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Росіяни 86 разів обстріляли Херсонщину: Загинули 3 особи, зокрема 8-річний хлопчик. 13 людей дістали поранення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські окупанти минулої доби 86 разів обстрілювали територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Загарбники поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів 3 людей загинули, ще 13 дістали поранення. Серед загиблих 8-річний хлопчик.

Читайте: Окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
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15.12.2022 09:41 Відповісти
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15.12.2022 10:01 Відповісти
паскуди чортові. НЕНАВИДЖУ!!
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15.12.2022 11:40 Відповісти
Ну не суки ли?
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15.12.2022 11:48 Відповісти
Вбивці кацапські.Знищити кацапію назавжди треба.🤨
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15.12.2022 12:01 Відповісти
 
 