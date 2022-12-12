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У Мелітополі ЗСУ вдарили по базі аналітиків ФСБ, окупанти передислоковуються, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Українські захисники у вихідні уразили пункт базування аналітиків ФСБ в окупованому Мелітополі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"По-перше, був знищений їхній блокпост, який розташований на відстані 20 км від Мелітополя. Новобогданівка є знаковим населеним пунктом, бо там є логістичний вузол рашистів, через який вони перевозять залізничною дорогою свою техніку.

По-друге, була знищена радіолокаційна станція, за допомогою якої рашисти як відслідковували (цілі. - Ред.) своїми силами ППО, так і робити аеронавігацію.

І третє, знищені росіяни у готельно-ресторанному комплексі на околицях Мелітополя. На базі цього комплексу постійно проживав підрозділ ФСБ, який відповідав за аналітику і ведення баз даних саме ФСБ. На території цього комплексу часто були осетинці", - розповів він.

За словами Федорова, на трьох об'єктах, які вдалося вразити ЗСУ, десятки окупантів загинули, а близько двох сотень - достаплені у шпиталі, зокрема в окупованому Криму.

"Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала. І тепер в них паніка. Вони не розуміють, що робити. З вчорашнього ранку вони займаються перекиданням своїх військових угруповань в інші місця, щоб намагатись сховати їх. ... Я б не казав, що вони тікають - вони передислоковуються", - додав він.

Також читайте: Російські загарбники випустили за тиждень з окупованих територій лише 421 особу, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Забили памороки аналітикам -- це добре .
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12.12.2022 14:37
+12
Такие аналитики никому не нужны. Кацапия должна быть довольна, что мы их уволили без выходного пособия. Дворник - вот их призвание в следующей жизни.
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12.12.2022 14:44
+10
"аналітік фсб" звучить, як матюк.
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12.12.2022 14:45
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Забили памороки аналітикам -- це добре .
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12.12.2022 14:37 Відповісти
Такие аналитики никому не нужны. Кацапия должна быть довольна, что мы их уволили без выходного пособия. Дворник - вот их призвание в следующей жизни.
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12.12.2022 14:44 Відповісти
"аналітік фсб" звучить, як матюк.
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12.12.2022 14:45 Відповісти
вдарили по базі аналітиків ФСБ

Це ті, хто аналом займається...
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12.12.2022 14:45 Відповісти
саме так-один з таких навіть керує чвк...
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12.12.2022 14:48 Відповісти
в етам і єсть загадка-у всех через голову а у лапатнікав всьо чєрєз жопу...
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12.12.2022 15:02 Відповісти
щойно чув його включення на Еспресо з цими викладками, але такий поганенький був звук, мало що второпав.
Після цієї інфи - більш-менш прояснилося.
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12.12.2022 15:00 Відповісти
Орки замітають сліди,але від зоркого ока наших бійців вони не сховаються.
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12.12.2022 15:03 Відповісти
Домой, черножапьіе, к баранам.
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12.12.2022 15:09 Відповісти
анал-итикам русни досталось))))) капец.... у ни еще и аналитики были????
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12.12.2022 15:15 Відповісти
аналітикіи ФСБ

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12.12.2022 15:16 Відповісти
Медаль Пурпурове Серце для сруських анусліліков
І дірка на кітелі не потрібна!
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12.12.2022 15:56 Відповісти
Это хорошо... - вальнули штучный товар...
Полноценной Замены долго не будет...
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12.12.2022 15:43 Відповісти
А може то була прослушка і РЕшпіонаж.
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12.12.2022 16:26 Відповісти
Вдарили по базі кацапських алкалітиків.
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12.12.2022 17:00 Відповісти
я бы сказал, шо эти аналитики получили горячую информацию для размышления. Пущай теперь анализируют
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12.12.2022 17:33 Відповісти
 
 