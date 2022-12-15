Російські пропагандисти, поширюючи свої наративи, намагаються примусити Україну піти на переговори, - Маляр

Усі пропагандистські наративи, які останнім часом росіяни намагаються поширювати в українському інформаційному просторі, націлені на те, щоб примусити владу України піти на переговори з окупантами.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

На цьому тижні російська пропаганда розповсюджувала наративи про неминучість енергетичної кризи в Україні та звинувачувала українську владу в ігноруванні внутрішніх проблем. Роспропагандисти вже не приховують, що цілеспрямовано обстрілюючи цивільну енергетичну інфраструктуру, вони намагаються змусити цивільне українське населення страждати. ворог має бажання спровокувати протестні настрої всередині України, які примусять військово-політичне керівництво України прийняти "мирні" пропозиції РФ.

"З кожним наступним ракетним ударом Росія сподівається на зміну ходу війни на свою користь. З кожним наступним ракетним ударом кремль сподівається занурити нас в тотальну темряву. З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких же рабів системи, як і росіяни. Проте ці спроби раз за разом виявляються марними. Українці всьому світові доводять, що свобода і воля – це частина ДНК нашої нації. Саме тому Росія програла цю війну в той самий день, коли почала її", - підкреслила Ганна Маляр.

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