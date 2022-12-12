1 026 4
Морпіхи за добу знищили сімох російських військових, три БМП та один танк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу знищили три ворожі БМП, одну ББМ, один танк та сімох російських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ВМС України повідомляють у фейсбуці.
"Минулої доби, 11 грудня, морські піхотинці знищили танк, 3 БМП та 4 окупантів", - ідеться у повідомленні.
Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого знищено трьох російських військових та бойову броньовану машину.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар12.12.2022 13:00 Відповісти Мені подобається 5
✘
Алекс Скела
показати весь коментар12.12.2022 14:05 Відповісти Мені подобається 0
Amber
показати весь коментар12.12.2022 15:13 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...