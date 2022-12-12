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ВМС (1179) знищення (4069)

Морпіхи за добу знищили сімох російських військових, три БМП та один танк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу знищили три ворожі БМП, одну ББМ, один танк та сімох російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ВМС України повідомляють у фейсбуці.

"Минулої доби, 11 грудня, морські піхотинці знищили танк, 3 БМП та 4 окупантів", - ідеться у повідомленні.

Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого знищено трьох російських військових та бойову броньовану машину.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Автор: Анастасія Потіха
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Казали ж їм не ходіть в Україну, тут живе кацапська смерть. Не дослухались поради.
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12.12.2022 13:00 Відповісти
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12.12.2022 14:05 Відповісти
Хлопці, Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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12.12.2022 15:13 Відповісти
 
 