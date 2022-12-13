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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Німеччина (4508) Росія (47118) санкції (6827) Шольц Олаф (714)

Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз - посилюємо санкції, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.

Таке Шольц сказав на заході, присвяченому 70-річчю Комітету з питань східноєвропейських економічних відносин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами канцлера Німеччини, Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті після закінчення війни в Україні, тому, за його словами, дуже важливо підготуватися до цього часу.

"Зрозуміло одне: на сьогоднішній день відносини, які у нас були, згортаються. Але Росія, яка закінчує війну, і громадяни в Росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потребують шансу на те, що в інший час можна буде знову розпочати економічну співпрацю", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц заявив про необхідність посилити оборону: Путін не відмовиться від імперіалістичних планів. Щоразу, як розмовляю з ним, він говорить, що хоче щось завоювати

"Тільки це не зараз. Зараз ми посилюємо санкції", – додав Шольц.

Німецький канцлер зауважив, що президент РФ Володимир Путін своєю війною руйнує не лише інфраструктуру України та вбиває українців, а й також руйнує майбутнє Росії. "І саме це він має виправдовувати перед власною країною і власним народом, на майбутнє якого він таким чином впливає", – сказав він.

Шольц знову повторив, що мета війни Росії – поділити Європу на сфери впливу й створити нову російську імперію, заради чого вона йде на серйозні порушення міжнародного права: руйнує інфраструктуру та вбиває людей.

"Саме тому Росія не повинна виграти цю війну. І Росія не виграє війну", – підсумував він.
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Топ коментарі
+10
пригласить русских на олимпиаду - это тоже посилення санкцій?
они там в пабликах ус*ются от счастья, как путин всех поимел и как все возвращается как было....
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12.12.2022 23:50
+10
это не ошибка, а катастрофа. Плевок в лицо всем нам, погибшим, сиротам, замордованным, инвалидам. Сначала борис годунов, теперь олимпиада. Что дальше??? Просто мерзость
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13.12.2022 00:05
+6
Не буде у вас вже ніякої співпраці. З рф. Можливо з мацковською та іншими «народно-демократичними республіками».
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12.12.2022 23:51
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Олаф, конечно, раздупляется со скоростью ччерепахи, но я не догадывался, что он и живёт столько же.
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12.12.2022 23:46 Відповісти
А слина не перестає текти )))
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12.12.2022 23:48 Відповісти
вапщє Єті украинци ненавидят котов ..панимаєш.....Они постоянно говорят-смєрть катам.панимаєш.смєрть катам
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12.12.2022 23:48 Відповісти
пригласить русских на олимпиаду - это тоже посилення санкцій?
они там в пабликах ус*ются от счастья, как путин всех поимел и как все возвращается как было....
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12.12.2022 23:50 Відповісти
Вот это очень серьезная ошибка

Уступки недопустимы вообще

Наоборот жестче чем дольше все это
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12.12.2022 23:58 Відповісти
это не ошибка, а катастрофа. Плевок в лицо всем нам, погибшим, сиротам, замордованным, инвалидам. Сначала борис годунов, теперь олимпиада. Что дальше??? Просто мерзость
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13.12.2022 00:05 Відповісти
Абсолютно согласен
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13.12.2022 00:08 Відповісти
Нам це кому? Кацаплячощелепним кончітам?
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13.12.2022 04:39 Відповісти
Сори конечно, но может быть граждане рф, которые "желают другого будущего для себя" вот прямо сейчас выйдут из состояния ждуна, в котором они находятся с далёкого 2014-го года, оторвут свои задницы от стулов-диванов-швабр и начнут что-то делать для остановки войны?... А вообще конечно желание немцев начать отменять санкции и тут же торговать, на следующий день сразу после подписания любой бумажки, даже не важно какой, видно не вооружённым глазом. Так они "устали" от войны и вот этого всего вот
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12.12.2022 23:50 Відповісти
Ніхто з раші війну припиняти не хоче.Багато хто вже не любить пукіна,ненавидять генералітет,але не тому,що війну розпочали,а тому що воюють не так,мало вбивають українців.
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13.12.2022 09:41 Відповісти
Не буде у вас вже ніякої співпраці. З рф. Можливо з мацковською та іншими «народно-демократичними республіками».
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12.12.2022 23:51 Відповісти
Этого сам Запад не допустит

Им не нужна куча неконтролируемого г@вна
Где в каждом улусе свой царек
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13.12.2022 00:02 Відповісти
Є процеси,якими неможливо керувати попри бажання . Як говорив Висоцький ,«сілам пріроди на рєчі плєвать»
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13.12.2022 00:08 Відповісти
Уже было подобное

Гражданская война "белые" "красные" и прочие

Придется вмешиваться а то начнут ЯО шмалять друг в друга

Вот отобрать его нужно в первую очередь
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13.12.2022 00:18 Відповісти
Так це і є пгчаток співпраці - їжа за ЯЗ.
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13.12.2022 00:41 Відповісти
Кацапи усі без винятку мразота
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12.12.2022 23:52 Відповісти
просто винятки не є етнічними кацапами..
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12.12.2022 23:54 Відповісти
кароче хочет ***** дэушкой увидеть...типа щаз оно не сдуревшая бабушка.
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12.12.2022 23:52 Відповісти
хотя конечно хотелось бы співпрацю вперёд, а санкции - колись утром ))
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12.12.2022 23:56 Відповісти
Нахєр расєю, це клоака
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12.12.2022 23:57 Відповісти
РФ быть не должно... От этой империи можно сохранить только Московия. И то как заповедник для одичалых
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12.12.2022 23:57 Відповісти
колись рф не буде існувати
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13.12.2022 00:04 Відповісти
А завтра скажуть що ви нас неправильно зрозуміли..
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13.12.2022 00:12 Відповісти
Сотрудничество только в виде "нефть в обмен на продовольствие"
И то аккуратно
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13.12.2022 00:30 Відповісти
З тим, що від РФ залишиться. Років через 100, коли кацапи знов винайдуть вогонь та колесо.
Якщо вони знов почнуть замовляти колеса в Ірані, все повториться.
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13.12.2022 00:38 Відповісти
труба - найн але почнемо колись з труби
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13.12.2022 00:51 Відповісти
Можна вигнати хвойду з борделя, але не бордель із хвойди.
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13.12.2022 00:54 Відповісти
Співпраця буде, але потім.
Спершу волохата PEACE ДА
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13.12.2022 03:18 Відповісти
Ну и формулировка!

«Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз - посилюємо санкції»…?!

не о том говоришь. «Сотрудничество»… «санкции..»

А надо говорить о:
капитуляции России ( вместо сотрудничества)
и
Победе Украины в войне ( вместо санкций)

Это две большие разницы, Шольц.
Не повторяй ошибок муттер Ребинтроп.
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13.12.2022 07:02 Відповісти
Шольц вообще молодец. Спас Германию от русской монархической революции.
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13.12.2022 09:05 Відповісти
А будет ли РФ?
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13.12.2022 09:23 Відповісти
Szwabów nienawidzę genetycznie podobnie jak kacapów.
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13.12.2022 10:22 Відповісти
Зачем нести чушь.
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13.12.2022 10:28 Відповісти
Шольц намекнул, что путин всё-таки ***** и с рашкой базарить никто не будет пока эта мерзость в кремле сидит.
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13.12.2022 12:43 Відповісти
 
 