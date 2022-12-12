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Прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку наблизить військову поразку РФ, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Запорізький напрямок - важливий як для Сил оборони України, так і для ворога. Адже успішні дії ЗСУ на цьому напрямку означатимуть повне перехоплення ініціативи у війні.

Про це повідомив нардеп "Голосу", який боронить Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізький напрямок - перспективний для України у вирішенні стратегічних цілей війни. По-перше, ворог буде тримати цю територію. тому що це - дорога в Крим, за яку вони боролися. Але це наше Лівобережжя, яке ми підемо звільняти. Наш успішний наступ в напрямку Бердянська і Мелітополя, фактично може в перспективі означати, що для Росії війна буде програна, якщо ми розібʼємо там угруповання на дві частини, логістика однієї з яких буде повністю залежати від Керченського мосту. А в світлі останніх подій надійність мосту під великим питанням", - зазначив парламентар.

За словами Костенка, на політичному рівні для росіян втрата Запорізького напрямку означатиме ганебну поразку, яку не можна буде перекрити навіть захопленням Донеччини і Луганщини.

"Запорізький напрямок важливий і для нас, і для росіян. Зокрема, для ворога він важливий з точки зору оборони і наступальних дій. Бо захоплення Донецької і Луганської є в першу чергу питанням політичним, а не військовим", - підсумував нардеп.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
А зараз наступ локальний, і взагалі він ще навіть не починався.
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12.12.2022 14:10
+2
При звільнені лівого берега Росія втратить сухопутний коридор в Крим і водопостачання Крим знову буде заблоковано
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12.12.2022 14:01
+2
Рано об этом думать. На рождественские праздники в конце декабря орки попрут в масштабное наступление с вероятностью 99,99%. Сначала нужно будет его отбить.
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12.12.2022 14:07
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При звільнені лівого берега Росія втратить сухопутний коридор в Крим і водопостачання Крим знову буде заблоковано
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12.12.2022 14:01 Відповісти
Їм на це плювати, великого значення те все не має.
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12.12.2022 15:47 Відповісти
Однак, відкриється прекрасна можливість роз...рить кримський міст, а це вже має значення
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12.12.2022 16:05 Відповісти
Рано об этом думать. На рождественские праздники в конце декабря орки попрут в масштабное наступление с вероятностью 99,99%. Сначала нужно будет его отбить.
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12.12.2022 14:07 Відповісти
А зараз наступ локальний, і взагалі він ще навіть не починався.
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12.12.2022 14:10 Відповісти
Последнее локальное у них было на Северодонецк и Лисичанск. Сейчас бои местного значения.
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12.12.2022 14:56 Відповісти
Сьогодні 03.01.2023
І де?
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03.01.2023 12:51 Відповісти
Удар на Мелітополь і в них почнеться роздвоєння .
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12.12.2022 14:17 Відповісти
Первая Петушармия Мира привычно лезет под шконку
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12.12.2022 14:27 Відповісти
Ці питання вирішує ГШ.
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12.12.2022 14:30 Відповісти
там в московитів саме боєздатне що залишилося + мобіків наженуть. правда в тому що там московити готують наступ а отже наші будуть в активній обороні...
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12.12.2022 14:43 Відповісти
І це правда, якщо ЗСУ вдарять по Мілітополю і розірвуть одне ціле терористичних військ, то на цьому можна буде ставити крапку, бо піде незворотний процес їх поразки. Але ми до весни маємо відбити їх контрнаступ на Донецькому і білоруському напраямках. Це моя точка зору. Кацап взимку полізе і з білорусі.
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12.12.2022 15:24 Відповісти
 
 