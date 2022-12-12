Зеленський запропонував лідерам G7 три кроки, щоб прискорити настання миру в Україні
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Президент Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв’язку перед лідерами країн G7, запропонував їм реалізувати три кроки, які, на його думку, прискорять настання миру в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Росія продовжує агресію - а отже, підтримка України має бути продовжена. Ми повинні зробити довгоочікувані кроки для прискорення настання миру. Їх три", - зазначив Зеленський.
Перший крок - "нова сила". "Україні потрібні сучасні танки, постійна артилерійська підтримка гарматами та снарядами. Нам потрібно більше ракетної артилерії та більше ракет далекої дальності. Чим ефективніші ми з такою зброєю, тим коротшою буде російська агресія", - наголосив президент..
Другий крок - "нова стійкість". "Ми повинні зберегти фінансову, енергетичну та соціальну стабільність наступного року. Якщо ми не програємо в цих аспектах, ми переможемо у всьому іншому", - вважає Зеленський.
Третій крок - "нова дипломатія". "Україна завжди вела переговорний процес і робила все, щоб зупинити російську агресію. Зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всього нашого народу та всіх наших територій", - зазначив президент.
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« Мир» это следствие, а не причина.
» Причина» это Победа.
Це про що він ?
Дипломатія має обговорювати лише терміни і об'єми репарацій і бути лише після деокупації в кордонах 1991 та повернення всіх наших депортованих українців та вкрадених діточок
Яка ж несподіванка, коли цими зрадниками оказалися партійці Слуг Народу,
які здавали АТОвців на смерть ‼️‼️😡
Це про що? Про бикуючих з західними партнерами послів та кацапських щурів- перемовників дерьмака-хламідію?
Ти диви. А не хочеш розказати як пройо&ували?
Чувак,нагадаю: Хоч і Financial Times визнала тебе "людиною року", але застерегла - після війни доведеться відповідати на складні питання!
А питання будуть!
Вибухи чути у районі Пришибу, на околицях Токмака. Між Мелітополем та Костянтинівкою. Відпрацювання ЗСУ відбувається за допомогою високоточної зброї під силу окупантів. Чекаємо на подробиці від Генштабу ЗСУ.
Наступний повномасштабний наступ ЗСУ буде на Запорізькому напрямку, - Forbes.
Саме для цього ЗСУ руйнують логістику окупантів на цьому напрямку, міст у Мелітополі - це лише початок...
- саме через Зеленського і К ми досі не маємо плану Маршалла для України.
(с)
І це майстер розмовного жанру говорить!
Украинский народ отразил удар рашистоа в первые дни войны сломав блицкриг.
Украинский народ (военные, волонтеры, гражданские в тылу ) есть единственный в мире кто дает достойный ответ в войне с агрессором уже 10 месяцев
Так какой идиот может назвать украинских граждан продавшимся за «кіло гречки»?!!!
…..
» Вежливый политес» в строну некоторых «разволновавшихся» политиков запада.
Главное для Украины сейчас получить нужное оружие и победить.
Залужный знает как это сделать.
»Новая дипломатия» это должна быть безоговорочная Победа Украины и капитуляция рф.
Если же усилия Макрона ( читай Кремля) получат «понимание» и «стамбульские переговоры « арахамии и ко. Будут продолжены, то это грозит Украине большими проблемами