У Мелітополі ЗСУ вдарили по базі аналітиків ФСБ, окупанти передислоковуються, - мер Федоров

Українські захисники у вихідні уразили пункт базування аналітиків ФСБ в окупованому Мелітополі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"По-перше, був знищений їхній блокпост, який розташований на відстані 20 км від Мелітополя. Новобогданівка є знаковим населеним пунктом, бо там є логістичний вузол рашистів, через який вони перевозять залізничною дорогою свою техніку.

По-друге, була знищена радіолокаційна станція, за допомогою якої рашисти як відслідковували (цілі. - Ред.) своїми силами ППО, так і робити аеронавігацію.

І третє, знищені росіяни у готельно-ресторанному комплексі на околицях Мелітополя. На базі цього комплексу постійно проживав підрозділ ФСБ, який відповідав за аналітику і ведення баз даних саме ФСБ. На території цього комплексу часто були осетинці", - розповів він.

За словами Федорова, на трьох об'єктах, які вдалося вразити ЗСУ, десятки окупантів загинули, а близько двох сотень - достаплені у шпиталі, зокрема в окупованому Криму.

"Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала. І тепер в них паніка. Вони не розуміють, що робити. З вчорашнього ранку вони займаються перекиданням своїх військових угруповань в інші місця, щоб намагатись сховати їх. ... Я б не казав, що вони тікають - вони передислоковуються", - додав він.

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