УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16328 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 478 17
армія РФ (13428) війна (56124) Бахмут(Артемівськ) (1480) ЗСУ (5686)

Окупанти поблизу Бахмута змінили тактику, почали використовувати штурмові новостворені загони, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина,окупанти

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що за добу окупанти здійснюють понад 200 обстрілів позицій ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Бахмут залишається головною точкою удару для ворога. Попри старання РФ, українські захисники відстежують групи противника й завдають по них удари.

"Вони зосередили всю артилерію та авіацію, РСЗВ. Навколо Бахмута противник змінив тактику. Замість БТГ противник почав використовувати штурмові новостворені загони, які націлені на атакувальні дії. Під прикриттям місцевості та погоди вони намагаються підійти до наших передових ліній, вступити у ближній бій, щоб зв’язати підрозділи ЗСУ боєм та прорвати нашу оборону", - пояснив Череватий.

Водночас, додав він, на Авдіївському напрямку зараз також тривають запеклі бої.

"Противник намагається прорвати нашу оборону, кидає у бій мобілізовані підрозділи. На Луганщині ЗСУ тримають ініціативу за собою. Проте час від часу ворог доукомплектовується та намагається атакувати. Всі атаки ворога завершуються великими втратами й відступом противника", - підсумував Череватий.

Також дивіться: Знищення групи російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
12.12.2022 16:06
+5
В штыковую еще не ходят? Или в "психическую"?
показати весь коментар
12.12.2022 16:05
+4
Зачем тебе эта информация? Собрался в Бахмут съездить?
показати весь коментар
12.12.2022 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В штыковую еще не ходят? Или в "психическую"?
показати весь коментар
12.12.2022 16:05 Відповісти
Кстати некоторые украинские каналы пишут, что мост по дороге Бахмут - Славянск взорвали.
Может кто прояснить ситуацию ?
показати весь коментар
12.12.2022 16:10 Відповісти
Арестович
показати весь коментар
12.12.2022 16:30 Відповісти
Зачем тебе эта информация? Собрался в Бахмут съездить?
показати весь коментар
12.12.2022 16:32 Відповісти
да интересно дальнейшее развитие событий.
показати весь коментар
12.12.2022 17:38 Відповісти
Прояснюю: війна йде.
показати весь коментар
12.12.2022 17:29 Відповісти
Пид...ры делают выводы....
показати весь коментар
12.12.2022 16:05 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2022 16:06 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2022 16:08 Відповісти
Это точно были казаки?
показати весь коментар
12.12.2022 22:53 Відповісти
Це штурмові загони з зеків вагнеру, їх кидають на м'ясо, а артилерія працює здалеку. Не перший місяць вже.
показати весь коментар
12.12.2022 16:08 Відповісти
Це не зміна тактики, а повернення до питомого москальського закидування гарматним м'ясом.
показати весь коментар
12.12.2022 16:11 Відповісти
Авдеевку вторая армия Третьего мира штурмует Девятый год...
показати весь коментар
12.12.2022 16:17 Відповісти
Авдеевский коксохимический завод это круче сраноц брестской крепости которую взяли за 2 часа...в 7 утра 22 июня..хотя некоторые болваны говорят что майор Гаврилов стрелял аж до ноября...🤣
показати весь коментар
12.12.2022 16:20 Відповісти
В этом вся суть роССиянцев, получили новую методичку и начали действовать по ней даже не анализируя свой собственный опыт, мол начальству "виднее", оно "умнее" т.к. "выше сидит". Ну что ж, надеюсь как любая руССкая КРЖ и эта поможет ВСУ одолеть врага!!!
показати весь коментар
12.12.2022 16:33 Відповісти
Армія ворога перейшла з загарбницької доктрини до доктрини терористів і зеків. Де хто побачив на расєє армію? Хіба тільки що в телевізорі і на параді. Вона здохне назавжди на півдні і сході України. А в Криму її будуть добивати їхніми мокрими, обісцяними кальсонами.
показати весь коментар
12.12.2022 17:20 Відповісти
 
 