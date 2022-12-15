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Минулої доби російські окупанти вбили 7 цивільних, 19 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинули 7 цивільних громадян, зазнали поранень - 19.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 14.12.2022 (станом на 09:00 15.12.2022):

Донецька область - 2 загиблих, 4 поранених
Запорізька область - 2 загиблих, 1 поранений
Харківська область - 1 поранений
Херсонська область - 3 загиблих, 13 поранених", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини, 4 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби російські окупанти вбили 7 цивільних, 19 осіб зазнали поранень, - ОП 01

Автор: Наталя Джума
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Кровь оскверняет землю, и для земли, на которую была пролита кровь, нельзя совершить отпущения иначе, как кровью того, кто ее пролил. Не оскверняйте землю

Книга Чисел 35.33
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15.12.2022 12:44 Відповісти
 
 