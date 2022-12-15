УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3698 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 618 10
ув'язнення (83) СБУ (10027) Херсонщина (4251)

15 учасників терористичних угруповань "ЛДНР", які разом з росіянами розграбували елеватори на Херсонщині, отримали по 15 років ув’язнення, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

наручники

Кіберфахівці Служби безпеки зібрали неспростовні докази вини 15 учасників терористичних угруповань "ЛДНР", які штурмували українські міста на півдні та сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери й гранатометники. У лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу збройних сил РФ вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках", - йдеться в повідомленні. 

Бойовики виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ. Вони потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах.

За матеріалами СБУ, суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення. Їх визнали винними за ст. 111 (державна зрада) та ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 14 років за ґратами проведе російський агент, який "здавав" позиції ЗСУ у Краматорську, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лучше высадить на швабры/бутылки
показати весь коментар
15.12.2022 09:53 Відповісти
Расстрелять, нахер их. По закону военного времени.
показати весь коментар
15.12.2022 09:54 Відповісти
У нас нет "По закону военного времени" и вообще нет такого юридического опредиления. Оправдивать беззаконие, вот что это такое. Ну ещё добавь "Прокурор - медведь". Мы ведь хотим быть европейцами? Ага?
показати весь коментар
17.12.2022 14:12 Відповісти
Їм зараз добре : кріша і хавчик на роки вперед, "пацані пришлі к успеху" а нам тепер годуй цю сволоту 15 років
показати весь коментар
15.12.2022 09:56 Відповісти
Вони не полонені, а зрадники і на них чекає погана доля, навряд чи доживуть до виходу за станом здоров'я, наприклад, інфаркт ніхто не скасовував.
показати весь коментар
15.12.2022 10:38 Відповісти
надо их зерном кормить
показати весь коментар
15.12.2022 11:33 Відповісти
Ймовірно заочно(
показати весь коментар
15.12.2022 10:07 Відповісти
******* яничари.
показати весь коментар
15.12.2022 10:08 Відповісти
 
 