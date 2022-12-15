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Кремль нарощує показники виробництва військової техніки, але жертвує її якістю, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Російські загарбники хочуть забезпечити кількісну перевагу в озброєнні, проте жертвують його якістю.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

"Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на полі бою Кремль нарощує показники власного виробництва техніки, зокрема за рахунок зниження якості продукції. А також активує укладання договорів з іншими країнами про їхнє постачання", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Але нашим доведеться витрачати набої щоб знешкодити даже оте "неякісне"
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15.12.2022 12:28
+7
Кремль нарощує показники виробництва

То показники чи саме виробництво?
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15.12.2022 12:21
+5
Зе клоун зніме відосік, скаже що ми нездолані і незламні, а ви хлопці і далі гиньте, бо не Зе клоунська це справа налогоджувати випуск ракет у військовий час.
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15.12.2022 13:31
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Кремль нарощує показники виробництва

То показники чи саме виробництво?
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15.12.2022 12:21 Відповісти
А це правильне питання!
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15.12.2022 13:01 Відповісти
Две лошади. Тачанка. Пулемёт "Максим". Слава расее))
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15.12.2022 12:21 Відповісти
тачанка это изобретение Батьки Махно.
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15.12.2022 13:50 Відповісти
Але нашим доведеться витрачати набої щоб знешкодити даже оте "неякісне"
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15.12.2022 12:28 Відповісти
Висновок: набоїв треба більше, та зброя повинна бути влучніша, для економії набоїв!
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15.12.2022 13:00 Відповісти
Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти
А взагалі то, Джавелінам якось по... на нарощування, після кожного нарощування настає чергове обрізання від ЗСУ
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15.12.2022 12:33 Відповісти
А ще, баби у них дітей збільшують народжуваність. Злякали
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15.12.2022 12:34 Відповісти
Щоб там не казали, але на зброю грошей у рашистів поки вистачає, а роССіянці поки терплять, що на це забирають гроши з їх соцзабезпечення, охорони здоров'я, освіти, пенсій, а західні санкції вступають у дію надто повільно після їх оголошення, тому Кремль встигає придумувати щось для зменшення їх негативного впливу. До того ж дуже тривожить те, що Пекін, здається, таки вирішив підтримати Масквабад у війні проти України, принаймні економічно та, можливо, зброєю, або комплектуючими для її електронної начинки! З огляду на це Заходу треба активніше та у більших обсягах постачати до України високотехнологічну та ************ зброю, що дозволить компенсувати недоліки боротьби з можливостями кремлядей виробляти та закуповувати зброю і забезпечення для своїй армії!!!
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15.12.2022 12:58 Відповісти
Там ще справа в тому, що в них є спец фонд куди вони складали гроші від нафтових надприбутків. Здається фонд національного достоянія чи якось так. І він знаходиться повністю в РФ, на відміну від зір. В цьому році дефіцит бюджету буде десь 1,5, трл. руб буде компенсованим саме з нього. В наступному році я думаю дефіцит буде ще більшим - енергоресурси не принесуть вже таких грошей як раніше плюс величезні витрати на війну.
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15.12.2022 13:23 Відповісти
ВСЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ ОДИН В ОДИН ЯК У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ - КАЦАПИ ТОДІ КІЛЬКІСТЮ БРАЛИ,
ЗАВЛЮВАЛИ ВОРОГА ТРУПАМИ СВОЇХ ВОЯКІВ, НАЖАЛЬ УКРАЇНЦЯМИ ТЕЖ.
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15.12.2022 13:33 Відповісти
техники у них дохолери от кадрів невстичає ，якщо в україні половина зсу люди за національністю росіяни то в росії напевно половина проти нас воює етнічних українців .
Дякуючи октябрьской революции що започаткувала змішені браки між москалями і українцями
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15.12.2022 13:08 Відповісти
Зе клоун зніме відосік, скаже що ми нездолані і незламні, а ви хлопці і далі гиньте, бо не Зе клоунська це справа налогоджувати випуск ракет у військовий час.
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15.12.2022 13:31 Відповісти
Не знаю,що вони там нарощують....
Вчора на кацапському ресурсі була стаття про банківський сектор...пишуть,що прораховують усі ризики,приміняють усі інструменти....і т.д.
настрій у банкірів далеко не оптимістичний...
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15.12.2022 14:51 Відповісти
 
 