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Навчання військ Білорусі та РФ навряд чи становитимуть силу, здатну здійснити новий наступ на північ України, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Наразі навчання білоруських та російських військ навряд чи становитимуть силу, яка здатна провести новий наступ на північ України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міноборони Британії.

Зазначається, що навчання білоруської армії відбуваються на північному заході країни, далеко від кордону з Україною. При цьому в Білорусь було перекинуто російські підрозділи мобілізованих резервістів.

Однак, попри те, що Білорусь відіграла ключову допоміжну роль у наступі Росії на Київ 24 лютого 2022 року, наразі навчання двох армій навряд чи становитимуть силу, здатну провести новий успішний штурм північної України, заявили у британській розвідці.

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Автор: Наталя Джума
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Набридли вони вже зі своїми навчаннями, видайте їм вже цей атестат.
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15.12.2022 09:45 Відповісти
Посмертно....
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15.12.2022 10:56 Відповісти
 
 