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Донецька область (5688) державна зрада (1075) Лиман (197)

Колишньому поліцейському з Донеччини, який перейшов на бік окупантів, заочно оголосили про підозру у державній зраді

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підозра

Колишній поліцейський з Донеччини добровільно співпрацював з російськими окупантами та обійняв посаду у так званій народній міліції ДНР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За даними слідства, з квітня по липень 2022 року підозрюваний зрадив присязі працівника правоохоронного органу України. В окупованому Лимані, він добровільно погодився на співпрацю з ворогом та обійняв псевдопосаду у так званій "народній міліції ДНР", - йдеться в 

Експравоохоронець доставляв затриманих та заарештованих цивільних до місць примусових робіт. Громадяни мали збирати тіла загиблих військових та мирних мешканців на території міста.

 В основному їх доставляли із приміщення захопленої будівлі відділу поліції № 3 Краматорського райуправління Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Колишньому дільничному інспектору патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську управління патрульної поліції в Донецькій області заочно повідомлено про підозру. Йому інкримінують вчинення державної зради в умовах збройного конфлікту (ч. 2 ст. 111 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двом колишнім офіцерам, які воювали на боці ворога на Херсонському напрямку, повідомлено про підозру у державній зраді

Автор: Марина Макєєва
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А заочно ! Это мы могём !
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15.12.2022 10:11 Відповісти
Дамбаські поліцаї зрадники.
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15.12.2022 10:12 Відповісти
А офицеры СБУ Луганщины и Донетчины, перешедшие сотнями на сторону врага в 2014 году, с ними как? Просто отчислили ? Некоторые удалось по рапортам, написанным задним числом, выйти в отставку на законных основаниях и сейчас безбедно живут в Киеве.
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15.12.2022 10:22 Відповісти
в стране или нет конкретных законов для коллаборантов предателей, или их просто не выполняют
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15.12.2022 10:35 Відповісти
этот хоть в открытую перешел к оккупантам. Тысячи гадят изнутри - крышуют наркоту, проституцию, отжимают бизнесы, мародерят, превышаят полномочия, используя сл. положение и оружие. Неизвестно кто из них хуже
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15.12.2022 10:43 Відповісти
Такий текст на бігбордах треба розміщувати!!!
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15.12.2022 11:37 Відповісти
 
 