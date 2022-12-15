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ООН готова на випадок нових хвиль переміщення українців, але сподівається, що цього не буде, - заступник генсека Гріффітс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

ООН готова до можливих нових хвиль переміщення українців, але сподівається, що ситуація, яка була на початку повномасштабного вторгнення РФ, не повториться.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спільно з організаціями УВКБ (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. - Ред.), Офісом з міграційних питань ми займаємося цими питаннями", - сказав він у відповідь на питання, чи готує ООН попередньо якісь програми допомоги на випадок нових великих хвиль переміщення українців як усередині країни, так і за кордон.

Гріффітс нагадав, що на початку повномасштабної війни було найбільше переміщення людей з часів Другої світової війни, і він сподівається, що такий сценарій не повториться.

"Ми сподіваємося, що цього не буде, але ми готові", - заявив заступник генсека ООН.

Водночас, він наголосив, що необхідно робити все, щоб люди отримували необхідні послуги, поверталися до нормального життя, і не потребували подальшого переміщення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"Сподіватись" що справи у яких задіяні каzапи,підуть добре-не варто зусиль.Щоб уникнути хвиль переміщеня,треба одне-надавати ЗСУ якомога більше зброї.КаZапи розуміють лише коли їх пи.дять.Все інше вони сприймають як слабкість.
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15.12.2022 10:22 Відповісти
все дуже просто, дайте ППО та ракети на 300-800 км, і більше хвиль не буде, як і московії
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15.12.2022 10:22 Відповісти
Буде, буде. Але добре озброєних в сторону кацапії.
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15.12.2022 10:25 Відповісти
 
 