Дуда про гарантії Путіну: "Ми не збираємося робити з Росією те, що він робить зі своїми сусідами"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росії гарантують, що ніхто не вбиватиме простих громадян і не нападатиме на цю країну.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дуду попросили прокоментувати слова президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну мають надати якісь гарантії безпеки, коли він повернеться за стіл переговорів.

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"Що ми можемо гарантувати Росії, так це те, що ні в кого немає наміру нападати на Росію, вбивати простих російських громадян. Ми можемо гарантувати це президенту Путіну – ми не збираємося робити з Росією те, що він робить зі своїми сусідами. І я гарантую це Росії", – відповів президент Польщі.