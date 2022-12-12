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Масований обстріл Херсона: наразі відомо про двох загиблих і п’ятьох поранених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Херсон під масованим обстрілом російських окупантів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули.

"Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома. Херсонці, якщо чуєте звуки вибухів, негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого обстрілу житлового сектора Херсона: пошкоджено будинок та лінії електропостачання. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Ось на що здатні рашиські паскуди так це воювати з мирним населенням і все руйнувати ,особливо їх радує що велика частина України без світла ,це не армія це дика осатаніла орда.
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12.12.2022 15:39 Відповісти
Тобто з кацапською артилерією з лівого берега нічого зробити не можемо. Контрбатарейні радари тільки на папері?
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12.12.2022 15:39 Відповісти
Їбаште їх у відповідь щоб пір'я і яйця летіли.
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12.12.2022 15:54 Відповісти
по прилегающим к днепру районах работают дрг, работают с островов,очевидно скрываются на дачах,которых там не мерено, лупят с спг,рпг,минометов, сделали штук 5 выстрелов и скрылись....и шо тут радар сделает...и похоже лупят даже не целясь. напротив жилые районы, куда не стрельнешь гарантировано попадешь....вот так х...ня малята.....
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12.12.2022 19:24 Відповісти
Пане зеленський де наш наступ збрехав офіс ,ворог обстрілюе херсон тільки почнемо наступ перестане обстрілювати,де наш підводний флот дронів так назвав офіс придбаний за гроші громадян чи прикарманили гроші чи на склад відправили дрони ні одного удару по ********* котрі ******** безнаказано наші міста ,ні по кримському мосту котрого путін вже відремонтував,спить офіс а ворог перегрупіровуеться
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12.12.2022 16:36 Відповісти
 
 