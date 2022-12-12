УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16118 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
583 2
війна (56124) США (14432) Єллен Джанет (33)

Фінансова підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно, - глава Мінфіну США Єллен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єллен

Американський уряд продовжить фінансову підтримку України на тлі руйнівної російської агресії проти країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю програмі "60 Minutes" на американському телеканалі CBS News завила міністерка фінансів США Дженнет Єллен.

"Стільки, скільки буде потрібно", - відповіла вона на питання, як довго може тривати фінансова підтримка України.

Єллен також розповіла, чому країни Заходу запровадили "граничну" ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за баррель.

"Перша мета – обмежити доходи, які отримує Росія. І ми хочемо переконатися, що вони не отримають надприбуток. Але друга мета стосується американців і країн у всьому світі, а саме, ми хочемо, щоб російська нафта надходила, тому що Росія є значним постачальником нафти на ринки. Отже, це дві наші цілі: скоротити доходи Росії, ускладнити їм фінансування війни, утримувати світові ціни в помірному діапазоні та уникати їхніх стрибків", - зазначила міністерка.

За словами заступника Єллен Воллі Адейемо, нині провідні російські виробники танків припинили свою діяльність і оголосили це публічно, оскільки не можуть отримати необхідне обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Мінфіну США Єллен закликає збільшити допомогу Україні

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мені сподобалась відповідь міністерки фінансів США Джанет Єллен, про те ,

як довго триватиме підтримка України з боку США, вона відповіла: "Стільки, скільки буде потрібно". 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
показати весь коментар
12.12.2022 15:11 Відповісти
Кремлёвскую лягушку варят успешно. Респект.
показати весь коментар
12.12.2022 18:54 Відповісти
 
 