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Реформа містобудування: мери міст кажуть про шкідливість законопроєкту №5655, "слуги народу" пропонують переговори

Новини Цензор.НЕТ Політика України

строительство

Мери українських міст просять народних депутатів не голосувати завтра за законопроєкт 5655, а доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади.

Таку позицію від імені керівників територіальних громад висловив мер Чорткова Володимир Шматько. Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін також закликав колег сісти за стіл переговорів, перш ніж голосувати за зміни системи містобудування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні у Верховній Раді України будуть розглядати законопроект 5655 про зміну системи містобудування в цілому. Як міський голова Чорткова звертаюся до депутатів ВРУ не голосувати завтра і відправити на доопрацювання. Разом з Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад та Асоціація міст України допрацювати і проголосувати з збереженням і посиленням повноважень місцевого самоврядування. Не Зупиняйте децентралізацію в містобудуванні", - заявив Шматько.

Мер Чорткова наголосив, що реформа у сфері будування потрібна. Її завдання – ліквідувати корупцію в галузі, мінімізувати контакти з чиновниками та ввести більше електронних послуг. Разом з тим запропонована редакція законопроєкту №5655, за його словами, містить цілу низку сумнівних положень. Зокрема, передбачається монопольний допуск виключно "своїх" будівельників на ринок. Контроль і нагляд місцевого самоврядування знищуються, натомість створюються приватні органи контролю, яким передають всі повноваження без жодної відповідальності. Монопольний центральний орган зможе зупиняти будь-яке будівництво без жодних наслідків, і водночас створюються умови для самовільного будівництва, без оформлення права власності на земельні ділянкі.

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Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін також закликав колег сісти за стіл переговорів, перш ніж голосувати за законопроєкт 5655.

"Не можна робити реформи через тиск і ламаючи через коліно стейкхолдерів. Помилковим є жити в парадигмі "всі мери корупціонери". Також помилковим є жити в парадигмі, що всі, хто обіймається питаннями містобудування в парламенті є "будівельною мафією". Головна проблема даного законопроекту у відсутності діалогу між сторонами, у відсутності бажання чути іншу сторону. Замість того, щоб витрачати ресурси на взаємний хейт, тиск та медійні кампанії, варто сісти і в прозорий спосіб знайти вирішення. Наразі якісного діалогу між центральною та місцевою владою навколо цього проекту немає", - заявив Безгін.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Борислав Береза:

Извините, но иначе, как ********* это не назвать. Завтра в ВР пройдёт голосование за законопроект 5655. Это один из самых коррупциогенных проектов и протаскивает его Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Забавно, что по этому поводу молчит комитет по антикоррупционной политике и её глава Анастасия Радина (фр."Слуга народа"). Но это вторично. А главное вот что. Закон настолько токсичный и лоббистский, что собрать под него голоса тяжело. Почему? Потому что этот законопроект предлагает собственникам строительных компаний сами себя контролировать, пользуются возможностями досудебного решения всех споров между собой с помощью выбранной среди себя же Градостроительной палаты, а отсутствие четко определенных норм в законопроекте увеличивает возможную коррупцию, сводит на нет идею диджитализации разрешительной системы в градостроительстве, а гражданскому обществу законопроектом отведена роль зрителя. В общем, все в интересах застройщиков. Поэтому голосов под это сложно собрать.

Но в ВР сейчас есть люди, которые готовы из кожи лезть и голосовать за любое бл@дство, лишь бы их не трогали и не лишили мандатов. Это бывшие члены ОПЗЖ. И Шуляк хочет ими воспользоваться. Ранее она говорила про ОПЗЖ «Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи». А теперь дала интервью, в котором сказала, что у ОПЗЖ нельзя забирать мандаты. И сослалась на закон. Это так мило, нарушать законы постоянно, но когда выгодно, то вспоминать о них и забывать о том, что законы можно менять. А ещё это очень похоже на гарантирование неприкоснрвенности для депутатов ОПЗЖ перед завтрашним голосованием. Мол, если ОПЗЖшники дадут голоса, то их не тронут. С точки зрения технологии - это правильный ход, а с точки зрения того, что происходит под Бахмутом - это мерзость и бл@дство.

А если вспомнить, что законопроект Шуляк тянет и в интересах депутата от ОПЗЖ Исаенко, он крупный застройщик, то пазл складывается. Кстати, когда-то Исаенко "намутил" себе УБД, мол был в зоне АТО, но после плотного общения с нами в ВР отказался от статуса. Это для вашего понимания моральности и этичности Исаенко. И для понимания кто сегодня сидит в ВР. И уже завтра Шуляк с осколками ОПЗЖ будут совместно голосовать за законопроект, который полезен лишь сотне человек в Украине. Исаенко среди них. Представляете эту красоту и шулерство? Одни завтра будут кровь на фронте проливать и биться с рашистами, а другие прекрасно будут сотрудничать с депутатами ОПЗЖ, которые работали на Кремль и так же виновны в начале войны, как и Путин. Вспомните их риторику, их поездки в Москву, их заигрывания с Путиным и рассказы о том, что не все так однозначно. Вспомнили? Шуляк похоже не помнит. Или старается не вспоминать. Ведь ей нужны голоса за законопроект 5655 в интересах застройщиков. А на все остальное, Главе партии "Слуга народа" плевать!

Война будет не вечной. И когда она закончится, то мы вспомним всё тем, кто использовал войну, как прикрытие для своих схем, для своего обогащения и протягивания шкурных законопроект. И всех, кто голосовал за подобные шкурняки, во время войны, спросим. И никому не удастся "тихонечко уйти в лес". И надо будет запомнить каждую мразь, которая будет голосовать совместно с ОПЗЖ за 5655. Запомнить всех, кто завтра будет голосовать за это лоббистское позорище, в то время когда ЗСУ будет продолжать защищать Украину!
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12.12.2022 18:40
+18
"не зупинять децентрализацию"? Так слюги урода именно для того и шли в парламент, шобы откатывать все реформы порошенко, которых, как хорошо известно, не было вовсе.

Ненавижу зелебобиков.
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12.12.2022 18:48
+12
Переговори зі "Слугами"-як переговори з терористами чи окупантами!
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12.12.2022 18:48
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12.12.2022 18:37 Відповісти
Борислав Береза:

Извините, но иначе, как ********* это не назвать. Завтра в ВР пройдёт голосование за законопроект 5655. Это один из самых коррупциогенных проектов и протаскивает его Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Забавно, что по этому поводу молчит комитет по антикоррупционной политике и её глава Анастасия Радина (фр."Слуга народа"). Но это вторично. А главное вот что. Закон настолько токсичный и лоббистский, что собрать под него голоса тяжело. Почему? Потому что этот законопроект предлагает собственникам строительных компаний сами себя контролировать, пользуются возможностями досудебного решения всех споров между собой с помощью выбранной среди себя же Градостроительной палаты, а отсутствие четко определенных норм в законопроекте увеличивает возможную коррупцию, сводит на нет идею диджитализации разрешительной системы в градостроительстве, а гражданскому обществу законопроектом отведена роль зрителя. В общем, все в интересах застройщиков. Поэтому голосов под это сложно собрать.

Но в ВР сейчас есть люди, которые готовы из кожи лезть и голосовать за любое бл@дство, лишь бы их не трогали и не лишили мандатов. Это бывшие члены ОПЗЖ. И Шуляк хочет ими воспользоваться. Ранее она говорила про ОПЗЖ «Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи». А теперь дала интервью, в котором сказала, что у ОПЗЖ нельзя забирать мандаты. И сослалась на закон. Это так мило, нарушать законы постоянно, но когда выгодно, то вспоминать о них и забывать о том, что законы можно менять. А ещё это очень похоже на гарантирование неприкоснрвенности для депутатов ОПЗЖ перед завтрашним голосованием. Мол, если ОПЗЖшники дадут голоса, то их не тронут. С точки зрения технологии - это правильный ход, а с точки зрения того, что происходит под Бахмутом - это мерзость и бл@дство.

А если вспомнить, что законопроект Шуляк тянет и в интересах депутата от ОПЗЖ Исаенко, он крупный застройщик, то пазл складывается. Кстати, когда-то Исаенко "намутил" себе УБД, мол был в зоне АТО, но после плотного общения с нами в ВР отказался от статуса. Это для вашего понимания моральности и этичности Исаенко. И для понимания кто сегодня сидит в ВР. И уже завтра Шуляк с осколками ОПЗЖ будут совместно голосовать за законопроект, который полезен лишь сотне человек в Украине. Исаенко среди них. Представляете эту красоту и шулерство? Одни завтра будут кровь на фронте проливать и биться с рашистами, а другие прекрасно будут сотрудничать с депутатами ОПЗЖ, которые работали на Кремль и так же виновны в начале войны, как и Путин. Вспомните их риторику, их поездки в Москву, их заигрывания с Путиным и рассказы о том, что не все так однозначно. Вспомнили? Шуляк похоже не помнит. Или старается не вспоминать. Ведь ей нужны голоса за законопроект 5655 в интересах застройщиков. А на все остальное, Главе партии "Слуга народа" плевать!

Война будет не вечной. И когда она закончится, то мы вспомним всё тем, кто использовал войну, как прикрытие для своих схем, для своего обогащения и протягивания шкурных законопроект. И всех, кто голосовал за подобные шкурняки, во время войны, спросим. И никому не удастся "тихонечко уйти в лес". И надо будет запомнить каждую мразь, которая будет голосовать совместно с ОПЗЖ за 5655. Запомнить всех, кто завтра будет голосовать за это лоббистское позорище, в то время когда ЗСУ будет продолжать защищать Украину!
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12.12.2022 18:40 Відповісти
Потім спитаєм ?
Зараз неначасі ? 😆
Ну ну.
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12.12.2022 19:22 Відповісти
Там вже перелік такий, що питалка потрібна дуже велика. Але чим більше перелік, тим менш бажання у діючої влади ії облишити. С іншого боку не бачу для них жодних проблем, більше теламарафону, більше фантастичних обіцянок і все ок.
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12.12.2022 19:50 Відповісти
********** цей закон Шуляк, яка раптово вступилася за опезежопників.
Ось і подивимся, яка ширка(СН+ОПЗЖ) буде голосувати за цей страшний законопроект, який розв*язує руки злобудовникам.
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12.12.2022 18:41 Відповісти
Слуги урода, ну-ну.
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12.12.2022 18:47 Відповісти
"не зупинять децентрализацию"? Так слюги урода именно для того и шли в парламент, шобы откатывать все реформы порошенко, которых, как хорошо известно, не было вовсе.

Ненавижу зелебобиков.
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12.12.2022 18:48 Відповісти
Переговори зі "Слугами"-як переговори з терористами чи окупантами!
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12.12.2022 18:48 Відповісти
только "Пиночет" спасет єту страну...
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12.12.2022 18:50 Відповісти
у нас у власти сейчас как раз такой пиночет, только маленький и левацкий. Ни одна диктатура до добра ещё не доводила. Не надо нам вместо демократии "сильную руку", мы не кацапы.
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12.12.2022 18:57 Відповісти
не ровняй *уй с пальцем, дело не только в сильной руке...а демократию мы уже увидели в 2019...теперь отрыгиваем ее последствия
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12.12.2022 19:04 Відповісти
никто ничего не путает. Не нравится демократия - а ну-ка, давай-ка, ******* на рашу.
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12.12.2022 19:08 Відповісти
фу, как не красиво...и єто сторонник демократии?
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12.12.2022 19:18 Відповісти
=) ярый сторонник демократии. При демократии всяким реднекам, зелюкам и сталинистам просто некомфортно жить, гражданское общество их ставит на место =)

Нам здесь ещё предстоить отстроить гражданское общество. Зайчатки оного уже видны, уши торчат из майданов и отовсюду. Главное шобы кто-то раньше не успел захватить власть, иначе опять будет кровопролитие на майданах...
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12.12.2022 19:24 Відповісти
Законодавство в галузі містобудування було і раніше повним лайном, зараз є повне лайно і буде згідно цих законів повним лайном!
Так ось питання, а що змінюється для нас пересічних мешканців міст!? А відповідь проста- зовсім нічого! Ще один переподіл потоків. І ті хто отримує вигоду зараз виступає проти тих хто буде її отримувати потім.
Треба ломати всю систему, а не її фрагменти.
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12.12.2022 18:52 Відповісти
Местных отпихивают от корыта. Как же им теперь жить, как теперь фирмы их жён, детей и прочих родичей, перепрофилированные из салонов красоты в строительные компании будут выживать?
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12.12.2022 19:06 Відповісти
Слуги свое рыло во все корыта суют, эта партия гопников,каждый день пропихивают законы,что бы все под себя подмять. Слуги народа не искоренили корупцию они ее возглавили,тюрьма за ними плачет
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12.12.2022 19:56 Відповісти
Переговори про суми відкатів?
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12.12.2022 19:07 Відповісти
это потому что ты дебил
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12.12.2022 19:18 Відповісти
ХОЧЕТЕ ЩОБ Зе МАСТЕРА КОРУПЦІЇ БОРОЛИСЯ З КОРУПЦІЄЙ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ ? 😆
Електроні засоби - прийняли Дію і що, окрім допомоги кацапським спецслужбам по
разміщення там інформації толку ніякого.
Боротьба Зе влади з мерами яких обирали громадяни України це вже війна зеленського з
народом України.
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12.12.2022 19:17 Відповісти
(з осудом):
Погано усі ми дбаємо про примноження панського добра!
Ги...
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12.12.2022 20:16 Відповісти
"Слуги урода" забивають "стрелку" мерам міст.
Бидло. Гопота. 90-ті.
Зробили разом!!!
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12.12.2022 20:32 Відповісти
 
 