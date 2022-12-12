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Україна сама вирішить, коли настане час для переговорів, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фельдгузен

Україна самостійно ухвалюватиме рішення щодо проведення переговорів з Росією про закінчення війни.

Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Kyiv not Kiev", передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

"Я думаю, що мій уряд був дуже чітким щодо цього - і канцлер, і міністр закордонних справ. Вони чітко сказали, що за цих обставин, коли Росія бомбардує цивільну інфраструктуру, зараз немає сенсу вести переговори, і лише Україна вирішить, коли настане час для переговорів", - сказала Фельдгузен.

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Україна сама вирішить, куди посилати тих, хто недоречно і передчасно задовбує темою "перемовин з окупантом".
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12.12.2022 16:26 Відповісти
Блін! Ото треба постійно мусолити про переговори! І ще розповідають що не ************.
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12.12.2022 16:40 Відповісти
Велика подяка, звичайно, Заходу за підтримку.
Але. У заявах с Заходу про те, що Україна сама визначає, коли і як завершувати війну є лукавство. Вони чудово розуміють, що військові успіхи України безпосередньо залежать від кількості озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
Якщо Захід насправді хоче швидше закінчити війну, -що заважає Заходу поставляти нам набагато більшу кількість потрібного озброєння?
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12.12.2022 17:23 Відповісти
Це в усіх наших лицемірних «партнерів » така обмовочка за Фрейдом.
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12.12.2022 18:17 Відповісти
У них що, голка на платівці заскакує, на старому грамофоні?
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12.12.2022 18:22 Відповісти
Ох як же давлять....
Зброї немає... П підійме питання повернення ЯЗ?

Хлопці, національних лідерів немає, навіть на горизонті, є тільки "балакаючі макітри".
Доки не діємо в національних інтересах - нічого не змінеться.

Нації відродження, ворогам - смерть!
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12.12.2022 18:35 Відповісти
 
 