Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз - посилюємо санкції, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.

Таке Шольц сказав на заході, присвяченому 70-річчю Комітету з питань східноєвропейських економічних відносин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами канцлера Німеччини, Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті після закінчення війни в Україні, тому, за його словами, дуже важливо підготуватися до цього часу.

"Зрозуміло одне: на сьогоднішній день відносини, які у нас були, згортаються. Але Росія, яка закінчує війну, і громадяни в Росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потребують шансу на те, що в інший час можна буде знову розпочати економічну співпрацю", – зазначив він.

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"Тільки це не зараз. Зараз ми посилюємо санкції", – додав Шольц.

Німецький канцлер зауважив, що президент РФ Володимир Путін своєю війною руйнує не лише інфраструктуру України та вбиває українців, а й також руйнує майбутнє Росії. "І саме це він має виправдовувати перед власною країною і власним народом, на майбутнє якого він таким чином впливає", – сказав він.

Шольц знову повторив, що мета війни Росії – поділити Європу на сфери впливу й створити нову російську імперію, заради чого вона йде на серйозні порушення міжнародного права: руйнує інфраструктуру та вбиває людей.

"Саме тому Росія не повинна виграти цю війну. І Росія не виграє війну", – підсумував він.