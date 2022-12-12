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Новини Війна в Україні
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армія РФ (13428) Нацполіція (13914) підозра (343) генерал (49)

СБУ ідентифікувала шістьох російських генералів, які віддавали накази на захоплення українських міст на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Служба безпеки України, у співпраці з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора, продовжує викривати воєнних злочинців країни-агресора. У результаті слідчих дій встановлено особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу зс рф, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України.

Як азначається, на початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на "прорив" державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області.

Крім цього, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій рф під час тимчасового захоплення частини регіону.

Слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.

Також дивіться: З 24 лютого російське командування звільнило 12 генералів. ПЕРЕЛІК

На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:

▪️ заступнику командуючого Західним військовим округом зс рф генерал-майору Трубієнку Т.М.;
▪️ командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;
▪️ начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;
▪️ командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;
▪️ командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору Авдєєву О.В.;
▪️ командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

Також читайте: Генерала армії РФ Чайка, який командував операцією із захоплення Києва, судитимуть в Україні

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
а одному президенту параші підозра буде?
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12.12.2022 14:58
+6
Трибунал вже судити буде, ідентифікація це питання не трибуналу, а попереднього слідства. Це якраз і треба зробити до початку трибуналу.
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12.12.2022 15:07
+4
І кому це треба. Поки не змінеться влада в рф,
все це до ........ Це питання трибунала, а буде він,
чи ні, час покаже.
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12.12.2022 15:01
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а одному президенту параші підозра буде?
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12.12.2022 14:58 Відповісти
макрони, нігамери та різні шрьодери з орбанами ще хочуть з путіноїдом спілкуватися....
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12.12.2022 15:02 Відповісти
шрьодер - ніхто, нуль.
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12.12.2022 15:08 Відповісти
І кому це треба. Поки не змінеться влада в рф,
все це до ........ Це питання трибунала, а буде він,
чи ні, час покаже.
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12.12.2022 15:01 Відповісти
Трибунал вже судити буде, ідентифікація це питання не трибуналу, а попереднього слідства. Це якраз і треба зробити до початку трибуналу.
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12.12.2022 15:07 Відповісти
Заметьте и среди этих дерьмокомандующих есть ******** с украинскими фамилиями.
Практика Римской империи, отбирать чад от империи и вырощенных янычаров посылать на завоевание территорий, тех где не их соплеменников. Манкурты вовсе не изобретение киргизов, Айтматов просто дал емкий образ.
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12.12.2022 15:07 Відповісти
ya tozhe zametil 2 ukrainskih kacapa,blin ya sam rodilsya v Latvii,zhivu v Anglii ,govoryu po russki moi roditeli s Harkovskoj obl. no ya nikogda ne zabyvayu o svoih kornyah v moem passporte nacionalnost'-ukrainec!
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12.12.2022 15:29 Відповісти
Саме час реєструватися на лінґвістичному онлайн-ресурсі і починати вивчати українську!
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12.12.2022 16:22 Відповісти
Я радий за Вас, що Ви зберегли почуття єдності з Україною, в Кацапстані викрадення українських дітей, передбачає виховання їх, заради знищення Україи.
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12.12.2022 20:32 Відповісти
А сотні тисяч ''українців'', які продовжують на параші чим кращі?
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12.12.2022 19:14 Відповісти
Точно! Два - "манкурти"!!!
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12.12.2022 20:29 Відповісти
Шесть нацистских ********* !
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12.12.2022 15:12 Відповісти
По фамилиям этнические украинцы и тюркоязычные. Один слепцов представитель медвежьего болота.
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12.12.2022 15:31 Відповісти
Иванаев, Авдеев, Пятаев - кацапські прізвища
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12.12.2022 19:15 Відповісти
Те особы, для которых киллер - это законно !
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12.12.2022 15:34 Відповісти
Тобто треба "надіятись" що колись... може... їм щось буде...
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12.12.2022 15:48 Відповісти
Цих кнурів-убивц з московіі, разом із сім'ями, чекає весела частина життя !! «Цікаві» зустрічі, «нові» краї та помешкання….
За воєнні злочини в Україні їх спасе тільки прикре самогубство, але не бажано, краще «нові та гарячі, неочікувані зустрічі»…
Усе це здійсниться, бо дуже багато Українців цього бажають, в терористів із сім'ями, не питають!! Свято наближається…
Слава Захисникам України !!!‼️💯🇺🇦❤️⚔️😡🤬😠🫡👍👏👏
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12.12.2022 16:57 Відповісти
Ваші слова та Богові у вуха.
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12.12.2022 17:02 Відповісти
Алкашня і дегенерати)
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12.12.2022 19:13 Відповісти
Задача номер один - всі підараси повинні бути зафіксовані.
Далі вже інший перелік - кого вішати, кого саджати - то вже будуть вирішувати окремі трибунали.
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12.12.2022 23:14 Відповісти
одни вафленосные армии и дивизии времен очакова и покоренья ***********...
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13.12.2022 06:05 Відповісти
 
 