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Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, серед яких надання 18 млрд євро Україні, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

польща

Польща в середу ввечері відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Європейського Союзу для України, а також два рішення щодо Угорщини через побоювання з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico із посиланням на чотирьох дипломатів ЄС.

"Є велике розчарування в тому, що Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальний податок", - сказав один із дипломатів ЄС, описавши цей крок як "ще одну ситуацію із захопленням заручників".

Усі чотири документи - допомога Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення ЄС після пандемії, рішення про заморожування 6,3 млрд євро для Будапешта і податкова реформа - були частиною пакетної угоди, яку країни-члени ЄС мали ухвалити в середу.

Початковий крайній термін - 17:00 - було продовжено до 20:00 на прохання Польщі. Коли і цей термін минув, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, чия країна є головою Ради ЄС, понад 11 годин переконував свого польського колегу Матеуша Моравецького піти на поступки, але результату це не дало.

За словами дипломатів, очікується, що Моравецький тепер винесе це питання на зустріч лідерів ЄС у четвер у Брюсселі, хоча формально це питання не внесено до порядку денного.

За словами дипломатів, крайній термін ухвалення документа продовжено до четверга, але точних термінів не називають. За умовами пакету, якщо на один із чотирьох пунктів буде накладено вето, як нині на мінімальну ставку податку з боку Польщі, то всі чотири питання не пройдуть.

Також читайте: Польський сейм визнав Росію державою - спонсором тероризму

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
у каждой страны свои интересы которые она отстаивает и защищает,это только у нас о интересах Украины никто никогда не думал
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15.12.2022 11:39
+18
Надеюсь , у граждан Украины хватит терпения и понимания , чтобы не писать негативные отзывы в адрес Польши . Надеюсь все решится в пользу Украины . Не радуйте рашистов .
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15.12.2022 11:47
+16
всё правильно поляки сделали - финпомощь УКРАИНЕ и решения по мадярам и налоговую реформу в ЕС, надо голосовать отдельными пакетами, а не всё в оду кучу
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15.12.2022 11:53
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А нащо це пакетом ухвалювати?
Нащо пакетом ухвалював допомогу Україні і мінімальну ставку податку?

І що за дебільний закон про мінімальний податок?
Які країна хоче податки - такі й встановлює!
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15.12.2022 14:18 Відповісти
Мадьяри були фашистами в другу світову так іми і зосталися,їх треба знищувати так як і москалів,шоб не смерділи по европі.
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15.12.2022 14:35 Відповісти
Если такой прочный союзник как ПОльша подаёт сигнал, что она недовольна - значит зеленые оборзели вкрай...
ОП и УКраина это давно не одно и то же , но Запад считает что одно. УКраинцы ж его выбрали - рассуждают демократические лидеры - значит народу нравятся воры .

Зелень просто тупо подставляет Украину и её народ. ПОтому что все видят их воровство и скоро пошлют их нах... А с ними - УКраину. Думай ТЕ!
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15.12.2022 14:53 Відповісти
Polska już się wycofała.Pieniądze już są odblokowane.
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15.12.2022 19:01 Відповісти
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