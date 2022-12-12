У Вільнюсі знесуть Дім Москви, який є небезпечним інструментом російських пропагандистів у країні

Окружний суд міста Вільнюса надав право будівельній інспекції знести Дім Москви у столиці Литви, який є небезпечним інструментом російських пропагандистів у країні. Суд також виніс штраф державній установі, яка керує домом - 300 євро за кожен день невиконання рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 12 грудня повідомив литовський національний мовник LRT.

"Після того, як суд надав Будівельній інспекції право на знесення незаконно збудованої будівлі, найближчим часом буде складено кошторис на знесення та проведено процедури держзакупівель для вибору підрядника, який виконуватиме роботи зі знесення. Планується, що знесення Дому Москви завершиться до кінця 2023 року", - йдеться у повідомленні.

За даними Будівельної інспекції, законами не передбачено можливості експропріації незаконно збудованих будівель, тому за відсутності можливості їхньої легалізації єдиним можливим законним способом є їх знесення.

У 2016 році Окружний суд Вільнюса визнав виданий самоврядуванням дозвіл незаконним, оскільки він порушує вимоги щодо висоти та щільності забудови. Забудовника зобов'язали перебудувати будівлю, проте цього не було зроблено.

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Нагадаємо, ідея Дому Москви у Вільнюсі реалізовувалась з 2004 року, після візиту тодішнього мера москви Юрія Лужкова до литовської столиці. Було оголошено, що Дім Москви стане центром культурного та ділового співробітництва між Москвою та Вільнюсом.

Ще у 2017 році в оцінці загроз національній безпеці Департамент державної безпеки Литви зазначив, що перспективи проєкту Дому Москви у Вільнюсі "мають відносно високе символічне та практичне значення для росії як потенційного інструменту її впливу, внутрішньої політики та публічної дипломатії".