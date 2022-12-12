Україна хотіла б отримати від Франції ЗРК SAMP-T і танки Leclerc, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 11 грудня, дав інтерв’ю французькому телеканалу LCI-TF1, в якому розказав, яку зброю Україна хотіла б отримати від Франції.
За його словами, першочергова потреба України – це системи протиракетної та протиповітряної оборони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Це зброя, яка захистить наше небо, закриє та врятує нашу інфраструктуру, життя наших цивільних. Це, безумовно, система Patriot, система IRIS-T, яку ми отримали від Німеччини, це система Crotale, яку ми отримали від Франції. У Франції ми просимо й очікуємо допомоги у вигляді системи [SAMP-T] Mamba, яка також нам допоможе боротися з іранськими дронами", – сказав прем'єр.
Наступні пріоритети України, за словами Шмигаля, – це будь-які гаубиці натівського калібру 155 мм та артилерійські снаряди будь-яких калібрів.
"Ми просимо і танки також. Ми просимо й очікуємо танків натівського стандарту – це не тільки Leopard 2, це й американські танки Abrams. Якщо Франція зможе нам допомогти – ми будемо вдячні", – сказав Шмигаль.
На запитання ведучого, чи має він на увазі танки Leclerc, прем'єр відповів: "Безумовно".
Україна просить систему ППО SAMP-T з жовтня, але постачання залежить від трьох країн. SAMP-T був проєктом компаній із Німеччини, Італії, Франції. Стоїть на озброєнні двох останніх та в експортній версії у Сінгапурі.
Ці системи можна назвати європейським аналогом американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Вони здатні вражати у радіусі до 40 км балістичні ракети та 100+ км – аеродинамічні цілі (крилаті ракети, літаки).
Будь ласка, зачекайте...
українськими захисниками. #Україна #СлаваУкраїні
https://twitter.com/i/status/1602010090495672324
танк Леклерк: количество выпущенных, шт. 876 единиц
це і для Франції мало
С тих пір Франція у Європі дуже часто проводить проросійську політику, як свого роду вдячність за це.
(Це не рахуючі французських ультраправих , на чолі донедавна з Ле Пен , які тупо брали гроші Пу та озвучували проросійські тези).
Думаю, тому Макрон, як і всі його попередники, особливо с московією не свариться.
Нажаль.
1. Франция часто бывала союзницей России из-за географического расположения. Потому как очень удобно с двух сторон охватывать
ЕвропуГерманию.
2. Францию в победители протащил Черчиль, а Сталин был против. Но не очень то и настаивал. Потому, что в качестве оплаты получил дополнительные 2 голоса в ООН - Украину и Белорусию.
В Сети появилось новое видео, на котором видно, как жители Сирии разных возрастов забрасывают камнями военную технику с Z-символами и флагами России.
Машины оккупантов при этом при этом наращивали скорость, чтобы как можно быстрее прорваться сквозь группы сирийцев.
также невозможно
как и с ху&лом.
а получит от Макрона глубокую озабоченность по гарантиям безопасности для Путина….
К тому же большой ассортимент б/т техники несёт за собой
необходимость иметь слишком разветлённую сеть доставки
запчастей. При малом ассортименте можно разукомплектовывать
подбитую технику на запчасти. Хотеть можно , а вот как воевать,
это вопрос. А в самой Франции находится не более 240шт.
Основные покупатели ОАЭ и Иордания.Вещь очень дорогая.
Где воевал Шмигаль?