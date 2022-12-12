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Новини Політика України
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НАЗК (1159) Новіков Олександр (80)

Україна лишилась єдиною країною у світі, яка зупинила через ковід подання звітів політичними партіями і досі не відновила, - голова НАЗК Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

назк

Верховна Рада обіцяє відновити обов’язкове декларування для чиновників та політичних партій.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

"В п’ятницю (2 грудня. - Ред.) пан Арахамія і пан Корнієнко пообіцяли, що такий закон буде винесений на голосування не пізніше січня. Закон, який відновить і декларування. Сподіваюсь, що він буде прийнятий", - зазначив Новіков.

"Якщо ми хочемо отримати мільярди доларів на відновлення України й на військову допомогу, що гарантує нашу перемогу в цій війні, ми маємо гарантувати нашим західним партнерам підзвітність органів державної влади. Бо на уряди наших партнерів є певний тиск - Росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудувані механізми запобігання корупції, а тому не треба надавати нам допомогу. А партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається", - додав він.

За словами голови НАЗК, тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі.

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"Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти росію", - наголосив він.

У травні НАЗК поінформувало, що посадовцям під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації. Водночас після закінчення війни є три місяці, щоб надати відомості. На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення цього процесу. Раніше Корнієнко обіцяв, що декларування буде поновлено з квітня 2023. Водночас подання звітності партіями під приводом пандемії коронавірусу залишається заблокованим вже майже 3 роки.

"Україна лишилась єдиною країною у світі, яка зупинила через ковід подання звітів політичними партіям і досі не відновила. Це питання є критичним, тому що політичні партії фактично формують усі інші політики в державі", - підсумував він.

Інтерв'ю з Олександром Новіковим для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А як же тоді зможете красти, і легалізувати вкрадене?
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12.12.2022 12:35 Відповісти
щось так тошно стає від таких "новин". піти б ото, світ за очі вже і нікого не бачити і не чути.
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12.12.2022 12:39 Відповісти
Зеленим великокрадунам ніпрощо звітувати, ось і не відновили. Все просто, Ватсон.
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12.12.2022 12:44 Відповісти
У ФБР кажуть, що великі гроші така зараза від якої тяжко позбавитись, особливо вкрадені. Як їх не ховай - або засвітишся, або обдеруть як липку. Спитайте Лазаренка.
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12.12.2022 13:00 Відповісти
Україна єдина країна в Європі, яка вже понад 20 років не проводила перепис населення. Ми багато в чого "єдині".
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12.12.2022 13:07 Відповісти
Сиділи ж собі так тихенько, як ті миші під віником!
А тутки схаменулися, згадали...
Жадюги...
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12.12.2022 13:25 Відповісти
Хоч у чомусь ми "перші"...
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12.12.2022 15:43 Відповісти
Ну так "неначасі" ж...
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12.12.2022 17:21 Відповісти
 
 