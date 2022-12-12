В окупований Мелітополь загарбники забороняють постачати ліки та завозять вчителів з Росії, - Федоров

Російські загарбники не дозволяють завозити ліки в окупований Мелітополь. Натомість у регіон прибувають вчителі з Дагестану (РФ).

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"На минулому тижні ми намагалися передати медикаменти до Мелітополя, але ці медикаменти залишилися в "сірій зоні" - рашисти їх викинули у Василівці. Немає змоги передати навіть медикаменти, призначені для людей з хронічними й орфанними захворюваннями", - зазначив Федоров.

У місцевих аптеках обмежений асортимент ліків, здебільшого вироблених у Росії. Їхня ціна в кілька разів вища за українські аналоги. Під час створення пропагандистських сюжетів до лікарень міста завозять ліки. Але потім їх забирають у військові госпіталі.

Щодо навчання у мелітопольських школах Федоров зазначив, що 12 тис. дітей вчаться за українськими програмами в режимі онлайн. Першого вересня в місті відкрилося 15 шкіл, але до цього часу працювати залишилося 12 - бракує як учнів, так і вчителів, згодних викладати за російськими програмами. Наразі з РФ завезли 10 вчителів з Дагестану, але, як наголосив Федоров, минулого разу такі "гастролери" протрималися два тижні.

Російські військові продовжують використовувати навчальні заклади у своїх потребах. У підвалах шкіл облаштовують склади боєприпасів. Зокрема, після цих вихідних, коли ЗСУ знищили їхню базу на околиці міста, такий склад влаштували у школі №7.

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