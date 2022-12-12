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Рада ЄС збільшила на 2 млрд євро фонд, з якого допомагають Україні зброєю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

євро

Рада ЄС у понеділок досягла політичної згоди щодо збільшення Європейського фонду миру, з якого ЄС відшкодовує державам-членам поставки озброєння Україні.

Про це повідомила пресслужба Ради Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рада ЄС, зокрема, ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової стелі на 2 млрд євро (у цінах 2018 року) у 2023 році з можливістю подальшого збільшення на пізнішому етапі.

Загальне збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду миру до 2027 року становитиме до 5,5 млрд євро (у цінах 2018 року).

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Угода буде офіційно оформлена на початку 2023 року, коли високий представник ЄС надасть пропозицію про внесення поправки до рішення Ради (CFSP) 2021/509.

Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів, відзначила пресслужба.

"Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів. Менш як за два роки Європейський фонд миру довів свою ефективність. Він повністю змінив те, як ми підтримуємо наших партнерів у галузі оборони. Це робить ЄС та його партнерів сильнішими", - прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

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Завдяки Європейському фонду миру ЄС вже підтримав Збройні Сили України шістьма послідовними пакетами підтримки (на 3,1 млрд євро), а також багато інших країн, таких як Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Боснія і Герцеговина, Лівана та Мавританія, а також військові компоненти операцій з підтримки миру.
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Ну дай боже, не херню якусь
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12.12.2022 16:32 Відповісти
зброєюю - це добре! зброєю і до зброї...
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12.12.2022 16:39 Відповісти
В Дніпри можна кількість кохано збільшити
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12.12.2022 16:59 Відповісти
а тем временем зэ-леное кодло
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12.12.2022 17:13 Відповісти
Западные СМИ кажуть шо путлер в Коме, потому и отменил пресс-конференцию...
Если даже сдохнет хмырь..то об этом скажут не скоро..
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12.12.2022 17:26 Відповісти
ты сенатор как Троцкий...
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12.12.2022 18:37 Відповісти
Дайте м109 300штук, 600 штук бредли и 500 танков можно изче штук 30 Ф-16 и грей игл и всЬо, че думать мудазвоны ?
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12.12.2022 17:49 Відповісти
 
 