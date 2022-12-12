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Нідерланди готові прийняти у себе трибунал щодо воєнних злочинів в Україні, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд

Нідерланди можуть прийняти у себе спеціальний трибунал для суду над винними у війні Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо є необхідність у такому трибуналі щодо агресії, його можна створити в Гаазі", - сказав міністр.

Раніше з аналогічною пропозицією виступили у Палаті представників демократи від партії D66, причому ця пропозиція знайшла підтримку більшості.

За словами Гукстри, "необхідно розглянути всі варіанти, що ведуть до судового переслідування за ці злочини". Він зазначає, що такому трибуналу потрібна "широка міжнародна політична та фінансова підтримка", так само як і те, що трибунал не має втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду, який вже працює в Гаазі.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
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12.12.2022 21:33
+4
"трибунал не має втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду, який вже працює в Гаазі." Джерело: https://censor.net/ua/n3386595

Тоді, щоб не було спокуси втрутитись, треба робити в Нюрнберзі! Досвід є і московитам про дідів нагадає. Ну і їхнє "можем павтаріть" засяє новими фарбами!
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12.12.2022 21:33
+3
Трибунал має працювати В УКРАЇНІ. Буча,Ізюм,Нікополь,Херсон і т.д. -на вибір.
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12.12.2022 22:09
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12.12.2022 21:33 Відповісти
та то из жалости до кацапив...карочє абы нэ київське правосуддя...
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12.12.2022 21:33 Відповісти
"трибунал не має втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду, який вже працює в Гаазі." Джерело: https://censor.net/ua/n3386595

Тоді, щоб не було спокуси втрутитись, треба робити в Нюрнберзі! Досвід є і московитам про дідів нагадає. Ну і їхнє "можем павтаріть" засяє новими фарбами!
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12.12.2022 21:33 Відповісти
Україна може переробити цих недоумків в корисний гумус
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12.12.2022 21:33 Відповісти
Після суду по МН-17?
Та ні хлопці, краще відпочивайте, бо ***** на вас нападе, чи карбованців більше не дасть! Ми вже знаємо про ваше рішення: головна злодійка стрілкова (гіркін - дівоча)! А *****, вам щось то дасть за це...
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12.12.2022 22:01 Відповісти
я також про це подумав....8 років качати каруселі....заперечуючи очевидне....

це "Мораль Європи"... в Україні також є такі судді, які хочуть "їсти"...: вовк, труба, тупіцкій, партнов...
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12.12.2022 22:56 Відповісти
Готовьтесь и терпения вам, голландцы, трибунал для расследования преступлений рашистов будет длиться годами и даже десятилетиями. Сейчас 45000 преступлений рашистов зафиксировано, а после деоккупации территорий будет 150000 преступлений рашистов(
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12.12.2022 22:02 Відповісти
и даже десятилетиями....
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12.12.2022 22:57 Відповісти
Трибунал має працювати В УКРАЇНІ. Буча,Ізюм,Нікополь,Херсон і т.д. -на вибір.
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12.12.2022 22:09 Відповісти
Тобто все ж таки Гаага...
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12.12.2022 22:30 Відповісти
Не надо их судить в Нидерландах. Лучше в Саудовской Аравии. Быстрее будет.
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13.12.2022 00:22 Відповісти
А главным Прокурором назначить швейцарскую Леди... Карлу Дель Понте...очень серьезная Леди Гаага

Будет...💪✊
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13.12.2022 05:42 Відповісти
 
 