Ситуація в Україні буде у центрі уваги засідання Європейської Ради 15 грудня, - Мішель
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У центрі уваги засідання Європейської Ради 15 грудня буде ситуація в Україні.
Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша Європейська Рада у четвер, 15 грудня, буде одноденною зустріччю. Ми сфокусуємо увагу на стратегічних питаннях, для яких ключовою буде наша єдність. Україна, як завжди, у центрі наших занепокоєнь. Масована ескалація з боку Росії, що відбулася після 10 жовтня, коли вона раз у раз цілить у критичні заклади та енергетичну інфраструктуру, спричинила величезні пошкодження енергетичних мереж України", - зазначив Мішель.
Він нагадав, що внаслідок цих атак мільйони мирних людей в Україні залишилися без електрики, тепла та проточної води. Ситуація ускладнилася після того, як температура опустилася до нуля й пішов сніг.
"Це вимагає від нас належної відповіді, включаючи у вимірі гуманітарної готовності та допомоги. Окрім негайних потреб цієї країни, змістовні дебати є необхідними також про те, як гарантувати стабільність нашої військової та фінансової допомоги для України", - додав президент Євроради.
Будь ласка, зачекайте...
ми чужого не беремо, але й свого - Кубань, Курщину, Воронежчину, Білгородщину, Кубань, Малиновий, Зелений та Сірий клини не віддамо !
Розробники лазерної зброї ридають від своєї бездарності 😢
не будемо 😠
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Клинці, Брянська область рф, вибухи у військовій частині.
https://t.me/c/1394092619/38001
https://t.me/glavcomua/19827
У Клімово знаходиться центральна база засобів зв'язку РФ - військова частина 47144. А в Клинцях у військовій частині 12721 дислокується підрозділ 144-гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.
удари по "центрам прийняття рєшений"
чи тільки розминка? 😂