Дуда про гарантії Путіну: "Ми не збираємося робити з Росією те, що він робить зі своїми сусідами"
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росії гарантують, що ніхто не вбиватиме простих громадян і не нападатиме на цю країну.
Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Дуду попросили прокоментувати слова президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну мають надати якісь гарантії безпеки, коли він повернеться за стіл переговорів.
"Що ми можемо гарантувати Росії, так це те, що ні в кого немає наміру нападати на Росію, вбивати простих російських громадян. Ми можемо гарантувати це президенту Путіну – ми не збираємося робити з Росією те, що він робить зі своїми сусідами. І я гарантую це Росії", – відповів президент Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...
- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
нелюдигромадяни"? Будете волати, що то українська ракета?
Краще покарання для них це залишити їх живими і не випускати з їх кацапського гетто канцтабора.
Хай як справжні андрофаги жеруть один одного по бухій лавочці.
Вони будуть репарації платити.
Порахуємо:
- Україні за загиблих, за зруйноване, за вкрадене, за незароблено.
- Всьому світу за зброю, надану Україні, за зруйнований порядок, за рост цін, за проблеми економіки..
вони вже зібралися кудись йти, когось вбивати, закрийте свої роти, відносно Дуди,
ця людина зробила для України більше ніж ваша шмаркля....
Ідіть змініть хлопців на нулі, дивані вояки....
Я не скажу про усіх - але з боку Путіна - Кадировці ... , а з нашого -4 чеченські батальони !!!!