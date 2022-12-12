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Новини За кордоном
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Сховища газу в Європі заповнені на 90%, шантаж Росії провалився, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Європейський Союз накопичив обсяги газу, необхідні для проходження зимового періоду, попри перебої у постачанні блакитного палива з боку Росії.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Щодо того, що ми встановили зобов'язання про збільшення мінімального наповнення сховищ газу. Наші сховища наразі заповнені більше ніж на 90%. Тож ми перевиконали наше завдання. Це дуже добре. Зараз ми перевищили середній показник заповненості за останні 5 років", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн констатувала, що російський газовий шантаж повністю провалився.

"Тож можна підсумувати, що ми готові до цієї зими, не дивлячись на перебої постачань від Росії", - додала голова Єврокомісії.

Попри це вже у 2023 році ЄС може загрожувати дефіцит газу, додала вона.

"Згідно з аналізом, не дивлячись на запроваджені заходи, наступного року ми можемо зіткнутися з нестачею газу в обсязі до 30 мільярдів кубічних метрів. Вже зроблені кроки допоможуть частково вирішити це, але потрібні ще інші заходи", - сказала фон дер Ляєн.

Вона закликала зосередитися та імпорті скрапленого газу. За її словами, також ЄС слід повноцінно запустити платформу спільної закупівлі газу.

"Я впевнена, що нам вдасться зберегти той самий рівень який мали цьогоріч - 1,3 мільярда кубічних метрів. ... Щодо платформи спільних закупівель - ми встановили її та маємо політичну домовленість щодо неї. Участь у ній добровільна. Те, що ми могли побачити в останні тижні, - це значне зростання інтересу до неї", - пояснила голова Єврокомісії та сподівається, що Рада ЄС підтримає цю пропозицію у найближчі декілька днів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Урсулько, твої німці активно гендлювали кацапським газом - десь до 100 млрд кубів на рік продавали в Европі - ти ж, кажуть, була "міністром оборони" (курвамать!) у бабці Анжеліки, те й був ваш "бундес-інтерес", тому й репетували відчайдушно, коли халява урвалася

тепер твій шанс ставати серйознішою, а не просто світити фейсом у президіях, працюй над собою)
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12.12.2022 15:41 Відповісти
Мабуть приємно показувати дупу тим, в кого ще вчора завзято підсмоктували. Сподіваюся, процес катарсису набиратиме обертів.
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12.12.2022 15:43 Відповісти
Запускайте зупинені АЕС - в чому проблема?

У надзвичайних ситуаціях і реагування на них повинно бути надзвичайним!
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12.12.2022 15:53 Відповісти
Газ з території ********** буде продаватися завжди. Але монополії більше не допустять. Можливо зміниться назва і газ буде "якутським" або "сибірським" бо в московії газу немає, а такої території як "росія" в ********** взагалі не існує. Вони можуть називати себе як їм заманеться. Ми ж повернемо їм історичну назву - московія або тартарія.
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12.12.2022 16:17 Відповісти
Хутин опять всех переиграл
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12.12.2022 17:16 Відповісти
двумя словами: русня сосать!
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12.12.2022 18:53 Відповісти
 
 