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Масований обстріл Херсона: наразі відомо про двох загиблих і п’ятьох поранених
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Херсон під масованим обстрілом російських окупантів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули.
"Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома. Херсонці, якщо чуєте звуки вибухів, негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.
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Воьлодимир Омельянов
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