Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, серед яких надання 18 млрд євро Україні, - Politico

Польща в середу ввечері відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Європейського Союзу для України, а також два рішення щодо Угорщини через побоювання з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico із посиланням на чотирьох дипломатів ЄС.

"Є велике розчарування в тому, що Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальний податок", - сказав один із дипломатів ЄС, описавши цей крок як "ще одну ситуацію із захопленням заручників".

Усі чотири документи - допомога Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення ЄС після пандемії, рішення про заморожування 6,3 млрд євро для Будапешта і податкова реформа - були частиною пакетної угоди, яку країни-члени ЄС мали ухвалити в середу.

Початковий крайній термін - 17:00 - було продовжено до 20:00 на прохання Польщі. Коли і цей термін минув, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, чия країна є головою Ради ЄС, понад 11 годин переконував свого польського колегу Матеуша Моравецького піти на поступки, але результату це не дало.

За словами дипломатів, очікується, що Моравецький тепер винесе це питання на зустріч лідерів ЄС у четвер у Брюсселі, хоча формально це питання не внесено до порядку денного.

За словами дипломатів, крайній термін ухвалення документа продовжено до четверга, але точних термінів не називають. За умовами пакету, якщо на один із чотирьох пунктів буде накладено вето, як нині на мінімальну ставку податку з боку Польщі, то всі чотири питання не пройдуть.

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