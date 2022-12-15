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Росіяни 86 разів обстріляли Херсонщину: Загинули 3 особи, зокрема 8-річний хлопчик. 13 людей дістали поранення
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти минулої доби 86 разів обстрілювали територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА.
Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Загарбники поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російських обстрілів 3 людей загинули, ще 13 дістали поранення. Серед загиблих 8-річний хлопчик.
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