Окупанти поблизу Бахмута змінили тактику, почали використовувати штурмові новостворені загони, - Череватий

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що за добу окупанти здійснюють понад 200 обстрілів позицій ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Бахмут залишається головною точкою удару для ворога. Попри старання РФ, українські захисники відстежують групи противника й завдають по них удари.

"Вони зосередили всю артилерію та авіацію, РСЗВ. Навколо Бахмута противник змінив тактику. Замість БТГ противник почав використовувати штурмові новостворені загони, які націлені на атакувальні дії. Під прикриттям місцевості та погоди вони намагаються підійти до наших передових ліній, вступити у ближній бій, щоб зв’язати підрозділи ЗСУ боєм та прорвати нашу оборону", - пояснив Череватий.

Водночас, додав він, на Авдіївському напрямку зараз також тривають запеклі бої.

"Противник намагається прорвати нашу оборону, кидає у бій мобілізовані підрозділи. На Луганщині ЗСУ тримають ініціативу за собою. Проте час від часу ворог доукомплектовується та намагається атакувати. Всі атаки ворога завершуються великими втратами й відступом противника", - підсумував Череватий.

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