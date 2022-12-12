Нідерланди готові прийняти у себе трибунал щодо воєнних злочинів в Україні, - МЗС
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Нідерланди можуть прийняти у себе спеціальний трибунал для суду над винними у війні Росії проти України.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо є необхідність у такому трибуналі щодо агресії, його можна створити в Гаазі", - сказав міністр.
Раніше з аналогічною пропозицією виступили у Палаті представників демократи від партії D66, причому ця пропозиція знайшла підтримку більшості.
За словами Гукстри, "необхідно розглянути всі варіанти, що ведуть до судового переслідування за ці злочини". Він зазначає, що такому трибуналу потрібна "широка міжнародна політична та фінансова підтримка", так само як і те, що трибунал не має втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду, який вже працює в Гаазі.
Будь ласка, зачекайте...
Тоді, щоб не було спокуси втрутитись, треба робити в Нюрнберзі! Досвід є і московитам про дідів нагадає. Ну і їхнє "можем павтаріть" засяє новими фарбами!
Та ні хлопці, краще відпочивайте, бо ***** на вас нападе, чи карбованців більше не дасть! Ми вже знаємо про ваше рішення: головна злодійка стрілкова (гіркін - дівоча)! А *****, вам щось то дасть за це...
це "Мораль Європи"... в Україні також є такі судді, які хочуть "їсти"...: вовк, труба, тупіцкій, партнов...
Будет...💪✊