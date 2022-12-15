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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 96,5 тис. осіб (+590 за добу), 2975 танків, 1943 артсистеми, 5946 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 15 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 96 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати російських окупантів з 24 лютого орієнтовно становлять:

особового складу - близько 96590 (+590) осіб ліквідовано;

танків - 2975 (+5) од;

бойових броньованих машин - 5946 (+9) од;

артилерійських систем - 1943 (+12) од;

РСЗВ - 406 (+2) од;

засоби ППО - 211 (+0) од;

літаків - 281 (+0) од;

гелікоптерів - 264 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1644 (+27);

крилаті ракети - 592 (+0);

кораблі /катери - 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+1) од;

спеціальна техніка - 172 (+1).

Також читайте: Українське підпілля допомогло знищити точковим ударом понад 100 окупантів в окупованій Горлівці, - Центр національного спротиву

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 96,5 тис. осіб (+590 за добу), 2975 танків, 1943 артсистеми, 5946 броньованих машин 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
до різдва 24.12 - 100 000 ?
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15.12.2022 10:47
+14
Утилізованих мобіків, арти, танків, БМП та автомобілів і цистерн не буває забагато. Слава ЗСУ!
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15.12.2022 10:57
+13
День БПЛА, артухи та мобіків.
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15.12.2022 10:50
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до різдва 24.12 - 100 000 ?
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15.12.2022 10:47 Відповісти
8 x 450-500 eсть шанс
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15.12.2022 12:06 Відповісти
День БПЛА, артухи та мобіків.
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15.12.2022 10:50 Відповісти
Похоже ВСУ их уже не считает, так примерно дают данные.
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15.12.2022 10:53 Відповісти
Бо кацапи самі уже порахували ,що більше 100 000.
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15.12.2022 10:55 Відповісти
А як їх точно порахувати - лежить купа м'яса, п'ять ніг, чотири руки і всі ліві, тупо тетріс.
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15.12.2022 11:03 Відповісти
🤣
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15.12.2022 13:04 Відповісти
скоріше - п'ять копит, вісім рогів, три підсмажених хвоста
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15.12.2022 13:20 Відповісти
Цікаво, до Нового року 3000 танчиків буде?
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15.12.2022 10:55 Відповісти
Утилізованих мобіків, арти, танків, БМП та автомобілів і цистерн не буває забагато. Слава ЗСУ!
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15.12.2022 10:57 Відповісти
техніки трохи побільшало, порівняно з учорашнім. На жаль, ненабагато.
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15.12.2022 11:06 Відповісти
Інколи кадри з полів бойових дій нагадують вступні ролики термінатора коли танк по кістках їде. І це просто сюр у реальності таке бачити.
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15.12.2022 11:12 Відповісти
- Куме! Ви чули новину?
- Яку?
- Наші стали менше бить по кацапських складах *********** і пального і знищувать менше їхньої техніки!
- А чого так? Снарядів не вистачає?
- Та ні! Складів і запасів снарядів та пального на них за останній місяць у кацапів різко поменшало! А техніку вони ховають - бо теж закінчуваться почала
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15.12.2022 11:17 Відповісти
ще 90 поліетиленових мішків додали порівняно з ранковою цифрою? Що за уточнення?
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15.12.2022 12:17 Відповісти
Смерть маскалям.
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16.12.2022 09:43 Відповісти
арта дуже радує
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16.12.2022 09:45 Відповісти
Ого, день арты, это зашибись! Мчта!
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16.12.2022 09:59 Відповісти
 
 