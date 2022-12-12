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Викрито трьох зрадників, які погрожували розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі на Херсонщині, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

Служба безпеки викрила ще трьох ворожих поплічників в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисниками виявились колишні представники "виборчих комісій", створених загарбниками під час тимчасової окупації частини регіону.

"Перебуваючи на "посадах", вони виконували вказівки Москви щодо підготовки і проведення незаконного референдуму з "приєднання" до РФ захоплених районів півдня України. Для цього розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території Бериславського району", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники особисто закликали людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресора.

У разі забезпечення "явки", ворог обіцяв своїм поплічникам "винагороду" у розмірі 50 тис. російських рублів кожному.

Крім цього, колаборанти здійснювали подворові обходи приватних домоволодінь, під час яких вимагали від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".

За даними СБУ, у разі відмови зловмисники одразу "зверталися" до озброєних рашистів, які вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом.

Також читайте: СБУ встановила ініціаторів псевдозакону щодо "приєднання" Луганщини до РФ

Викрито трьох зрадників, які погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі на Херсонщині, - СБУ 01
Викрито трьох зрадників, які погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі на Херсонщині, - СБУ 02
Викрито трьох зрадників, які погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі на Херсонщині, - СБУ 03

Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух спротиву на території регіону.

За даними слідства, колаборантами є троє місцевих жителів, один з яких нещодавно приїхав з тимчасово окупованого Луганська.

На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Після звільнення району зловмисники намагались "загубитись" по різних населених пунктах. Однак, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групи осіб) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
******, зачем вы их показываете, вывезти в посадку и живьём закопать, нахер их кормить мразей лет 15,убейте крыс, делов то
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12.12.2022 17:09
+7
угрожали? по 15 на рыло строгого режима. да с конфискацией
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12.12.2022 16:57
+6
Дуже ви добрі до цієї сволоти. Пожиттєве, або при спробі втечі. Вони скеровували загарбників до тих хто відмовлявся голосувати і знали, що їм буде. І я думаю, що вони цим дуже не переймалися.
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12.12.2022 17:09
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угрожали? по 15 на рыло строгого режима. да с конфискацией
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12.12.2022 16:57 Відповісти
Дуже ви добрі до цієї сволоти. Пожиттєве, або при спробі втечі. Вони скеровували загарбників до тих хто відмовлявся голосувати і знали, що їм буде. І я думаю, що вони цим дуже не переймалися.
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12.12.2022 17:09 Відповісти
при попытке к бегству это правильно. И совсем я не добрый. Просто исхожу из наших реалий. Это когда корректировщикам огня судьи дают 10. А сепарам и того пятерочку
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12.12.2022 17:50 Відповісти
На палю!
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12.12.2022 17:00 Відповісти
******, зачем вы их показываете, вывезти в посадку и живьём закопать, нахер их кормить мразей лет 15,убейте крыс, делов то
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12.12.2022 17:09 Відповісти
я пернул
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12.12.2022 17:13 Відповісти
Без кайданок... з пакетиками... По-дамашнєму так. Мабуть,в пансіонат вирушають,на оздоровлення. Нє,ну а чо. Це ж майбутній електорат.
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12.12.2022 17:13 Відповісти


i, як завжди, за сраний рюзьге мiр люмпени.
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12.12.2022 17:14 Відповісти
не морды мылить, а рубить конечности
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12.12.2022 17:40 Відповісти
блд...які всі жорстокі! Закопать, вбить, 15 років...я думаю їх просто треба відпустить...вперед на мінне поле...хоч якась користь буде
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12.12.2022 18:30 Відповісти
в драних штанях і стоптаних калошах.рюський мірь.
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12.12.2022 21:23 Відповісти
 
 