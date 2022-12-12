Сховища газу в Європі заповнені на 90%, шантаж Росії провалився, - фон дер Ляєн

Європейський Союз накопичив обсяги газу, необхідні для проходження зимового періоду, попри перебої у постачанні блакитного палива з боку Росії.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Щодо того, що ми встановили зобов'язання про збільшення мінімального наповнення сховищ газу. Наші сховища наразі заповнені більше ніж на 90%. Тож ми перевиконали наше завдання. Це дуже добре. Зараз ми перевищили середній показник заповненості за останні 5 років", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн констатувала, що російський газовий шантаж повністю провалився.

"Тож можна підсумувати, що ми готові до цієї зими, не дивлячись на перебої постачань від Росії", - додала голова Єврокомісії.

Попри це вже у 2023 році ЄС може загрожувати дефіцит газу, додала вона.

"Згідно з аналізом, не дивлячись на запроваджені заходи, наступного року ми можемо зіткнутися з нестачею газу в обсязі до 30 мільярдів кубічних метрів. Вже зроблені кроки допоможуть частково вирішити це, але потрібні ще інші заходи", - сказала фон дер Ляєн.

Вона закликала зосередитися та імпорті скрапленого газу. За її словами, також ЄС слід повноцінно запустити платформу спільної закупівлі газу.

"Я впевнена, що нам вдасться зберегти той самий рівень який мали цьогоріч - 1,3 мільярда кубічних метрів. ... Щодо платформи спільних закупівель - ми встановили її та маємо політичну домовленість щодо неї. Участь у ній добровільна. Те, що ми могли побачити в останні тижні, - це значне зростання інтересу до неї", - пояснила голова Єврокомісії та сподівається, що Рада ЄС підтримає цю пропозицію у найближчі декілька днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі від РФ, - МЗС Польщі