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Росіяни посилюють захист аеродромів, будують інженерні загородження та фортифікаційні споруди в окупованому Криму, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

громов

Успішні дії українських військ на півдні та в Чорноморській операційній зоні змусили російських окупантів вдатися до посилення оборони захопленого Кримського півострова.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ

"На аеродромах "Бельбек", "Гвардійське" та "Саки" здійснюється розгортання засобів радіоелектронної боротьби для протидії крилатим ракетам та ударним безпілотникам", – зазначив Громов.

На території окупованого Криму ворог посилено окопується, будує інженерні загородження та фортифікаційні споруди, зокрема із залученням цивільних компаній. Російська військова авіація інтенсивніше патрулює берегову зону в пошуках диверсантів, а в бухтах окупованого Севастополя посилено протидиверсійні заходи.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
На Кримі є і такий підрозділ як літаючі танки. Трєпєщі Амєріка.
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15.12.2022 12:55
+7
Тобто роблять те що робила Україна до 24.02. Чи не робила?...
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15.12.2022 12:48
+7
На жаль керівництво України замість підготовки верещало до Заходу, щоб той перестав накручувати та стращати нападом рашистів. Лише Залужний тишком нишком готував армію та активісти проводили заняття з теробороною з деревьяними автоматами, у містах де при владі була патріотична опозиція, а бойову зброю не видавали, ба навіть у перші дні повномасштабного нападу рашистів було багато заяв від ГПУ та СБУ про кримінальні справи проти політиків та чиновників які за власної ініціативи, без дозволу з Банкової, почали як могли озброювати тероборону та формувати захист стратегічних об'єктів від нападу з боку роССійських нацистів!!! Ось така фігня малита!!!
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15.12.2022 13:17
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Тобто роблять те що робила Україна до 24.02. Чи не робила?...
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15.12.2022 12:48 Відповісти
На жаль керівництво України замість підготовки верещало до Заходу, щоб той перестав накручувати та стращати нападом рашистів. Лише Залужний тишком нишком готував армію та активісти проводили заняття з теробороною з деревьяними автоматами, у містах де при владі була патріотична опозиція, а бойову зброю не видавали, ба навіть у перші дні повномасштабного нападу рашистів було багато заяв від ГПУ та СБУ про кримінальні справи проти політиків та чиновників які за власної ініціативи, без дозволу з Банкової, почали як могли озброювати тероборону та формувати захист стратегічних об'єктів від нападу з боку роССійських нацистів!!! Ось така фігня малита!!!
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15.12.2022 13:17 Відповісти
На Кримі є і такий підрозділ як літаючі танки. Трєпєщі Амєріка.
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15.12.2022 12:55 Відповісти
А що, засцяли, суки 🤔🧐😁 Готуйте пумоданчики, ЗСУ уже в дорозі 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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15.12.2022 12:55 Відповісти
Зараз на морі шторм та злива. Це чудові умови щоб виконати атаку морськими дронами по кораблях ЧФ Рашки що встали на бойове чергування у відкритому морі бо у таких мовах ці дрони зможуть підійти ближче непоміченими, але на жаль це не відбувається!!!
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15.12.2022 13:08 Відповісти
З ГШ переказали вам щире "Дякую!". Чекайте на повідемлення. Продовжуйте спостереження!
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15.12.2022 13:43 Відповісти
оті човники розміром з великий гідроскутер,самі втонуть в той шторм.якраз зимове Чорне море це смерть для маломірних суден,єдині дрони які б орків могли помацати за матню,хіба підводні...
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16.12.2022 00:15 Відповісти
Сцуть тварини!
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15.12.2022 15:06 Відповісти
та ні,просто навіть такі уйобки можуть вчитись,а це значить що більше таких пройобів з дронами на своі аеродроми не допустять,як тільки по кораблях вдарили тими човниками,так одразу ракетоносії виходять в море з великим ескортом,все ефект несподіванки вмер.
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16.12.2022 00:14 Відповісти
..наивный дибил рюзке,КРЫМ-Ukraina,сказано гореть-все твари болот мацковии будут гореть
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15.12.2022 19:41 Відповісти
 
 