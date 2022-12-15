Кремль нарощує показники виробництва військової техніки, але жертвує її якістю, - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники хочуть забезпечити кількісну перевагу в озброєнні, проте жертвують його якістю.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

"Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на полі бою Кремль нарощує показники власного виробництва техніки, зокрема за рахунок зниження якості продукції. А також активує укладання договорів з іншими країнами про їхнє постачання", - зазначив він.

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