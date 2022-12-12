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Новини Політика України
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КВУ (131) місцеве самоврядування (176) Чернігів (583) Атрошенко (88)

Відсторонення мера Чернігова стало ударом по місцевому самоврядуванню, – Комітет виборців України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

киу

У Комітеті виборців України (КВУ) виступили проти рішення Яворівського суду позбавити Владислава Атрошенка на 1 рік права обіймати посаду мера Чернігова. Це б’є по місцевому самоврядуванню та загрожує реформі децентралізції, у КВУ також кажуть про грубі порушення закону під час винесення рішення.

Про це стало відомо із заяви КВУ на офіційній сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні створений небезпечний прецедент, який завдає удару місцевому самоврядуванню та підважує досягнення реформи децентралізації. Мера Чернігова Владислава Атрошенка позбавили законного права обіймати його посаду на один рік. Відповідне рішення 7 грудня 2022 року виніс Яворівський районного суду Львівської області. Можна констатувати, що суд фактично ревізував волю виборців - чернігівців, які у 2020 році вдруге переобрали В. Атрошенка міським головою", - йдеться у заяві.

У КВУ зазанчають, що при переобранні за Атрошенка проголосувала рекордна кількість чернігівців. Також, у КВУ звертають увагу суперечність рішенння Яворівського суду законам України.

"Грубе порушення рішення суду, який визнав винним мера за одне правопорушення по двох частинах однієї статті 172-7 КУпАП; стаття 172-7 КУпАП може передбачати відповідальність у вигляді позбавлення права обіймати певні посади на один рік виключно після повторного адміністративному стягненню за такі ж порушення протягом року; суд бездоказово застосував положення ч.6 ст. 30 КУпАП, не пояснивши свій мотив "характером правопорушення" (не вказавши жодного доказу), щоб позбавити мера права обіймати свою посаду на один рік" , - написано в заяві КВУ.

Читайте також: "Відкат від децентралізації веде до авторитаризму", - рух "Чесно" розбирався у ситуації з відстороненням мера Чернігова

Окремо в КВУ звернули увагу на передачу справи щодо чернігівського міського голови саме в Яворівський районний суд Львівської області, що може свідчити про замовність та політичний інтерес в справі. Натомість, в Комітеті виборців сподіваються, що апеляційний суд відновить законність, скасувавши рішення Яворівського суду.

"Комітет виборців України вважає, що дане рішення є небезпечним прецедентом, коли, керуючись політичними мотивами, позбавляють право керувати містом законно обраного мера. Цей прецедент може стати катастрофічним для розвитку місцевого самоврядування в Україні та згортанням реформи децентралізації", - написано в заяві.

В КВУ також кажуть, що подібне вибіркове "правосуддя" несе загрозу не лише місцевому самоврядуванню, але є ударом по демократії та правам громадян, та може стати передвісником авторитаризму.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
Так КВУ её и комментирует. Давайте судом Жмеринки отменим Зеленского. Прецедент как бы есть.
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12.12.2022 19:54
+22
ти в натурі чудиш ? рішення суду львівської області де судили мера Чернігова,якого зе ненавидить і не випустив за кордон для виконання своїх прямих обовязків ? якби мера судили в Твери або Мозирі,повір - яб навіть не здивувався.от задумайся на хвилю...а чого мера Чернігова не судили прямо на місці ***...ного злочину - в м.Чернігів ? от найдеш відповідь на моє питання,тоді перестанеш хрюкать.
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12.12.2022 19:58
+20
Війна війною, а клоун продовжує розправлятись з невгодними.
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12.12.2022 19:41
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Це приклад для інших мерів що не потрібно зловживати владою, а рішеня суду потрібно звикати виконувати
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12.12.2022 19:37 Відповісти
а в чому зловживання владою,в тому що бомби на голову падали як наслідок еффектних рішень гаранта ? та в ті хвилини хто на чому тікав - рятувався до чого мав доступ.люди чужі авто заводили і тікали,давай зараз всих пересажаєм.
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12.12.2022 19:47 Відповісти
Все его зловживання в том, что он не послушный ОПе. Вот и всё. Хотя чего ожидать, если Зеленский говорил еще в 19 году что у него свой прокурор. Такое государство, где закон это воля и желание власти.
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12.12.2022 19:51 Відповісти
Потрібно не волати а прочитати рішеня суду і тоді стане все зрозуміло
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12.12.2022 19:52 Відповісти
Так КВУ её и комментирует. Давайте судом Жмеринки отменим Зеленского. Прецедент как бы есть.
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12.12.2022 19:54 Відповісти
ти в натурі чудиш ? рішення суду львівської області де судили мера Чернігова,якого зе ненавидить і не випустив за кордон для виконання своїх прямих обовязків ? якби мера судили в Твери або Мозирі,повір - яб навіть не здивувався.от задумайся на хвилю...а чого мера Чернігова не судили прямо на місці ***...ного злочину - в м.Чернігів ? от найдеш відповідь на моє питання,тоді перестанеш хрюкать.
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12.12.2022 19:58 Відповісти
це окрім того, що до повноважень районного суду Львова не входить порушувати Конституцію
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12.12.2022 19:59 Відповісти
Почитайте рішення кінчениї чернігівськи суддів, знайомих мера і все стане на свої місця
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12.12.2022 20:35 Відповісти
Суди в Чернігові та області всі переїхали до Львівської області на період війни, звикли пердіти губами не розібравшись,спочатку телепню ознайомся з рішеням суду і все стане зрозуміло
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12.12.2022 21:07 Відповісти
Онанистевич🤢🤖🦠, а что ты скажешь по -поводу не отстранения от власти Старуха спи#дившего вагоны , контейнера ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, Резниченко укравшего для своей ***** полтора миллиарда, Тимошенко просто мрази укравшего гуманитарные авто у ЗСУ, Ермака с брательником торговавших гос. Должностями……………………………………
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12.12.2022 20:25 Відповісти
Зловживав владой кто-то другой, а про наши суды лучше не говорить. Их авторитет давно на уровне дна. Как же получается что с таким прекрасным судом у нас такая страна?
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12.12.2022 19:47 Відповісти
з яких пір суд якогось района Львова вирішує кому бути мером в Чернігові?
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12.12.2022 19:48 Відповісти
Не якогось а Український суд , в Чернігові суди не працюють вони всі евакуйовані
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12.12.2022 19:51 Відповісти
тобто якщо завтра "український суд" скажімо в Краматорську вирішить, що Садовий більше не мер Львова - це теж буде нормуль?
А потім суд якогось глибокого села Ужгородського прикордоння вирішить, що за носіння масок на протестах треба давать 12 років - ви теж скажете - ну бляха супер?
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12.12.2022 19:57 Відповісти
підар не бреши,зайди на державний сайт і перевір роботу судів в Чернігові.кожен день виносяться рішення,ублюдок ти брехливий.
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12.12.2022 20:01 Відповісти
Та то кацапське лайно, не нервуй
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12.12.2022 20:37 Відповісти
Це вже державна зрада такі рішення тих хто виносить.
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12.12.2022 21:35 Відповісти
Та не може буть, ви шо, диктатор намагається нав'язати свою волю? От заждіть, скоро він буде мерів призначати, як на росії. Він саме для цього й рвався до влади, а ви шо думали?
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12.12.2022 19:37 Відповісти
а могли би засудити і до довічного, враховуючи воєнний час.
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12.12.2022 19:38 Відповісти
🤢🤖URS, какого лешего Резниченко впойманного на полуторамиллиарднлм воровстве ,даже не отстранили ,Старух, Тимошенко кирилка украл‼️Авто не постеснялся пид#ило у ЗСУ⁉️⁉️⁉️ДИКТАТУРА И БЕСПРЕДЕЛ ЗЕУБЛЮДКОВ УЖЕ ДОСТАЛИ‼️🪃
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12.12.2022 20:30 Відповісти
судячи з кількості емодзі - ви дуже нервуєтесь. Так вас може не вистачити на 473 дні. Побережіть себе.
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12.12.2022 20:37 Відповісти
які 473 дні, може на 2-3 тижні?
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13.12.2022 13:22 Відповісти
473 - це на момент коменту. Наразі - вже 472.
Але це не точно, бо це - як вирішить оброблений мозок виборця.
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13.12.2022 16:41 Відповісти
а, в цьому сенсі... та ні, не на часі, у нас військовий стан же
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15.12.2022 00:46 Відповісти
та да, тим більше чим зручний військовий стан? Тим, що його можно подовжити ще на п'ятсот днів. А потім ще на п'ятсот...
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15.12.2022 01:06 Відповісти
Війна війною, а клоун продовжує розправлятись з невгодними.
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12.12.2022 19:41 Відповісти
А чи не Атрошенко розправляється через своїх знайомих з тими хто хабарі не носить?
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12.12.2022 20:07 Відповісти
докази в студію.фактами тіки.
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12.12.2022 20:14 Відповісти
Так в реєстрах відкритих все є, а факти навіть поліція Чернігова знищити всі не змогла, проте дуже старалася, навіть на свідках зафіксовані переслідування.
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12.12.2022 20:37 Відповісти
Ссылку на открытые реестры можно?
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12.12.2022 21:23 Відповісти
Реєстр судових рішень і дивіться рішення горе рішал з підставними та замовними матеріалами для винесення необхідних рішень.
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12.12.2022 21:46 Відповісти
більше схоже на то, шо Атрошенко не носить в ОПу, тому з ним і воюють.
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13.12.2022 13:24 Відповісти
Нібито зафіксовано, що Атрошенко чи його водій - там вони вже не пам'ятають особисто хотіли щось порішати та домовлялися про зустріч. А те, що золотий батон другу Януковичу хтось підігнав, а потім голосував за закони для знищення нації. ?
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13.12.2022 16:19 Відповісти
Що це ще кву? Кому належить?
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12.12.2022 19:46 Відповісти
Можно как в России, где Путин подчинил всех себе и теперь недовольных называет инагентами. Не может же существовать тот кто посчитает что власть где-то неправа. Точно враг.
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12.12.2022 19:49 Відповісти
а поцчему вы уверены, что все обязательно должны кому-то принадлежать?
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13.12.2022 13:33 Відповісти
зато труханов свій в труху.і опзж на боєвом дєжурствє.
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12.12.2022 19:48 Відповісти
та ясно - новину про те що ковпаківський районний суд м. Суми заборонив меру Одеси обіймати посаду ми звісно не прочитаємо
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12.12.2022 19:53 Відповісти
Зегниды возомнил себя пупом Земли.и уверовали в свое всемогущество и безнаказанность..
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12.12.2022 19:51 Відповісти
Чим вище зелечмо злетить, тим швидше впаде, народжений плазувати - літати не буде.
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12.12.2022 22:14 Відповісти
У Гостомелі намагаються розвалити ДФТГ у військову адміністрацію ставлять різний непотріб. Схоже на бажання здати наші території. У Чернігові теж.
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12.12.2022 19:56 Відповісти
Это просто месть всем кто не сдался. Те кто ждал пришествия России, но не дождался сохранились на своих местах и теперь мстят тем кто им помешал.
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12.12.2022 19:59 Відповісти
Що цікаво,що такі призначенні і розправи йдуть саме від офісу президента (
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12.12.2022 21:10 Відповісти
Не знаю,кто там виноват,в чём там тот мер согрешил перед законом или зебилами,я просто хочу спросить,-а вот этот Комітеті виборців України (КВУ) ,что за зверь,и откуда он всплыл?
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12.12.2022 20:03 Відповісти
Уточню,справку по них я прочитал,обагатился разной благородной херней,которая у нас никогда не работала,и где они раньше были,явно проплаченые казачки...
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12.12.2022 20:08 Відповісти
та КВУ то гуйня,ти скажи - откуда всплил зверь ЗЕ ? та ні,ти помилився,не підскакуй. я про абревіатуру на кацапській техніці Z
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12.12.2022 20:10 Відповісти
Якби вони хотіли би так його підставити,то на їх машинах була б друга абривеатура ,наприклад ДZ,що означало би дурень z.
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12.12.2022 20:14 Відповісти
Повылезала быдлота, которая всегда готова скакать по принципу "да кто ты такой". Вся ваша проблема что всех недовольных не убьешь, а постоянные факапы порождают новых недовольных. Если ты стал на путь зачистки несогласных, то он не закончится никогда. Потому что недовольные не заканчиваются.
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12.12.2022 20:12 Відповісти
а ты откуда такой красивый выплыл, что ничего не знаешь о КВУ, и уже имеешь свое очень важное, авторитетное и компетентное мнение?
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13.12.2022 13:25 Відповісти
С какой целью интересуешься?,судя по хамству ищешь дорогу к свинособачему кораблю?
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13.12.2022 15:31 Відповісти
Це в Чернігові замовні справи від знайомих Атрошенки від судді Логвіної наприклад.
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12.12.2022 20:05 Відповісти
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

·

7 ч

СтАять!
А як же оце від Зеленського: «Ми точно відбудуємо Україну. Вулиці й квартали, мирні міста й села. Ми зцілимо тіла від поранень, а душі - від втрат...» і бла-бла-бла…
Виходить Вова знову наї&ав?

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12.12.2022 20:08 Відповісти
їм земля потрібна,нах їм ті люди і міста.
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12.12.2022 20:12 Відповісти
люди теж стають у нагоді, іноді людьми можна прикриватись, забороняючи їм пересування, або обкладаючи налогами.
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13.12.2022 13:27 Відповісти
Обрана особа не може бути відсторонена, якщо не порушена процедура її обрання. Зелене гівно з у сих сил намагається запровадити диктатуру, щоб відтермінувати кінець свого ганебного режиму корумпованих нездар.
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12.12.2022 20:08 Відповісти
Серьозно? По законам Украины любой районный суд может снять с посады законно выбранного мэра любого города?
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12.12.2022 20:14 Відповісти
Зелена шобла мститься меру Чернігова за те , що під час виборів він не
поступився місцем зеленому ви@ лядку !‼️
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12.12.2022 20:30 Відповісти
Наразі зелена влада купається в баблі , а такі , як мер Чернігова ,
їм ломають кайф 😠
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12.12.2022 20:33 Відповісти
Поздно кинулись как всегда. Старая беда. Вообще то когда война, военное положение, комендантский час работает только военно-гражданская администрация. Классика жанра. Какие нахер исполкомы, горисполкомы и мэры? Только из за одного пункта в выборной программе В. Черновола на президента я голосовал за него в 91 и далее пока его не убили. Переход на муниципальную систему управления! Полный демонтаж исполклмов и депутатов первичного уровня включая облисполкомы. Самоуправление небольшими общинами 4-6 человек из только здесь же живущих. Стандартный микрорайон на жилмассиве пусть всех 10 тыс. чел. Примерно. Тогда мэр нужен. И тоже с небольшим штатом. И никаких тут партий политических не бывает по сути. А нахера? Вопросы и проблемы только хозяйственные, финансовые и налоги с тех кто на территории работает---И ВСЁ! Но мы все просрали, прожрали, пропили, проюбали, проспали. Ну вот и наплодили атаманов---гепуций вставай---твоё дело процветает!
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12.12.2022 20:34 Відповісти
А военные хотят заниматься вопросами обустройства?
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13.12.2022 00:51 Відповісти
А в вс приказ и единоначалие! Этим и отличаются. Можно проще--- комендатура. Как правило это нацгвардия или совместно вс. И МВД в то числе.
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13.12.2022 10:26 Відповісти
шото у вас все в одну кучу и перемешано. Мера как раз выбирает население города, а обладминистрацию назначает у нас главный зелебоба.

В данном случае наблюдается наезд центральной власти на городского главу, выбранного местными жителями.
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13.12.2022 13:31 Відповісти
Який ще удар по демократії може бути там, де вона фіктивна? 🙄 Коли за справедливістю тра ходити щоразу в останні судові інстанції
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12.12.2022 20:35 Відповісти
Така вона, зелена потвора, все узурпує та узурпує.
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12.12.2022 22:09 Відповісти
Америкосів не надуриш. Вони б не стали постачати озброєння аби аби кому. Англія теж. Якщо взяли за дупу, значить щось є. Але цікаво таки почути вагому підставу.
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12.12.2022 23:55 Відповісти
Они помогали афганцам, которые просрали свою страну талибам. А потом президент Афганистана катался на лыжах в Швейцарии, когда его правительство пало.
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13.12.2022 00:50 Відповісти
Напевно теж був "нелох" але старше і нікому нічого невинен.
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13.12.2022 17:23 Відповісти
 
 