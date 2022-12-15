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Росіяни планують призивати до армії трудових мігрантів з інших країн, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф

Військове керівництво Росії прийняло низку законодавчих актів, які значно розширюють список громадян, що можуть бути призвані на військову службу. Зокрема йдеться про трудових мігрантів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, у Росії дозволили проходити військову службу особам, які мають подвійне громадянство.

"Названі зміни головним чином спрямовані на залучення до військової служби трудових мігрантів, які перебувають на території РФ", - додав Громов.

За даними Генштабу, зараз на території Росії налічується близько шести мільйонів таких осіб, переважна більшість яких становлять вихідці з Узбекистану (майже 50%) та Таджикистану (30%), а також Киргизстану, Вірменії, Азербайджану та інших країн. Із загальної кількості мігрантів близько 2,7 млн осіб (майже 45%) – чоловіки призовного віку.

Крім того, у Росії дозволили призивати на військову службу по мобілізації засуджених громадян, які відбувають покарання, або мають незняту судимість.

Під дію закону не потрапляють лише громадяни, які були засуджені за певним списком статей кримінального кодексу РФ - насамперед за шпигунство, держзраду, тероризм тощо. Водночас дозволено призов осіб, які скоїли тяжкі злочини, додавГромов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Кьто падбіл нась танк? Нє ругайся нацяльніка.
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15.12.2022 12:00
+3
Таджики уже едут домой ?
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15.12.2022 11:58
+3
"с радостью и воодушевлением встретило китайское населения дальнего востока последние постановления партиии и правительства,......." )) или китайцы под статус трудовых мигрантов не попадают? ))
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15.12.2022 12:04
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Таджики уже едут домой ?
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15.12.2022 11:58 Відповісти
Кьто падбіл нась танк? Нє ругайся нацяльніка.
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15.12.2022 12:00 Відповісти
какая ерунда. там своих *********-аборигенов хватает, хоте не исключено, что и среди мигрантов не найдется желающих реализовать свои садистские наклонности.
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15.12.2022 12:01 Відповісти
"с радостью и воодушевлением встретило китайское населения дальнего востока последние постановления партиии и правительства,......." )) или китайцы под статус трудовых мигрантов не попадают? ))
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15.12.2022 12:04 Відповісти
Китайці підпадають під визначення - господарі землі роССійської! А де ж ви бачили щоб господарі замість холопів йшли голови класти?!
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15.12.2022 12:19 Відповісти
Зечье, гастеров, нацменьшинства, но только не ***************. Когда начнутся настоящие проблемы именно у кацапов первого сорта, вот тогда и будет серьезная движуха в свинарнике.
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15.12.2022 12:05 Відповісти
Я так розумію, що досвід білгородської стрілянини, коли таджики поклали 11-х рашистів відстоюючи повагу до мусульманського віросповідання нічому не навчила роССіянців. Я вже взагалі сумеіваюсь, чи піддаються громадяни Рашки навчанню, бо бажання наступати на одні й тіж грабельки в них не зникає ніколи!
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15.12.2022 12:16 Відповісти
Трудові мігранти властне трудові- людиїхали заробити, а не вмирати на війні за дурнуватих кацапів.
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15.12.2022 12:16 Відповісти
Нацальніка,гідє акопа ріть?
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15.12.2022 12:19 Відповісти
А наші 7 мільйонів "заробітчан" тепер приїдуть додому?
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15.12.2022 12:41 Відповісти
якби 7 мільйонів були тут то немалиб ні роботи ні їхні сімї а так хоч якась допомога іде в Україну
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15.12.2022 12:52 Відповісти
 
 