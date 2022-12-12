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Новини Політика України
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ВР (11722) законопроєкт (1773) ЗМІ (1238) медіа (133)

Законопроєкт про медіа потрібно зняти з розгляду ВР, оскільки він обмежує свободу слова та не відповідає вимогам ЄС, - "Національна асоціація українських медіа"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

депутат,вр,рада,верховна

Законопроєкт "Про медіа" який не відповідає вимогам Європейської комісії і Ради Європи, обмежує свободу слова в країні, потрібно зняти з розгляду Верховної Ради України.

Про це у Facebook повідомила Голова правління Національної асоціації українських медіа, медіаюристка Тетяна Котюжинська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що Єврокомісія за підсумками вивчення законопроєкту надала критичний висновок щодо невідповідності: 1)термінології законопроекту Директиві ЄС, що "становитиме проблеми" при приєднанні України до ЄС, 2)Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення критеріям незалежності і професійності, 3)співрегулювання вимогам ЄС.

"Свої зауваження направила і Рада Європи, особливо "лібералізувати регулювання онлайн-медіа та друкованої преси, а також надати додаткові гарантії від можливих зловживань при застосуванні санкцій (таких, зокрема, як блокування онлайн-медіа)", а також виконати зобов'язання узяті Україною на себе перед Радою Європи щодо перетворення державних ЗМІ у суспільні або приватні", - пояснила Котюжинська.

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"Натомість законопроект закріплює найгенебнішу практику керування медіа державними органами, пряме втручання держави у їх редакційну політику та призначення редакторів, впроваджує корупційні схеми у роботу державних медіа. Не враховано висновок Єврокомісії щодо надання права вирішального голосу органам співрегулювання медіа. Законопроект про медіа не передбачає переобрання Нацради, члени якої були обрані без прозорого конкурсу і не мають довіри медіаспільноти.

Через намагання нав’язати свою точку зору, авторами законопроєкту, підготовленого ще у 2019 році, було проігноровано звернення медіа-профспілки, журналістської і медійної організацій та журналістів провідних сайтів і блогерів, які мають підтримку мільйонів громадян, місцевих друкованих видань та загальноукраїнських телекомпаній",  - наголосила вона.

За словами Котюжинської, Єврокомісія і Європарламент ставили вимогу перед Україною позбавитися впливу на медіа олігархічних груп, натомість цей вплив тільки посилено. Також вона назвала маніпуляціями останні заяви авторів про необхідність зміни застарілого законодавства.

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"Законопроект змінює принципи Кодексу адміністративного судочинства: наразі держава є відповідачем, який доводить правомірність своїх дій, проект передбачає, що у випадку медіа, саме на них покладається обов'язок доводити свою невинуватість перед Нацрадою. Законопроект запроваджує блокування онлайн-медіа без рішення суду за надшвидкою процедурою. Нас, як і Єврокомісію і Раду Європи, непокоїть можливість проведення суду за два дні за зверненням Нацради і необмежене очікування справедливого суду за зверненням медіа і журналіста.

Законопроект 2693-д не наближає, а віддаляє Україну від членства в Європейському Союзі, оскільки він суперечить головним принципам Медіа Фрідом Акту, який оголошено Європарламентом для посилення журналістських прав та редакційної незалежності. Європа вже має у своєму складі "поганого хлопця", де збільшується державний вплив на медіа. Україні погана історія не личить", - додала Голова правління Національної асоціації українських медіа.

Також Котюжинська зазначила, що законопроєкт про медіа "готувався без журналістів, не враховує думку журналістів, направлений проти журналістів". А текст законопроєкту, який вноситься в зал для голосування, журналістські і медійні організації не бачили і не обговорювали.

Національна асоціація українських медіа закликає нардепів не ухвалювати законопроєкт 2693-д, виконати всі рекомендації Європейської комісії і Ради Європи, повністю врахувавши Медіа Фрідом Акт.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
А як тоді Бубу найвеличнішого пропихувати на другий термін без цього закону?
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12.12.2022 16:19
+17
Законопроект зняти з розгляду, а з його авторів зняти шкуру.
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12.12.2022 16:31
+16
Зеленський будує ДИКТАТУРУ!!!
А зараз для нього "самечас" бо він "янєлох" а іньшим "неначасі" !!!!!
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12.12.2022 16:33
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А як тоді Бубу найвеличнішого пропихувати на другий термін без цього закону?
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12.12.2022 16:19 Відповісти
Зате Путін може сказати-все іде за планом
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12.12.2022 16:26 Відповісти
Законопроект зняти з розгляду, а з його авторів зняти шкуру.
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12.12.2022 16:31 Відповісти
і загорнути у їх же законопроект)
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12.12.2022 21:34 Відповісти
Зеленський будує ДИКТАТУРУ!!!
А зараз для нього "самечас" бо він "янєлох" а іньшим "неначасі" !!!!!
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12.12.2022 16:33 Відповісти
ермак будує (уже збудував) диктатуру. а зелупа лише балакаюча голова.
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12.12.2022 18:23 Відповісти
"Ідіть у сраку! Я вам нічєво нє должєн!" - з цитат одного провінційного актора.
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12.12.2022 16:43 Відповісти
Проукраїнські канали поверни в ефір Т2 європейцю бісів!!!
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12.12.2022 16:44 Відповісти
Монополію на критику має тільки 95й ))
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12.12.2022 16:46 Відповісти
Зате він укріплює "слуг" і заборонить все, що тільки навіть подумає щось проти. А хтось буде відповідати за проштовхування таких законопроектів?
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12.12.2022 16:57 Відповісти
Млада региональная жопа за то на что ее пасадили
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12.12.2022 16:57 Відповісти
***** сподобалося як працює єдине тб
сподобалась ВР без ЗМІ
тепер хочуть закрити рот всім
ми куда йдем, млять???
в ЄС чи в белорашу, вашу маль
зеля, ау!!!!!
за яником не хочеш???
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12.12.2022 17:07 Відповісти
зэ-Иуды не про пользу а наоборот
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12.12.2022 17:15 Відповісти
***** якась...невже не можна чітке фото зробити? з цінниками, з назвою супермаркета..мабуть же не під обстрілом знімали
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12.12.2022 18:32 Відповісти
чувствуется запах дЄрьмака в єтой канители
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12.12.2022 18:33 Відповісти
 
 