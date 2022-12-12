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Російські військові в Білорусі переміщують свою техніку ближче до кордону з Україною, - "Беларускі Гаюн"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські окупанти, які перебувають у Білорусі під виглядом навчань, переміщують військову техніку в район Брестського полігону.

Про це інформує "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

За даними спостерігачів, окупанти перевозять ближче до кордону з Україною 24 одиниці військової техніки, зокрема чотири трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку.

Військово-пропагандистські канали пояснюють рух техніки початком чергового етапу бойового злагодження так званого спільного Регіонального угрупування військ (сил) ЗС РФ та РБ.

У зв'язку з цим вони анонсували рух колон з військовою технікою дорогами країни, крім того повідомляється, що вже сьогодні перша колона з технікою ЗС РФ висунуласі з району полігону "Обуз-Ліснівський" (Барановичський р-н, Брестська обл.) у бік полігону "Брестський" (Брестський р-н, Брестська обл.).

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Автор: Наталя Джума
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Білоруське повітря якимось дивним чином діє на рузьге військових. Як тіко вони потрапляють до Бєларусі, одразу починають переміщувати там свою техніку. Туди-сюди, туди-сюди, Більше нічим не займаються десятий місяць, все інше їх перестає цікавити. Тіко техніка туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди...

Ааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.12.2022 13:49 Відповісти
Чмобов учат водить.
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12.12.2022 14:21 Відповісти
Ну, як висунуласі, так і ся засуне назад

"Война -- %^йня, главноє маньоври!", думав бульбофюрер, у 47-й раз переганяючи ешелони з металобрухтом з Гомеля до Бреста.
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12.12.2022 13:49 Відповісти
Не стоит недооценивать этого пастуха и его тупую скотинку породы "************ лесная покорножвачносовковая".
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12.12.2022 14:59 Відповісти
Вони пересувають,бо впевнені,що їм не прилетить від нас...Інакше б,ближче чим на 100 км навіть носа не сунули б....
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12.12.2022 13:53 Відповісти
Саме час полякам теж понавчатися біля кордонів Колорадського жука.
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12.12.2022 14:44 Відповісти
А чи не ******* нам по Бресту та околицям?
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12.12.2022 15:00 Відповісти
підозрюю що це зробить сам ВВХ у свій час, а Колорадський Жук радісно знайде візитку Залужного.
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12.12.2022 17:54 Відповісти
 
 