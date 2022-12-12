Зеленський про загрозу ядерного удару: Путін боїться смерті. Не впевнений, що він готовий до цього
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Російський диктатор Володимир Путін боїться смерті й любить життя, а тому не готовий застосувати ядерну зброю у війні проти України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, окупація Запорізької атомної електростанції - це вже серйозна ядерна загроза, яка може спровокувати небезпечні наслідки.
Він зазначив, що бачив Путіна та його бажання жити.
"Дуже любить це життя. Він навіть сидить за довгим столом, боїться захворіти на ковід чи ще щось. Це говорить про те, що він боїться смерті й любить життя. Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю", - сказав глава держави.
Зеленський вважає, що Путін розуміє, що якщо застосує ядерну зброю, то інші держави можуть зробити стосовно особисто нього "певні кроки".
Будь ласка, зачекайте...
Там только разрешение на запуск
Остальное военные решают
Могут (и скорее всего) послать его нах
Или уже такое было когда Шойгу "пропадал"
***** - психічно хворий диктатор, він дуже боїться здохнути, але це аж ніяк не зменшує ризиків ядерної війни.
Бункерна криса думає, що його не дістануть ядеркою, а якщо загинуть мільйони людей і кацапів - він буде тільки радий.
***** боится смерти от рук своей челяди... и надеется в своем бункере пережить всех... даже ядерную зиму....
и лопух или лох тот, кто пытался и до сих пор пытается в глазах ***** рассмотреть то человечность то страх смерти - в бельмах ничего не рассмотреть... только зря тратится время...
Бо ти вже минулого року теж був не впевнений у нападі.
Людка не бреше,,у Гитлера было аж 11 Гитлеров...у Сралина меньше..9...🦍🦍🦍☠️🤣
Видос о двойнике.. рабZeянцв в шоке от бункерного деда🤣
Двойники это крутой месседж🤣плебс схавает..
Спектакль продолжается.. путлер Капут ☠️🤣🦍