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Російські пропагандисти, поширюючи свої наративи, намагаються примусити Україну піти на переговори, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Усі пропагандистські наративи, які останнім часом росіяни намагаються поширювати в українському інформаційному просторі, націлені на те, щоб примусити владу України піти на переговори з окупантами.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

На цьому тижні російська пропаганда розповсюджувала наративи про неминучість енергетичної кризи в Україні та звинувачувала українську владу в ігноруванні внутрішніх проблем. Роспропагандисти вже не приховують, що цілеспрямовано обстрілюючи цивільну енергетичну інфраструктуру, вони намагаються змусити цивільне українське населення страждати. ворог має бажання спровокувати протестні настрої всередині України, які примусять військово-політичне керівництво України прийняти "мирні" пропозиції РФ.

"З кожним наступним ракетним ударом Росія сподівається на зміну ходу війни на свою користь. З кожним наступним ракетним ударом кремль сподівається занурити нас в тотальну темряву. З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких же рабів системи, як і росіяни. Проте ці спроби раз за разом виявляються марними. Українці всьому світові доводять, що свобода і воля – це частина ДНК нашої нації. Саме тому Росія програла цю війну в той самий день, коли почала її", - підкреслила Ганна Маляр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрати ЗСУ не озвучують з міркувань військової науки. Їх повідомлять після завершення війни, - Міноборони

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
не пойти на переговоры, а зафиксировать то что захапали и пойти дальше... как только зеля заикнется про переговоры или хлебаное перемирие - бейте сверху лопатой
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15.12.2022 12:10
+5
Вони можуть базікати, аж поки язики не відваляться, а нам своє робить, гнати їх в шию з нашої землі і добити і їхньому логові.
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15.12.2022 12:11
+5
тільки щоб лопат вистачило...
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15.12.2022 12:22
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Наивные дебилы . Это не 2014-й .
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15.12.2022 12:06 Відповісти
не пойти на переговоры, а зафиксировать то что захапали и пойти дальше... как только зеля заикнется про переговоры или хлебаное перемирие - бейте сверху лопатой
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15.12.2022 12:10 Відповісти
тільки щоб лопат вистачило...
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15.12.2022 12:22 Відповісти
Йому досить і однієї, а от щоб закопати усіх "добрих роССіян" може й не вистачити, тому треба по 2 - 3 у одну домовину класти!
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15.12.2022 12:37 Відповісти
- Знаешь Ванька! Я только сейчас, наконец-то, понял, что мы и украинцы, действительно, не один народ!

- Почему?

- Да потому что их президент упирается - так воевать не хочет, и всё к мирным переговорам тянет, а народ ему это сделать не дает! А наш президент всеми силами народ на войну гонит, а тот упирается и воевать идти не хочет!

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15.12.2022 15:36 Відповісти
Вони можуть базікати, аж поки язики не відваляться, а нам своє робить, гнати їх в шию з нашої землі і добити і їхньому логові.
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15.12.2022 12:11 Відповісти
Українці відповідають : "Ні!"
По літерах: Харитін, Уляна, Йосип.
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15.12.2022 12:25 Відповісти
Нехай ідуть зі своїми переговорами за "сруССкім карабльом"! Тепер "першу скрипку" грає ЗСУ!
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15.12.2022 12:31 Відповісти
Особисто мені усі публічні висловлювання та брифінги Маляр зовсім не подобаються, бо в них багато пафосу та висловлювань прийнятних для політиків, але неприйнятних для військової людини. Інформативності ноль, а от розсудів про щось емоційне забагато, відчувається що вона людина далека від армії і форма це не компенсує. А стосовно впливу рашпропагандонів думаю хвилюватися не треба, т.я., наприклад в мене, за 3 години подачі електрики коли вдома ледве встигаєш зробити все необхідне по дому та приємне, включаючи перегляд на YouTube українських блогерів та випусків цікавих новин, отримання інформації різних видань як українських так і з ЄС та Штатів, і на перегляд цапських ток-шоу, або новин, аби знати, що там у ворога, чим він дихає, часу не залишається! Та й нам глибоко пофіг, що там волають роССійські нацисти!
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15.12.2022 12:35 Відповісти
Эта маляр , вообще ,не пришей Звезде рукав , как и Люся аферистович ! Болтающие дятлы и говорящие попугаи ,
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15.12.2022 13:45 Відповісти
Давайте говорить честно, нет никаких переговоров. А есть пойти на капитуляцию, т.е. дать недофюреру все, что он хочет и сохранить злодею лицо.
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15.12.2022 14:06 Відповісти
 
 