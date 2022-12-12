Російські військові в Білорусі переміщують свою техніку ближче до кордону з Україною, - "Беларускі Гаюн"
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Російські окупанти, які перебувають у Білорусі під виглядом навчань, переміщують військову техніку в район Брестського полігону.
Про це інформує "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
За даними спостерігачів, окупанти перевозять ближче до кордону з Україною 24 одиниці військової техніки, зокрема чотири трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку.
Військово-пропагандистські канали пояснюють рух техніки початком чергового етапу бойового злагодження так званого спільного Регіонального угрупування військ (сил) ЗС РФ та РБ.
У зв'язку з цим вони анонсували рух колон з військовою технікою дорогами країни, крім того повідомляється, що вже сьогодні перша колона з технікою ЗС РФ висунуласі з району полігону "Обуз-Ліснівський" (Барановичський р-н, Брестська обл.) у бік полігону "Брестський" (Брестський р-н, Брестська обл.).
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"Война -- %^йня, главноє маньоври!", думав бульбофюрер, у 47-й раз переганяючи ешелони з металобрухтом з Гомеля до Бреста.