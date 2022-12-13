Ситуація в Україні буде у центрі уваги засідання Європейської Ради 15 грудня, - Мішель

У центрі уваги засідання Європейської Ради 15 грудня буде ситуація в Україні.

Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша Європейська Рада у четвер, 15 грудня, буде одноденною зустріччю. Ми сфокусуємо увагу на стратегічних питаннях, для яких ключовою буде наша єдність. Україна, як завжди, у центрі наших занепокоєнь. Масована ескалація з боку Росії, що відбулася після 10 жовтня, коли вона раз у раз цілить у критичні заклади та енергетичну інфраструктуру, спричинила величезні пошкодження енергетичних мереж України", - зазначив Мішель.

Він нагадав, що внаслідок цих атак мільйони мирних людей в Україні залишилися без електрики, тепла та проточної води. Ситуація ускладнилася після того, як температура опустилася до нуля й пішов сніг.

"Це вимагає від нас належної відповіді, включаючи у вимірі гуманітарної готовності та допомоги. Окрім негайних потреб цієї країни, змістовні дебати є необхідними також про те, як гарантувати стабільність нашої військової та фінансової допомоги для України", - додав президент Євроради.

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