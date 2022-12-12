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Мелітополь (734) окупація (5814) Федоров Іван (559)

В окупований Мелітополь загарбники забороняють постачати ліки та завозять вчителів з Росії, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров

Російські загарбники не дозволяють завозити ліки в окупований Мелітополь. Натомість у регіон прибувають вчителі з Дагестану (РФ).

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"На минулому тижні ми намагалися передати медикаменти до Мелітополя, але ці медикаменти залишилися в "сірій зоні" - рашисти їх викинули у Василівці. Немає змоги передати навіть медикаменти, призначені для людей з хронічними й орфанними захворюваннями", - зазначив Федоров.

У місцевих аптеках обмежений асортимент ліків, здебільшого вироблених у Росії. Їхня ціна в кілька разів вища за українські аналоги. Під час створення пропагандистських сюжетів до лікарень міста завозять ліки. Але потім їх забирають у військові госпіталі.

Щодо навчання у мелітопольських школах Федоров зазначив, що 12 тис. дітей вчаться за українськими програмами в режимі онлайн. Першого вересня в місті відкрилося 15 шкіл, але до цього часу працювати залишилося 12 - бракує як учнів, так і вчителів, згодних викладати за російськими програмами. Наразі з РФ завезли 10 вчителів з Дагестану, але, як наголосив Федоров, минулого разу такі "гастролери" протрималися два тижні.

Російські військові продовжують використовувати навчальні заклади у своїх потребах. У підвалах шкіл облаштовують склади боєприпасів. Зокрема, після цих вихідних, коли ЗСУ знищили їхню базу на околиці міста, такий склад влаштували у школі №7.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі ЗСУ вдарили по базі аналітиків ФСБ, окупанти передислоковуються, - мер Федоров

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
вчителі з Дагестану

Ой не могу
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12.12.2022 16:41
+8
дагестанська педагогічна школа - одна з найсильніших в світі! мамайклянус!
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12.12.2022 16:50
+3
- Сол, фасол и вермишел пишется с мягким знаком, а бутылька - без мягкого !
- Завтра всем детям принэсти адын чашка и адын тарелька !
- На завтрак будэт один булка !
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12.12.2022 16:48
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вчителі з Дагестану

Ой не могу
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12.12.2022 16:41 Відповісти
" Она приєхаль - он пашьла"! Бу га га! Чуркестан "рулит"!
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12.12.2022 18:04 Відповісти
Зато патом малчыки и дефачьки будут учица в маскве и лененграде!
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12.12.2022 16:48 Відповісти
- Сол, фасол и вермишел пишется с мягким знаком, а бутылька - без мягкого !
- Завтра всем детям принэсти адын чашка и адын тарелька !
- На завтрак будэт один булка !
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12.12.2022 16:48 Відповісти
После Херсона какие то ид-ты еще поедут?
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12.12.2022 16:49 Відповісти
В Херсон в Ізюм також завозили вчителів і книги з Росії але тепер в цих містах немає рашистських вчителів а книги вилучені з навчання .
Тому Мелітополь таке також чекає тільки в різних проміжках часу. Але оце навчання за рашистською програмою сильно відобразиться на психіці учнів вчилися за українською зараз за рашистською а при звільнені знову за українською.
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12.12.2022 16:50 Відповісти
дагестанська педагогічна школа - одна з найсильніших в світі! мамайклянус!
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12.12.2022 16:50 Відповісти
Вівцетрахівнавезли! Вони хоч кацапською розмовляють?
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12.12.2022 16:50 Відповісти
Нав'язують вільним своїх рабів, свою мову і церкву. Дудки, все це тимчасово, будете бігти один gjперед одного з нашої землі, а ми навіки позбудемося вашої "культури". Процес пішов, його не зупинити.
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12.12.2022 16:54 Відповісти
Система оценивания знаний:
2 - вай, вай
3 - чуть-чуть не карашо
4 - карашо
5 - маладець
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12.12.2022 17:00 Відповісти
Лучшая прививка от руцького мира это сам руцький мир. Может после всех бед до ваты дойдет, что между Рашкой в ТВ ящике и в реальной жизни огромная пропасть
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12.12.2022 17:02 Відповісти
На це марно сподіватися. Для ватників в усіх бідах винуваті біндєравци.
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12.12.2022 17:07 Відповісти
Ну повесить пару училок, на этом все поездки закончаться.
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12.12.2022 17:51 Відповісти
Натомість у регіон прибувають вчителі з Дагестану (РФ). Джерело: https://censor.net/ua/n3386533
Дагестан - не зовсім - чи зовсім не Россея
Давайте - перевихуємо вчителів з Дагестану !
І не й вони повезуть назад - ідеї національної свідомості та незалежності
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12.12.2022 21:08 Відповісти
 
 