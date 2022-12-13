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Євросоюз (7148) Шарль Мішель (281)

Ситуація в Україні буде у центрі уваги засідання Європейської Ради 15 грудня, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мишель,шарль

У центрі уваги засідання Європейської Ради 15 грудня буде ситуація в Україні.

Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша Європейська Рада у четвер, 15 грудня, буде одноденною зустріччю. Ми сфокусуємо увагу на стратегічних питаннях, для яких ключовою буде наша єдність. Україна, як завжди, у центрі наших занепокоєнь. Масована ескалація з боку Росії, що відбулася після 10 жовтня, коли вона раз у раз цілить у критичні заклади та енергетичну інфраструктуру, спричинила величезні пошкодження енергетичних мереж України", - зазначив Мішель.

Він нагадав, що внаслідок цих атак мільйони мирних людей в Україні залишилися без електрики, тепла та проточної води. Ситуація ускладнилася після того, як температура опустилася до нуля й пішов сніг.

"Це вимагає від нас належної відповіді, включаючи у вимірі гуманітарної готовності та допомоги. Окрім негайних потреб цієї країни, змістовні дебати є необхідними також про те, як гарантувати стабільність нашої військової та фінансової допомоги для України", - додав президент Євроради.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Кому вона нафік треба, та смердюча купа лайна
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13.12.2022 00:28
+2
и погоде)))
///
Клинці, Брянська область рф, вибухи у військовій частині.

https://t.me/c/1394092619/38001

https://t.me/glavcomua/19827

У Клімово знаходиться центральна база засобів зв'язку РФ - військова частина 47144. А в Клинцях у військовій частині 12721 дислокується підрозділ 144-гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.
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13.12.2022 00:42
+2
Там 3/4 территории тупо непригодно для проживания людей.
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13.12.2022 00:51
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Скоро будем раССею делить...
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13.12.2022 00:25 Відповісти
Кому вона нафік треба, та смердюча купа лайна
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13.12.2022 00:28 Відповісти
мені одному здається, що у рашки надто багато землі? 🙁
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13.12.2022 00:42 Відповісти
Там 3/4 территории тупо непригодно для проживания людей.
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13.12.2022 00:51 Відповісти
65% вообще вечная мерзлота
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13.12.2022 01:00 Відповісти
а нам більше 1/4 частини рашки й не треба:
ми чужого не беремо, але й свого - Кубань, Курщину, Воронежчину, Білгородщину, Кубань, Малиновий, Зелений та Сірий клини не віддамо !

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13.12.2022 07:30 Відповісти
Протиракетна оборона шляхом концентрації уваги

Розробники лазерної зброї ридають від своєї бездарності 😢
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13.12.2022 00:40 Відповісти
Кацапстан нас не цікавить , так як годувати голодранців ми вже ніколи
не будемо 😠
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13.12.2022 00:40 Відповісти
и погоде)))
///
Клинці, Брянська область рф, вибухи у військовій частині.

https://t.me/c/1394092619/38001

https://t.me/glavcomua/19827

У Клімово знаходиться центральна база засобів зв'язку РФ - військова частина 47144. А в Клинцях у військовій частині 12721 дислокується підрозділ 144-гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.
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13.12.2022 00:42 Відповісти
нарешті!
удари по "центрам прийняття рєшений"

чи тільки розминка? 😂
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13.12.2022 00:44 Відповісти
 
 