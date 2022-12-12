Реформа містобудування: мери міст кажуть про шкідливість законопроєкту №5655, "слуги народу" пропонують переговори
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Мери українських міст просять народних депутатів не голосувати завтра за законопроєкт 5655, а доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади.
Таку позицію від імені керівників територіальних громад висловив мер Чорткова Володимир Шматько. Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін також закликав колег сісти за стіл переговорів, перш ніж голосувати за зміни системи містобудування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На цьому тижні у Верховній Раді України будуть розглядати законопроект 5655 про зміну системи містобудування в цілому. Як міський голова Чорткова звертаюся до депутатів ВРУ не голосувати завтра і відправити на доопрацювання. Разом з Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад та Асоціація міст України допрацювати і проголосувати з збереженням і посиленням повноважень місцевого самоврядування. Не Зупиняйте децентралізацію в містобудуванні", - заявив Шматько.
Мер Чорткова наголосив, що реформа у сфері будування потрібна. Її завдання – ліквідувати корупцію в галузі, мінімізувати контакти з чиновниками та ввести більше електронних послуг. Разом з тим запропонована редакція законопроєкту №5655, за його словами, містить цілу низку сумнівних положень. Зокрема, передбачається монопольний допуск виключно "своїх" будівельників на ринок. Контроль і нагляд місцевого самоврядування знищуються, натомість створюються приватні органи контролю, яким передають всі повноваження без жодної відповідальності. Монопольний центральний орган зможе зупиняти будь-яке будівництво без жодних наслідків, і водночас створюються умови для самовільного будівництва, без оформлення права власності на земельні ділянкі.
Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін також закликав колег сісти за стіл переговорів, перш ніж голосувати за законопроєкт 5655.
"Не можна робити реформи через тиск і ламаючи через коліно стейкхолдерів. Помилковим є жити в парадигмі "всі мери корупціонери". Також помилковим є жити в парадигмі, що всі, хто обіймається питаннями містобудування в парламенті є "будівельною мафією". Головна проблема даного законопроекту у відсутності діалогу між сторонами, у відсутності бажання чути іншу сторону. Замість того, щоб витрачати ресурси на взаємний хейт, тиск та медійні кампанії, варто сісти і в прозорий спосіб знайти вирішення. Наразі якісного діалогу між центральною та місцевою владою навколо цього проекту немає", - заявив Безгін.
Будь ласка, зачекайте...
Извините, но иначе, как ********* это не назвать. Завтра в ВР пройдёт голосование за законопроект 5655. Это один из самых коррупциогенных проектов и протаскивает его Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Забавно, что по этому поводу молчит комитет по антикоррупционной политике и её глава Анастасия Радина (фр."Слуга народа"). Но это вторично. А главное вот что. Закон настолько токсичный и лоббистский, что собрать под него голоса тяжело. Почему? Потому что этот законопроект предлагает собственникам строительных компаний сами себя контролировать, пользуются возможностями досудебного решения всех споров между собой с помощью выбранной среди себя же Градостроительной палаты, а отсутствие четко определенных норм в законопроекте увеличивает возможную коррупцию, сводит на нет идею диджитализации разрешительной системы в градостроительстве, а гражданскому обществу законопроектом отведена роль зрителя. В общем, все в интересах застройщиков. Поэтому голосов под это сложно собрать.
Но в ВР сейчас есть люди, которые готовы из кожи лезть и голосовать за любое бл@дство, лишь бы их не трогали и не лишили мандатов. Это бывшие члены ОПЗЖ. И Шуляк хочет ими воспользоваться. Ранее она говорила про ОПЗЖ «Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи». А теперь дала интервью, в котором сказала, что у ОПЗЖ нельзя забирать мандаты. И сослалась на закон. Это так мило, нарушать законы постоянно, но когда выгодно, то вспоминать о них и забывать о том, что законы можно менять. А ещё это очень похоже на гарантирование неприкоснрвенности для депутатов ОПЗЖ перед завтрашним голосованием. Мол, если ОПЗЖшники дадут голоса, то их не тронут. С точки зрения технологии - это правильный ход, а с точки зрения того, что происходит под Бахмутом - это мерзость и бл@дство.
А если вспомнить, что законопроект Шуляк тянет и в интересах депутата от ОПЗЖ Исаенко, он крупный застройщик, то пазл складывается. Кстати, когда-то Исаенко "намутил" себе УБД, мол был в зоне АТО, но после плотного общения с нами в ВР отказался от статуса. Это для вашего понимания моральности и этичности Исаенко. И для понимания кто сегодня сидит в ВР. И уже завтра Шуляк с осколками ОПЗЖ будут совместно голосовать за законопроект, который полезен лишь сотне человек в Украине. Исаенко среди них. Представляете эту красоту и шулерство? Одни завтра будут кровь на фронте проливать и биться с рашистами, а другие прекрасно будут сотрудничать с депутатами ОПЗЖ, которые работали на Кремль и так же виновны в начале войны, как и Путин. Вспомните их риторику, их поездки в Москву, их заигрывания с Путиным и рассказы о том, что не все так однозначно. Вспомнили? Шуляк похоже не помнит. Или старается не вспоминать. Ведь ей нужны голоса за законопроект 5655 в интересах застройщиков. А на все остальное, Главе партии "Слуга народа" плевать!
Война будет не вечной. И когда она закончится, то мы вспомним всё тем, кто использовал войну, как прикрытие для своих схем, для своего обогащения и протягивания шкурных законопроект. И всех, кто голосовал за подобные шкурняки, во время войны, спросим. И никому не удастся "тихонечко уйти в лес". И надо будет запомнить каждую мразь, которая будет голосовать совместно с ОПЗЖ за 5655. Запомнить всех, кто завтра будет голосовать за это лоббистское позорище, в то время когда ЗСУ будет продолжать защищать Украину!
Зараз неначасі ? 😆
Ну ну.
Ось і подивимся, яка ширка(СН+ОПЗЖ) буде голосувати за цей страшний законопроект, який розв*язує руки злобудовникам.
Ненавижу зелебобиков.
Нам здесь ещё предстоить отстроить гражданское общество. Зайчатки оного уже видны, уши торчат из майданов и отовсюду. Главное шобы кто-то раньше не успел захватить власть, иначе опять будет кровопролитие на майданах...
Так ось питання, а що змінюється для нас пересічних мешканців міст!? А відповідь проста- зовсім нічого! Ще один переподіл потоків. І ті хто отримує вигоду зараз виступає проти тих хто буде її отримувати потім.
Треба ломати всю систему, а не її фрагменти.
Електроні засоби - прийняли Дію і що, окрім допомоги кацапським спецслужбам по
разміщення там інформації толку ніякого.
Боротьба Зе влади з мерами яких обирали громадяни України це вже війна зеленського з
народом України.
Погано усі ми дбаємо про примноження панського добра!
Ги...
Бидло. Гопота. 90-ті.
Зробили разом!!!