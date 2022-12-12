Росія обстрілює нас ракетами X-55, які Україна віддала за умовами Будапештського меморандуму, - Порошенко
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Росія використовує для бомбардувань української території крилаті ракети Х-55, які Україна свого часу передала РФ за умовами Будапештського меморандуму – угоди про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це в ефірі британського телеканалу GB News заявив Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми є свідками того, що масовані удари з використанням крилатих ракет та іранських безпілотників є щоденною проблемою України. І це однозначно дуже небезпечний союз Росії та Ірану для нападу на Україну", – сказав Порошенко.
"Це – небезпека для всього світу. Разом з іранськими безпілотниками вони використовують крилаті ракети. Я хочу нагадати вам, що це ракети X-55. Я сумніваюся, що всі це розуміють, але ми передали їх Росії за умовами Будапештського меморандуму. Українські ракети були передані, коли Україна отримала гарантії безпеки від усього світу, і тепер ці ракети повертаються до нас", – зазначив лідер "ЄС".
"Це пряма відповідальність Путіна. І Пригожина, який є командиром ПВК "Вагнер", правої руки Путіна. Це відповідальність кремлівської верхівки. Тож нам потрібно багато працювати над створенням трибуналу для Путіна, щоб посадити його за грати в Гаазі", – наголосив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Мерзкие, циничные, инфантильные твари.
Хитрий лис зробив так, як колись колись я почув від одного високого начальника:
- Сім разів відмір, а відрізати - дай комусь іншому!
І нашим гарантам, серед яких не лише рашка, а й наші нинішні піпеточні союзники США та Великобританія.
Та перш за все українцям, які обрали кравчука замість Чорновола та кучму замість Лук'яненка ....
Та ще й ЗЄлю, який три роки ЗСУ хєрив.
Ду-май-тє!
Армія, Мова, Віра
чи
Какая ватная разніца
https://24tv.ua/hto-vidpovist-za-te-shho-rosiya-vbivaye-nas-************-zbroyeyu_n1964597
А тепер згадаємо ким був Порошенко в 1999 році. Всього то членом фракції політбюро в партії Медведчука. (1998 року Порошенко став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюро. На виборах мав № 11 у списку. В тому ж році отримує орден «За заслуги» II ст. (24 вересня 1999) - «за вагомий особистий внесок у реформування промисловості України, активну участь у законотворчій роботі»).
А інтерв,ю Порох дає британським глядачам GB News, які може і не в курсі, що таке Будапештський меморандум. І які там були умови.
Відповідно, ціллю війни з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
все підписав.
Переворот зі зміщенням Онопенка та зміною курсу СДПУ(о) з лівоцентриського на олігархічний відбувся вже після парламентських виборів 1998року, десь наприкінці року.
На рабZee аж три Путлера...кажуть спецы..потому каждый из них и стреляет....видос вверху 👆
Стратегічні літаки та ракети ніхто не змушував віддавати,
Тим більше саме рашці
Нагадайте, Кучма ще живий?
Йому вбиті нашими ракетами українці не сняться?
Могу еще добавить, что из всех украинцев, только националисты всегда утверждали, что ********* Украине враг. Другие все, учебники истории скурили.
цього мало?
кожен має відповідати за свої злочини
Ну а насчет подкацапов... Тебе подсказать, какие партии являются лидерами по количеству предателей ?
Ну а подобные статьи лучше вы читайте. У меня память не как у рыбки. Никто нас по меморандуму не обязывал ПРОДАВАТЬ (разницу с передавать, думаю, вы понимаете?) ракеты и стратегическую авиацию паРаше. Ну и про западную бюрократию бред писать не нужно. Нам обещали ненападение, а не защиту. Разницу понимаете? По факту никаких гарантий в том меморандуме нет. Ну и со "всей" вы тоже сильно погорячились. США и ВБ - это далеко не "вся западная демократия".
Последние самолеты мы продали паРаше уже в 2000-х годах.