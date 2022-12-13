Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз - посилюємо санкції, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.
Таке Шольц сказав на заході, присвяченому 70-річчю Комітету з питань східноєвропейських економічних відносин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За словами канцлера Німеччини, Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті після закінчення війни в Україні, тому, за його словами, дуже важливо підготуватися до цього часу.
"Зрозуміло одне: на сьогоднішній день відносини, які у нас були, згортаються. Але Росія, яка закінчує війну, і громадяни в Росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потребують шансу на те, що в інший час можна буде знову розпочати економічну співпрацю", – зазначив він.
"Тільки це не зараз. Зараз ми посилюємо санкції", – додав Шольц.
Німецький канцлер зауважив, що президент РФ Володимир Путін своєю війною руйнує не лише інфраструктуру України та вбиває українців, а й також руйнує майбутнє Росії. "І саме це він має виправдовувати перед власною країною і власним народом, на майбутнє якого він таким чином впливає", – сказав він.
Шольц знову повторив, що мета війни Росії – поділити Європу на сфери впливу й створити нову російську імперію, заради чого вона йде на серйозні порушення міжнародного права: руйнує інфраструктуру та вбиває людей.
"Саме тому Росія не повинна виграти цю війну. І Росія не виграє війну", – підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
они там в пабликах ус*ются от счастья, как путин всех поимел и как все возвращается как было....
Уступки недопустимы вообще
Наоборот жестче чем дольше все это
Им не нужна куча неконтролируемого г@вна
Где в каждом улусе свой царек
Гражданская война "белые" "красные" и прочие
Придется вмешиваться а то начнут ЯО шмалять друг в друга
Вот отобрать его нужно в первую очередь
И то аккуратно
Якщо вони знов почнуть замовляти колеса в Ірані, все повториться.
Спершу волохата PEACE ДА
«Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз - посилюємо санкції»…?!
не о том говоришь. «Сотрудничество»… «санкции..»
А надо говорить о:
капитуляции России ( вместо сотрудничества)
и
Победе Украины в войне ( вместо санкций)
Это две большие разницы, Шольц.
Не повторяй ошибок муттер Ребинтроп.