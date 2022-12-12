Якщо Путін помре, то війни не буде. Інституції зупиняться, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини, - Зеленський
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Якщо російський диктатор Володимир Путін помре, то війна Росії проти України закінчиться, оскільки інституції країни-окупанта не працюватимуть.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За словами Зеленського, необхідно констатувати, що великий відсоток росіян вірить Путіну.
"Це знаєте як: закрити вікно і сховатися від війни. Отряхніть це. От і все. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться" - сказав глава держави.
Він зазначив, що у разі смерті Путіна внаслідок хвороби чи нещасного випадку війни не буде, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини.
"Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", - пояснив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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хіба кацапи дурні аж настільки...
Згадаймо які криваві війни вела московія при "демократичному Єльцені" у 90ті, та й зазіхання на українські території вони не приховували ще тоді.
Это же нужно с каждым договариваться по ЯО и т.п.
Потому и не допустили полный крах Совка
А начали помогать
"Отряхніть це. От і все. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться"
Не сподівався, що Зе такий самокритичний....
Давай, Зе, не сци! Ти зможешь! Бо, так и залишишся тінню єрмаків і бєнь...
Тепер з цієї жалюгідної істоти ліплять гітлера. Не смішно, а дуже сумно.
"Отряхніть це" - це вже за межами написання текстів чи це експромт після відвідин кімнати 00.
Пріднєстровʼя та Чеченські війни сталися коли ****** і не пахло. Захоплення Абхазії також.
Правда, краще, щоб загадковий мор пройшов одразу в ОП та в СН.
Какой же он некомпетентный болтун. СССР распался при живом генсеке Горбачеве , который пережил всех своих современников во власти. После смерти сралина разве что-то остановилось ? Какая страна распалась? Явная отсебятина шоумена, укравшего маршальский жезл или такой же бездарный спичрайтер.