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Росіяни знову вдарили по центру Херсона. Є інформація про 2 загиблих

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,ова

Російські загарбники знову вдарили по Херсону.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про 2 загиблих", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Выродки фашистские
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15.12.2022 11:25 Відповісти
Чому не ведеться контрбатарейна боротьба? Чому дозволяємо безкарно руйнувати в хлам Херсон і вбивати його патріотичне населення? На лівому березі теж атомна станція,як навпроти Нікополя? Чи може це договорняк? Чому ворогу дали спокійно переправитись,навіть не спробував його знищити? Чому кацапню випустили безкарно з напівоточення на київщині,під Ізюмом,Лиманом? Не вистачило сил? бк ? Чи тут шото друґоє?
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15.12.2022 11:56 Відповісти
Бг-ггг... аабнуленный историк...ХЕХ...
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15.12.2022 13:13 Відповісти
шо-та раздухарился
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15.12.2022 13:16 Відповісти
Многострадальный Херсон ❤️💙💛🙏Необходимо там разместить новое оружие , какое только возможно
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15.12.2022 11:57 Відповісти
Шо Вы хотели от четырежды уклониста, если он свою малую родину не в состоянии защитить... А здесь Херсон.
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15.12.2022 13:15 Відповісти
Надо отодвигать линию фронта и уничтожать артиллерию путина. Иначе превратят Херсон на Мариуполь.
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15.12.2022 14:09 Відповісти
 
 