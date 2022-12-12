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Україна хотіла б отримати від Франції ЗРК SAMP-T і танки Leclerc, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк,leclerc

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 11 грудня, дав інтерв’ю французькому телеканалу LCI-TF1, в якому розказав, яку зброю Україна хотіла б отримати від Франції.

За його словами, першочергова потреба України – це системи протиракетної та протиповітряної оборони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це зброя, яка захистить наше небо, закриє та врятує нашу інфраструктуру, життя наших цивільних. Це, безумовно, система Patriot, система IRIS-T, яку ми отримали від Німеччини, це система Crotale, яку ми отримали від Франції. У Франції ми просимо й очікуємо допомоги у вигляді системи [SAMP-T] Mamba, яка також нам допоможе боротися з іранськими дронами", – сказав прем'єр.

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Наступні пріоритети України, за словами Шмигаля, – це будь-які гаубиці натівського калібру 155 мм та артилерійські снаряди будь-яких калібрів.

"Ми просимо і танки також. Ми просимо й очікуємо танків натівського стандарту – це не тільки Leopard 2, це й американські танки Abrams. Якщо Франція зможе нам допомогти – ми будемо вдячні", – сказав Шмигаль.

На запитання ведучого, чи має він на увазі танки Leclerc, прем'єр відповів: "Безумовно".

Україна просить систему ППО SAMP-T з жовтня, але постачання залежить від трьох країн. SAMP-T був проєктом компаній із Німеччини, Італії, Франції. Стоїть на озброєнні двох останніх та в експортній версії у Сінгапурі.

Ці системи можна назвати європейським аналогом американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Вони здатні вражати у радіусі до 40 км балістичні ракети та 100+ км – аеродинамічні цілі (крилаті ракети, літаки).
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Топ коментарі
+6
Шмигаль хоч газети читає ?

танк Леклерк: количество выпущенных, шт. 876 единиц
це і для Франції мало
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12.12.2022 20:18
+6
https://t.me/Ukraine_365News/42464

В Сети появилось новое видео, на котором видно, как жители Сирии разных возрастов забрасывают камнями военную технику с Z-символами и флагами России.

Машины оккупантов при этом при этом наращивали скорость, чтобы как можно быстрее прорваться сквозь группы сирийцев.
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12.12.2022 20:24
+3
..заодно и испытают в реальных боевых условиях с противостоянием "2 армии" снизу...
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12.12.2022 20:56
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Кидання подарунків у комин російським окупантам
українськими захисниками. #Україна #СлаваУкраїні

https://twitter.com/i/status/1602010090495672324
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12.12.2022 20:12 Відповісти
Шмигаль хоч газети читає ?

танк Леклерк: количество выпущенных, шт. 876 единиц
це і для Франції мало
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12.12.2022 20:18 Відповісти
Им и 700 хватит.
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12.12.2022 20:31 Відповісти
им и 1 хватит, как показывает опыт 2 мировой. Храбро выехать с белым флагом навстречу врагу.
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12.12.2022 23:25 Відповісти
К тому же Леклерk - чуть ли не самый дорогой в НАТО танк, после Южнокорейской Черной Пантеры К2. К тому же в условиях полномасштабной войны никогда не применялся, единственное применение в БД - гражданская война в Йемене Саудитами. А песочница - это вам не Украина.
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12.12.2022 20:32 Відповісти
..заодно и испытают в реальных боевых условиях с противостоянием "2 армии" снизу...
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12.12.2022 20:56 Відповісти
Боитесь, что как и всё западное оружие оно окажется одноразовым говном, годным, гонять дикарей по пустыне ? Не волнуйтесь, не оружие воюет, а солдаты, украинцы смогут воевать на любой технике.
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13.12.2022 00:31 Відповісти
Если для тебя западное оружие - одноразовое, не поискать ли тебе где-то в другом месте? Тебе лично, бо ты единственный с подобной претензией.
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13.12.2022 00:37 Відповісти
Есть претензии к украинским Пионам, Гвоздикам, Акациям ? Мы их возим на ремонт как немцев ? У нас артиллеристы волшебники или западное оружие создавалось для борьбы с партизанами, а не для реальной войны ?
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14.12.2022 03:50 Відповісти
Як каже Піонтковський, Сталін Францію записав до переможців нацистської Німеччини у 1945. Німці, що підписували капітуляцію, здивовано сказали - "Що, і ви нас перемогли?".
С тих пір Франція у Європі дуже часто проводить проросійську політику, як свого роду вдячність за це.
(Це не рахуючі французських ультраправих , на чолі донедавна з Ле Пен , які тупо брали гроші Пу та озвучували проросійські тези).
Думаю, тому Макрон, як і всі його попередники, особливо с московією не свариться.
Нажаль.
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12.12.2022 20:22 Відповісти
Ерунда.
1. Франция часто бывала союзницей России из-за географического расположения. Потому как очень удобно с двух сторон охватывать Европу Германию.
2. Францию в победители протащил Черчиль, а Сталин был против. Но не очень то и настаивал. Потому, что в качестве оплаты получил дополнительные 2 голоса в ООН - Украину и Белорусию.
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12.12.2022 22:29 Відповісти
Там было не совсем так. В кабинет где собрались командуюшие победителей, для подписания капитуляции, вошел фельдмаршал Кейтель. Увидев французского генерала, и сказал показывая на него рукой "Что, и эти тоже нас победили?"
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12.12.2022 23:27 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/42464

В Сети появилось новое видео, на котором видно, как жители Сирии разных возрастов забрасывают камнями военную технику с Z-символами и флагами России.

Машины оккупантов при этом при этом наращивали скорость, чтобы как можно быстрее прорваться сквозь группы сирийцев.
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12.12.2022 20:24 Відповісти
За Леклерк...смешно сказал, тогда Звезду Смерти тоже можно просить.
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12.12.2022 20:28 Відповісти
А домовлятися не пробували? Ну Кулебі поїхати до Франції, скажімо. Чи зараз турне по Африці важливіше?
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12.12.2022 20:30 Відповісти
Домотаться с Макроном и ********
также невозможно
как и с ху&лом.
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12.12.2022 20:41 Відповісти
Он барабанный ? Но лучше колесный *** 105 это имба
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12.12.2022 20:38 Відповісти
Украина хотела бы получить от Франции оружие,

а получит от Макрона глубокую озабоченность по гарантиям безопасности для Путина….
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12.12.2022 20:39 Відповісти
а ещё дениска мечтает о длинных волосах и возможности трахнуть илона прямо на орбите...
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12.12.2022 20:53 Відповісти
ртом.
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12.12.2022 23:28 Відповісти
илон достаточно странный индивидуум...пара сама решит.
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12.12.2022 23:59 Відповісти
надеюсь, Илон не станет выкладывать видео в твиттер
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13.12.2022 00:50 Відповісти
по моему хтось дениске з вованом пообицяв,шо рассчитываться мы будем щебенем от рагулятников...
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12.12.2022 20:58 Відповісти
Когда уже запретят всем этим колхозникам говорить? Спросите Генерала, он тихо скажет что надо и сколько и главное зачем.
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12.12.2022 21:37 Відповісти
А кто и где может обслуживать в Украине танки "Леклерк".
К тому же большой ассортимент б/т техники несёт за собой
необходимость иметь слишком разветлённую сеть доставки
запчастей. При малом ассортименте можно разукомплектовывать
подбитую технику на запчасти. Хотеть можно , а вот как воевать,
это вопрос. А в самой Франции находится не более 240шт.
Основные покупатели ОАЭ и Иордания.Вещь очень дорогая.
Где воевал Шмигаль?
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12.12.2022 21:52 Відповісти
 
 