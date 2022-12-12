Україна лишилась єдиною країною у світі, яка зупинила через ковід подання звітів політичними партіями і досі не відновила, - голова НАЗК Новіков
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Верховна Рада обіцяє відновити обов’язкове декларування для чиновників та політичних партій.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова НАЗК Олександр Новіков.
"В п’ятницю (2 грудня. - Ред.) пан Арахамія і пан Корнієнко пообіцяли, що такий закон буде винесений на голосування не пізніше січня. Закон, який відновить і декларування. Сподіваюсь, що він буде прийнятий", - зазначив Новіков.
"Якщо ми хочемо отримати мільярди доларів на відновлення України й на військову допомогу, що гарантує нашу перемогу в цій війні, ми маємо гарантувати нашим західним партнерам підзвітність органів державної влади. Бо на уряди наших партнерів є певний тиск - Росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудувані механізми запобігання корупції, а тому не треба надавати нам допомогу. А партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається", - додав він.
За словами голови НАЗК, тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі.
"Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти росію", - наголосив він.
У травні НАЗК поінформувало, що посадовцям під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації. Водночас після закінчення війни є три місяці, щоб надати відомості. На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення цього процесу. Раніше Корнієнко обіцяв, що декларування буде поновлено з квітня 2023. Водночас подання звітності партіями під приводом пандемії коронавірусу залишається заблокованим вже майже 3 роки.
"Україна лишилась єдиною країною у світі, яка зупинила через ковід подання звітів політичними партіям і досі не відновила. Це питання є критичним, тому що політичні партії фактично формують усі інші політики в державі", - підсумував він.
Інтерв'ю з Олександром Новіковим для Цензор.НЕТ читайте тут.
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