Кремль нарощує показники виробництва військової техніки, але жертвує її якістю, - Генштаб ЗСУ
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Російські загарбники хочуть забезпечити кількісну перевагу в озброєнні, проте жертвують його якістю.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.
"Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на полі бою Кремль нарощує показники власного виробництва техніки, зокрема за рахунок зниження якості продукції. А також активує укладання договорів з іншими країнами про їхнє постачання", - зазначив він.
Топ коментарі
+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+7 Алекс Скела
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+5 Garry Dron 6973c752
показати весь коментар15.12.2022 13:31
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То показники чи саме виробництво?
А взагалі то, Джавелінам якось по... на нарощування, після кожного нарощування настає чергове обрізання від ЗСУ
ЗАВЛЮВАЛИ ВОРОГА ТРУПАМИ СВОЇХ ВОЯКІВ, НАЖАЛЬ УКРАЇНЦЯМИ ТЕЖ.
Дякуючи октябрьской революции що започаткувала змішені браки між москалями і українцями
Вчора на кацапському ресурсі була стаття про банківський сектор...пишуть,що прораховують усі ризики,приміняють усі інструменти....і т.д.
настрій у банкірів далеко не оптимістичний...