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Зеленський запропонував лідерам G7 три кроки, щоб прискорити настання миру в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв’язку перед лідерами країн G7, запропонував їм реалізувати три кроки, які, на його думку, прискорять настання миру в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Росія продовжує агресію - а отже, підтримка України має бути продовжена. Ми повинні зробити довгоочікувані кроки для прискорення настання миру. Їх три", - зазначив Зеленський.

Перший крок - "нова сила". "Україні потрібні сучасні танки, постійна артилерійська підтримка гарматами та снарядами. Нам потрібно більше ракетної артилерії та більше ракет далекої дальності. Чим ефективніші ми з такою зброєю, тим коротшою буде російська агресія", - наголосив президент..

Другий крок - "нова стійкість". "Ми повинні зберегти фінансову, енергетичну та соціальну стабільність наступного року. Якщо ми не програємо в цих аспектах, ми переможемо у всьому іншому", - вважає Зеленський.

Третій крок - "нова дипломатія". "Україна завжди вела переговорний процес і робила все, щоб зупинити російську агресію. Зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всього нашого народу та всіх наших територій", - зазначив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 посилять економічний тиск на Росію, - заяву за підсумками саміту

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Перемоги, Вова, перемоги, а не миру!
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12.12.2022 20:49
+27
Чому ж ти не фінансував виробництво ракет, а займався великокрадівництвом?
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12.12.2022 20:59
+25
і не агресія, а війна.
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12.12.2022 20:58
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12.12.2022 20:48 Відповісти
про нову незламність забув
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12.12.2022 20:49 Відповісти
Перемоги, Вова, перемоги, а не миру!
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12.12.2022 20:49 Відповісти
і не агресія, а війна.
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12.12.2022 20:58 Відповісти
і для України це Вітчизняна Війна!
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12.12.2022 21:08 Відповісти
гнида, опять вылезла через ютуб...
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12.12.2022 20:58 Відповісти
Чому ж ти не фінансував виробництво ракет, а займався великокрадівництвом?
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12.12.2022 20:59 Відповісти
5 копійок,-знову брехня?Всі ракети "закатані" в асфальт для доріг,щоб кацапські танки могли бистріше їхати.При чому тут велике "крадівництво?
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12.12.2022 21:28 Відповісти
Великокрадун катав асфальт паралельно з крадівництвом. Одне одному не заважає.
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12.12.2022 21:35 Відповісти
мир це перемога.
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12.12.2022 21:00 Відповісти
« Мир» це не Перемога.

« Мир» это следствие, а не причина.
» Причина» это Победа.
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13.12.2022 02:51 Відповісти
Шістка з коломойсько-дермаковської колоди буде щось пропунувати серьозним дядькам?
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12.12.2022 21:00 Відповісти
Мир, в результате победы.
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12.12.2022 21:35 Відповісти
Третій крок - "нова дипломатія". Джерело: https://censor.net/ua/n3386589
Це про що він ?
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12.12.2022 21:00 Відповісти
Дійсно, знов щось не те...
Дипломатія має обговорювати лише терміни і об'єми репарацій і бути лише після деокупації в кордонах 1991 та повернення всіх наших депортованих українців та вкрадених діточок
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12.12.2022 21:16 Відповісти
Миру в Україні ? Так це нас утихомирюють і Путлер і Захід ?
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12.12.2022 21:02 Відповісти
В Ізюмському районі харківської області поліція взялась за двох колаборантів що добровільно прийшли до окупаційної влади співпрацювати. Були у рашистів поліцаями.
Яка ж несподіванка, коли цими зрадниками оказалися партійці Слуг Народу,
які здавали АТОвців на смерть ‼️‼️😡
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12.12.2022 21:04 Відповісти
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12.12.2022 21:16 Відповісти
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12.12.2022 21:17 Відповісти
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12.12.2022 21:18 Відповісти
Це ще той кнуряка із виводку ригоАнальноі свиноматки, табачника, лавриновича, бакаів, льовочкиних, клюєвих, сівковичів, деркачів, бая, мехеди, литвинів, мартиненків, кузьмуків, єжелів, мертвечуків, та ще доброї сотні антиукраїнських гнид‼️💯⚔️❤️🇺🇦😡😠🤬
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12.12.2022 23:28 Відповісти
Третій крок - "нова дипломатія".
Це про що? Про бикуючих з західними партнерами послів та кацапських щурів- перемовників дерьмака-хламідію?
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12.12.2022 21:04 Відповісти
нульовий крок - "новий президент". без всякої свори дерьмаків, абрахамій і решти пропарашних прихвостнів.
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12.12.2022 21:09 Відповісти
«До перемоги я буду президентом,а потім не знаю. Хочу на море і пива»,-Зеленський.

Ти диви. А не хочеш розказати як пройо&ували?
Чувак,нагадаю: Хоч і Financial Times визнала тебе "людиною року", але застерегла - після війни доведеться відповідати на складні питання!
А питання будуть!
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12.12.2022 21:17 Відповісти
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13.12.2022 00:04 Відповісти
3 кроки.. перші два - гроші. останній : шлях , як ці гроші не повертати і не звітувати як їх витратили.
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12.12.2022 21:35 Відповісти
Цього вечора йде щільне відпрацювання Запорізьким напрямом.

Вибухи чути у районі Пришибу, на околицях Токмака. Між Мелітополем та Костянтинівкою. Відпрацювання ЗСУ відбувається за допомогою високоточної зброї під силу окупантів. Чекаємо на подробиці від Генштабу ЗСУ.

Наступний повномасштабний наступ ЗСУ буде на Запорізькому напрямку, - Forbes.

Саме для цього ЗСУ руйнують логістику окупантів на цьому напрямку, міст у Мелітополі - це лише початок...
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12.12.2022 21:39 Відповісти
ЗЕлепухи.
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12.12.2022 21:40 Відповісти
Достатньо відслідкувати мільярдні крадіжки гуманітарки, за чим стирчить ніс єрмака, тотальну корупцію влади ригів з ОПи, знищення судової системи, розпилювання мільярдів на дорогах, щоб зрозуміти:
- саме через Зеленського і К ми досі не маємо плану Маршалла для України.

(с)
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12.12.2022 21:48 Відповісти
Про свої власні кроки забув: 1) позбавитись зрадників; 2) не красти; 3) не брехати.
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12.12.2022 21:52 Відповісти
Эй Володя---стой там, слушай сюда. Какие нахер три шага пусть делают? Они три года на три шага растянут! Пусть прыгают прыжками тройным!
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12.12.2022 21:52 Відповісти
"Далека дальність"!

І це майстер розмовного жанру говорить!
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12.12.2022 21:56 Відповісти
"більше ракет великої дальності" - це оговорочка така?))) Тобто зараз є,але малувато? Ну,тоді вже непогано.
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12.12.2022 22:08 Відповісти
Спичрайтер все правильно пишет.
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12.12.2022 22:10 Відповісти
а караван собі йде...

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12.12.2022 23:16 Відповісти
Миру без кари, гаагського суду, репарацій , та справедливого покарання. Щоб людина яка втратила дім, все майно, та найголовніше всіх родичів... почела що все закінчилось, і россійський біомусор прощений. Коли тіло і душу буде знищувати жалість за вбитих родичів, русняве падло після так назеваємої спецоперації буде кайфувати десь на курорта, і росказувати с посмішкою як воно вбивало укропів. Так хіба це не жорстокий яд, який буде вбивати повільно з середини українців? Зовсім? Хай ваньки попиваючи и покурючи росказують друзям, як легко прогулялись по Україні, я для розваги вбивали українців. Хорроший мир, для тих хто не відчуває як це больно...
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12.12.2022 23:17 Відповісти
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13.12.2022 01:12 Відповісти
а ніхто не пробував ідіотам "на поржать" кіло гречки давать за не йти на вибори? - впевнений, спрацює...
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13.12.2022 01:15 Відповісти
Украинский народ провел два Майдана зашищая сіре достоїнство.

Украинский народ отразил удар рашистоа в первые дни войны сломав блицкриг.

Украинский народ (военные, волонтеры, гражданские в тылу ) есть единственный в мире кто дает достойный ответ в войне с агрессором уже 10 месяцев

Так какой идиот может назвать украинских граждан продавшимся за «кіло гречки»?!!!
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13.12.2022 03:12 Відповісти
Украинский народ провел два Майдана защищая свое достоинство.
…..
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13.12.2022 03:16 Відповісти
Хочется надеяться что «три крока» Зеленского это «дипломатический пассаж».

» Вежливый политес» в строну некоторых «разволновавшихся» политиков запада.

Главное для Украины сейчас получить нужное оружие и победить.
Залужный знает как это сделать.

»Новая дипломатия» это должна быть безоговорочная Победа Украины и капитуляция рф.

Если же усилия Макрона ( читай Кремля) получат «понимание» и «стамбульские переговоры « арахамии и ко. Будут продолжены, то это грозит Украине большими проблемами
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13.12.2022 03:31 Відповісти
 
 