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У Вільнюсі знесуть Дім Москви, який є небезпечним інструментом російських пропагандистів у країні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вільнюс

Окружний суд міста Вільнюса надав право будівельній інспекції знести Дім Москви у столиці Литви, який є небезпечним інструментом російських пропагандистів у країні. Суд також виніс штраф державній установі, яка керує домом - 300 євро за кожен день невиконання рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це 12 грудня повідомив литовський національний мовник LRT.

"Після того, як суд надав Будівельній інспекції право на знесення незаконно збудованої будівлі, найближчим часом буде складено кошторис на знесення та проведено процедури держзакупівель для вибору підрядника, який виконуватиме роботи зі знесення. Планується, що знесення Дому Москви завершиться до кінця 2023 року", - йдеться у повідомленні.

За даними Будівельної інспекції, законами не передбачено можливості експропріації незаконно збудованих будівель, тому за відсутності можливості їхньої легалізації єдиним можливим законним способом є їх знесення.

У 2016 році Окружний суд Вільнюса визнав виданий самоврядуванням дозвіл незаконним, оскільки він порушує вимоги щодо висоти та щільності забудови. Забудовника зобов'язали перебудувати будівлю, проте цього не було зроблено.

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Нагадаємо, ідея Дому Москви у Вільнюсі реалізовувалась з 2004 року, після візиту тодішнього мера москви Юрія Лужкова до литовської столиці. Було оголошено, що Дім Москви стане центром культурного та ділового співробітництва між Москвою та Вільнюсом.

Ще у 2017 році в оцінці загроз національній безпеці Департамент державної безпеки Литви зазначив, що перспективи проєкту Дому Москви у Вільнюсі "мають відносно високе символічне та практичне значення для росії як потенційного інструменту її впливу, внутрішньої політики та публічної дипломатії".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
усе кацапське має бути знесено по усій Європі !!!
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12.12.2022 16:02
+14
дасвіданья, наш ласкавий міша, вазвращайся в свай сказачний лєс!.
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12.12.2022 15:57
+9
"знесення Дому Москви завершиться до кінця 2023 року"
От же ж ці європейці.
Пару тонн ТНТ у підвал - і знесення завершиться за півхвилини. Залишиться лише сміття прибрати.
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12.12.2022 16:06
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дасвіданья, наш ласкавий міша, вазвращайся в свай сказачний лєс!.
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12.12.2022 15:57 Відповісти
усе кацапське має бути знесено по усій Європі !!!
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12.12.2022 16:02 Відповісти
Навіщо взагалі дозволили його побудувати?
Ми всі сліпі були по відношенню до мордору...
Війна проти України відкрила всім очі.
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12.12.2022 16:06 Відповісти
"знесення Дому Москви завершиться до кінця 2023 року"
От же ж ці європейці.
Пару тонн ТНТ у підвал - і знесення завершиться за півхвилини. Залишиться лише сміття прибрати.
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12.12.2022 16:06 Відповісти
Бульдозер против пропаганды. Даже кацапы должны признать, что это гуманно
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12.12.2022 16:07 Відповісти
Відкрийте "Настанову по інженерному забезпеченню .Підрив споруд"
Там все є. Розрахунки та приклади складання споруди.
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12.12.2022 16:13 Відповісти
Круто! Зато у нас в Києві, працює "дом свабоднай расии", зелені ******* дружити хрін-зна з ким...
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12.12.2022 16:22 Відповісти
Dom ta dom , celii legion v lavah ZSU , svabodoi jobtvaju razzii ....
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12.12.2022 16:55 Відповісти
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12.12.2022 17:01 Відповісти
Робот створює мурал з українкою на "домі Москви" у Вільнюсі - відео
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12.12.2022 17:05 Відповісти
..а скільки незаконних дерев'яних ларьків (або узаконених через задній прохід печерного правосуддя) масковскага пархата по усій Україні?..
влада в упор не бачить - боненачасі
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12.12.2022 18:02 Відповісти
Приємно порадіти за литовців.
Нам би так.
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12.12.2022 18:41 Відповісти
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12.12.2022 19:31 Відповісти
 
 