі руйнівної російської агресії проти країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю програмі "60 Minutes" на американському телеканалі CBS News завила міністерка фінансів США Дженнет Єллен.

"Стільки, скільки буде потрібно", - відповіла вона на питання, як довго може тривати фінансова підтримка України.

Єллен також розповіла, чому країни Заходу запровадили "граничну" ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за баррель.

"Перша мета – обмежити доходи, які отримує Росія. І ми хочемо переконатися, що вони не отримають надприбуток. Але друга мета стосується американців і країн у всьому світі, а саме, ми хочемо, щоб російська нафта надходила, тому що Росія є значним постачальником нафти на ринки. Отже, це дві наші цілі: скоротити доходи Росії, ускладнити їм фінансування війни, утримувати світові ціни в помірному діапазоні та уникати їхніх стрибків", - зазначила міністерка.

За словами заступника Єллен Воллі Адейемо, нині провідні російські виробники танків припинили свою діяльність і оголосили це публічно, оскільки не можуть отримати необхідне обладнання.

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