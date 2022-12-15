Росіяни знову вдарили по центру Херсона. Є інформація про 2 загиблих

Російські загарбники знову вдарили по Херсону.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про 2 загиблих", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби.

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