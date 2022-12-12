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Російські військові заради розваги розстрілюють червонокнижних птахів на окупованій території Херсонщини, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

птахи

На окупованій частині Херсонської області ворог "розважається" тим, що знищує червонокнижних птахів, які перебувають на сезонній міграції.

Про це під час брифінгу заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ

 "Окупована лівобережна частина Херсонщини потерпає від дій окупантів. Арабатська Стрілка і всі санаторії на зараз — це військова база, куди приходять і ті, що йдуть з ротації, і ті, які прибувають як мобілізовані. Учора повідомляли що під час "чергового навчання" окупанти просто почали по узбережжю розстрілювати червонокнижних птахів. Арабатська Стрілка завжди була екологічною зоною. Там птахи, які мігрували сезонно, тобто, на зараз там здебільшого знаходяться білі лебеді. Окупанти заради розваги їх розстрілюють", - розповів Хлань. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
Всі світові захисники природи і тварин мовчать,хоча бачать,яка це війна і скільки природи знищено.
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12.12.2022 13:56
+8
Кацапська нежить нищить все, до чого може дотягтись.
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12.12.2022 14:00
+3
на Кинбурне калмыкомордва из АКМов херачит по пеликанам и фламинго. Выжившие будут в елатьме и чухломе рассказывать школьникам про запеченных на углях фламинго - готовить будущее поколение мародеров и убийц.
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12.12.2022 14:06
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ок, птахів треба захистити
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12.12.2022 13:51 Відповісти
Предлагаю снять все ПВО с Херсона и на защиту птичек!!!!!!
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12.12.2022 16:14 Відповісти
Всі світові захисники природи і тварин мовчать,хоча бачать,яка це війна і скільки природи знищено.
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12.12.2022 13:56 Відповісти
Кацапська нежить нищить все, до чого може дотягтись.
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12.12.2022 14:00 Відповісти
на Кинбурне калмыкомордва из АКМов херачит по пеликанам и фламинго. Выжившие будут в елатьме и чухломе рассказывать школьникам про запеченных на углях фламинго - готовить будущее поколение мародеров и убийц.
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12.12.2022 14:06 Відповісти
Суки. Як красиво коли взлітає стая розових фламінго. Декілька разів бачив це на Кінбурні. А мисливство пеліканів за кефалю. Суки кончені.
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12.12.2022 14:25 Відповісти
Десь бачившо ця мразота хом'яків повісила. То шо вони з червоної книги - байдуже. Просто, як таке у тупу макітру залізло??? Мразота. І за єнота, і за хом'яків будете відповідати. Після довічного за українців
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12.12.2022 15:54 Відповісти
Згадав пісню, що колись давно співали "Лебединая верность" - і що характерно: зовнішня оболонка русні в таких піснях (та ж "хотят ли русские войны") одна, цілком нормальна, а всередині - сама підлість, садизм, жорстокість і цинізм. Сто разів правий Тарас Шевченко: " ... а ближче підійдеш - скотина".
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12.12.2022 14:23 Відповісти
це лише невеличка дрібка москальського гуманізму, оспіваного Папою
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12.12.2022 14:40 Відповісти
Кацапня - це мразь і немає в них нічого святого😡
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12.12.2022 15:06 Відповісти
Бидло немите, вонючі кацапські виродки.
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12.12.2022 15:11 Відповісти
кацапи...
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12.12.2022 15:17 Відповісти
Короче, все, что мне при совке в школе рассказывали про немцев, оказывается было про *бану русню.
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12.12.2022 21:19 Відповісти
 
 