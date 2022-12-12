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Зеленський про загрозу ядерного удару: Путін боїться смерті. Не впевнений, що він готовий до цього

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Російський диктатор Володимир Путін боїться смерті й любить життя, а тому не готовий застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, окупація Запорізької атомної електростанції - це вже серйозна ядерна загроза, яка може спровокувати небезпечні наслідки.

Він зазначив, що бачив Путіна та його бажання жити.

"Дуже любить це життя. Він навіть сидить за довгим столом, боїться захворіти на ковід чи ще щось. Це говорить про те, що він боїться смерті й любить життя. Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю", - сказав глава держави.

Зеленський вважає, що Путін розуміє, що якщо застосує ядерну зброю, то інші держави можуть зробити стосовно особисто нього "певні кроки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін помре, то війни не буде. Інституції зупиняться, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Чогось відразу згадується ця заява гундосіка
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12.12.2022 15:28
+13
словоблудие...
***** боится смерти от рук своей челяди... и надеется в своем бункере пережить всех... даже ядерную зиму....
и лопух или лох тот, кто пытался и до сих пор пытается в глазах ***** рассмотреть то человечность то страх смерти - в бельмах ничего не рассмотреть... только зря тратится время...
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12.12.2022 15:35
+8
Украiнцям треба навчитись вибирати президентiв.... Люди вибирали Головобородька, а справжнiй Зеленський називав неньку проституткою й говорив "какая разнiца"... Малорос,який не любив нiчого украiнського.
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12.12.2022 15:32
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Чогось відразу згадується ця заява гундосіка
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12.12.2022 15:28 Відповісти
Украiнцям треба навчитись вибирати президентiв.... Люди вибирали Головобородька, а справжнiй Зеленський називав неньку проституткою й говорив "какая разнiца"... Малорос,який не любив нiчого украiнського.
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12.12.2022 15:32 Відповісти
Он в бункер залезет и будет оттуда дули тыкать.
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12.12.2022 15:31 Відповісти
"Красная кнопка" это не кнопка пуск
Там только разрешение на запуск
Остальное военные решают

Могут (и скорее всего) послать его нах

Или уже такое было когда Шойгу "пропадал"
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12.12.2022 15:42 Відповісти
Красная кнопка на вовочкином чемодане - это "Слив"
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12.12.2022 15:58 Відповісти
Зєлю краще не допускати до мікрофону без спічрайтерів. Безвідповідальні заяви.

***** - психічно хворий диктатор, він дуже боїться здохнути, але це аж ніяк не зменшує ризиків ядерної війни.

Бункерна криса думає, що його не дістануть ядеркою, а якщо загинуть мільйони людей і кацапів - він буде тільки радий.
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12.12.2022 15:34 Відповісти
Зебовкало набовкало.Це якщо не розсусолювати словесний понос щеневтіка оманського.
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12.12.2022 17:55 Відповісти
словоблудие...
***** боится смерти от рук своей челяди... и надеется в своем бункере пережить всех... даже ядерную зиму....
и лопух или лох тот, кто пытался и до сих пор пытается в глазах ***** рассмотреть то человечность то страх смерти - в бельмах ничего не рассмотреть... только зря тратится время...
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12.12.2022 15:35 Відповісти
так і є, путін - садист, а садисти - труси, і бояться болю більше за інших.
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12.12.2022 15:37 Відповісти
Де наш наступ ?,з такими потугами ми воювати будемо ще років 20,де мобілізація де ротація підрозділів,щоб атакувати потрібні свіжі сили де вони,не можете пустіть добровольців ми прорвемо фронт без підготовки нічні рейди по тилам ворога ми не боїмося ворога як офіс ,де удари по кримському мосту по кораблям ,де купляні на гроші громадян підводні дрони цілий флот готували чого він не задіяний
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12.12.2022 15:39 Відповісти
Скоморох знову дорвався до телекамер без спічрайтерів😄
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12.12.2022 15:44 Відповісти
"не впевнений" - окуєнно, ми повинні опиратись на твою невпевненість, а якщо ти знову обісрешся, нас зітруть ядерним ударом.

Бо ти вже минулого року теж був не впевнений у нападі.
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12.12.2022 15:47 Відповісти
Тільки дивно в тому що ПУТЛЕР боїться здохнути. Так йому вже 70 років тому боятися смерті нелогічно бо в такому віці смерть може прийти в будь-який день
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12.12.2022 15:59 Відповісти
Старий уже пердун. Ну скільки йому лишилось... Час же не обманеш
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12.12.2022 16:00 Відповісти
Людмила Путлера каже шо Вова давно сдох...💀а двойники то мумии чЛенина...
Людка не бреше,,у Гитлера было аж 11 Гитлеров...у Сралина меньше..9...🦍🦍🦍☠️🤣
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12.12.2022 16:12 Відповісти
https://youtu.be/hawlAuKacDw...

Видос о двойнике.. рабZeянцв в шоке от бункерного деда🤣
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12.12.2022 16:15 Відповісти
https://youtu.be/CXe8lxLc2B4...

Двойники это крутой месседж🤣плебс схавает..
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12.12.2022 16:29 Відповісти
https://youtu.be/d6TiqhoUf08..

Спектакль продолжается.. путлер Капут ☠️🤣🦍
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12.12.2022 16:33 Відповісти
Йому є що втрачати, на відміну від мене
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12.12.2022 16:40 Відповісти
Вовка - всевидяще око, ще щось нагледів у дупі *****....
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12.12.2022 16:58 Відповісти
Кажуть шо путлер после пьянки Упал в Кому..💀☠️Шампанское было с Новичком?💀💥🔥
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12.12.2022 17:05 Відповісти
Вероятность того , что кремль применит ЯО , равна 5% . Есть много косвенных фактов которые об этом говорят
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12.12.2022 18:53 Відповісти
а какая вероятность что 24 февраля нападет?
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12.12.2022 19:40 Відповісти
Да, это из той же серии что войны не будет, а будут шашлыки и если будем готовиться к войне, то некому будет строить дороги
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12.12.2022 19:20 Відповісти
ой какая зрадненькая заява для зрадоботов.
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12.12.2022 21:07 Відповісти
Джулия не срами себя.Зеленский настоящий мужчина и самый лучший президент. Он талантлив во всём. Мы ему верим но не тебе Джулия
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03.06.2023 17:52 Відповісти
 
 